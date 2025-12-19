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Καραγκούνης: Σε φάση ολοκλήρωσης το πληροφοριακό σύστημα «Αριάδνη», ο αντικαταστάτης του ΕΡΓΑΝΗ
Εργασιακά
12:11 - 19 Δεκ 2025

Καραγκούνης: Σε φάση ολοκλήρωσης το πληροφοριακό σύστημα «Αριάδνη», ο αντικαταστάτης του ΕΡΓΑΝΗ

Reporter.gr Newsroom
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Στο τελικό στάδιο υλοποίησης βρίσκεται το νέο πληροφοριακό σύστημα «Αριάδνη», το οποίο θα αντικαταστήσει σταδιακά το υφιστάμενο σύστημα «Εργάνη», όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης σε συνέντευξή του στην εκπομπή Newsroom του ΕΡΤnews με τον Γιώργο Σιαδήμα.

Όπως ανέφερε ο υφυπουργός, η λειτουργία της «Αριάδνης» θα διασφαλίζει ότι δεν θα χάνεται ούτε ένα ένσημο εργαζομένου, αλλά ούτε και έσοδα για το κράτος, καθώς τα δεδομένα που καταχωρίζονται στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» θα διασυνδέονται και θα καταγράφονται ταυτόχρονα στο ασφαλιστικό σύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Καραγκούνη, πρόκειται για μια κρίσιμη μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια στην αγορά εργασίας και προστατεύει ουσιαστικά τα εργασιακά δικαιώματα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η δοκιμαστική λειτουργία του «Εργάνη ΙΙ», το οποίο αποτελεί τη μετεξέλιξη του σημερινού συστήματος. Στο νέο ψηφιακό περιβάλλον ψηφιοποιούνται πλήρως όλα τα στοιχεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις, ενώ θα παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης όλων των μορφών και τύπων απασχόλησης. Κατά τη μεταβατική περίοδο, τα δύο συστήματα θα λειτουργούν παράλληλα, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ο υφυπουργός Εργασίας ανακοίνωσε επίσης ότι η υπουργός Νίκη Κεραμέως υπέγραψε την προηγούμενη ημέρα τη συγκρότηση ειδικής ομάδας εργασίας, με αντικείμενο την κατάρτιση κριτηρίων για την καταγραφή και αναγνώριση των επαγγελματικών ασθενειών. Όπως τόνισε, στόχος είναι η δημιουργία των πλέον σύγχρονων και αναλυτικών κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί στη χώρα, με έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποτελεσματική προστασία της υγείας των εργαζομένων.

Αγροτικό: Έτοιμη για διάλογο η κυβέρνηση

Αναφερόμενος στο αγροτικό ζήτημα, ο κ. Καραγκούνης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να προσέλθει σε διάλογο με τους αγρότες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, ο οποίος κάλεσε την κυβέρνηση να προσέλθει στον διάλογο με σαφείς και συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «αν υπάρξουν δεσμεύσεις, θα προσέλθουμε στον διάλογο».

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