Λαζαρίδης κατά Κωνσταντοπούλου: Ίσως πρέπει να αποβληθεί από την εξεταστική

Ο βουλευτής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, μίλησε σήμερα (19/12) για τις εξελίξεις στην εξεταστική επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην ένταση που έχει δημιουργηθεί μεταξύ του ιδίου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα Παραπολιτικά, ο κ. Λαζαρίδης ενημέρωσε αρχικά ότι το αργότερο μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες της εξεταστικής επιτροπής.

«Θα έχουν περάσει πάνω από 100-110 μάρτυρες από την εξεταστική επιτροπή, όλοι όσους έχουν ζητήσει και τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος θα υπάρχει όχι μόνο το αποτέλεσμα ως προς το τι έχει προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια στον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά κυρίως, τουλάχιστον από τη δική μας πλευρά, θα καταθέσουμε και συγκεκριμένες προτάσεις που αφορούν το αύριο του Οργανισμού και του πρωτογενούς τομέα εν γένει», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες, ο κ. Λαζαρίδης απάντησε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακύψει ποινικές ευθύνες για πολιτικά πρόσωπα. Όσον αφορά δε, συγκεκριμένα τις περιπτώσεις των κυρίων Αυγενάκη και Βορίδη ανέφερε:

«Έχουν περάσει και μάρτυρες οι οποίοι αν αύριο πηγαίναμε σε ένα ακροατήριο δικαστηρίου θα ήταν βασικοί μάρτυρες κατηγορίας, όπως η κα Τυχεροπούλου η οποία ρωτήθηκε κι από εμένα κατ΄επανάληψη αν υπάρχουνε στοιχεία για συγκεκριμένους υπουργούς.

Για παράδειγμα αν ο κ. Αυγενάκης είχε ζητήσει από την κα Τυχεροπούλου ο ίδιος ή συνεργάτες του να αποδεσμευτούν ΑΦΜ και να πληρωθούνε και η απάντηση της καςΤυχεροπούλου ήταν όχι. Σε ό,τι αφορά τον κ. Βορίδη, ο κ. Βορίδης υπάρχει στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για ένα «συμφωνώ» το οποίο είχανε βάλει και προηγούμενοι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, και ο κ. Αραχωβίτης και ο κ. Αποστόλου οι οποίοι θα έρθουν την πρώτη εβδομάδα μετά τις διακοπές για τα Χριστούγεννα».

Ο κ. Λαζαρίδης επανέλαβε επίσης την πάγια θέση της κυβέρνησης, ότι οι πολιτικές ευθύνες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι διαχρονικές και ανάγονται στην ίδια τη συγκρότησή του. Εντός του συγκεκριμένου πλαισίου, υπάρχουν -σύμφωνα με τον ίδιο- και ευθύνες για την κυβέρνηση, στο μέτρο που της αναλογούν.

Κλείνοντας, ο βουλευτής της ΝΔ σχολίασε και την έντονη κόντρα των προηγούμενων ημερών με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον της. Πιο συγκεκριμένα ανέφερε:

«Θεωρώ ότι πάσχει από έναν μέγιστο μισογυνισμό, μισεί στις γυναίκες αυτό είναι το μόνο σίγουρο και αποδεικνύεται από το γεγονός ότι διαχρονικά έχει υπερασπιστεί βιαστές.

Αλλά τα φέρνει έτσι η ζωή είδατε ότι προχθές συνελήφθη ο κ. Καραναστάσης έχοντας ξεπεράσει το όρια, σε έλεγχο, για το αλκοόλ άρα με την ίδια λογική που επιτίθεται στις οικογένειές μας έχει τεράστιες ευθύνες και η Ζωή Κωνσταντοπούλου για το γεγονός ότι ο σύντροφός της συνελήφθη πιωμένος.

Καλά θα κάνουμε λοιπόν να αφήσουμε έξω από την πολιτική μας αντιπαράθεση και τις προσωπικές σχέσεις και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών αρά το πρόβλημά μας είναι ότι από τη στιγμή που έρχεται η κα Κωνσταντοπούλου στην επιτροπή γίνονται αυτά που γίνονται».

Ενώ όσον αφορά τη φερόμενη βιντεοσκόπηση των διαδικασιών της επιτροπής συμπλήρωσε:

«Προφανώς θα ξεκινήσουμε αγωγές και μηνύσεις. Κάθε εβδομάδα θα έρχεται και μια δικογραφία στη Βουλή και θα αίρεται η ασυλία της. Θα πρέπει να σταματήσει και νομίζω ότι εδώ πρέπει να αναλάβει και ο πρόεδρος του κοινοβουλίου και να ληφθούν μέτρα εναντίον της, όπως να αποβληθεί ενδεχομένως από την επιτροπή. Ό,τι προβλέπει ο κανονισμός», κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.