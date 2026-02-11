ΣΕΠΕ για απώλεια Γεράδου: Η συμβολή του στον ευρύτερο κλάδο της πληροφορικής υπήρξε πολύτιμη και ανεξίτηλη
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
17:22 - 11 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Για την απώλεια του Γιώργου Γεράρδου, ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) εκφράζει τη βαθιά του θλίψη και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του.

Ο Γιώργος Γεράρδος υπήρξε μια εμβληματική προσωπικότητα για τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας, με διαχρονική προσφορά, διορατικότητα και ακούραστη αφοσίωση. Με το ήθος, την αποφασιστικότητα και το επιχειρηματικό του όραμα συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση και στην ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας στη χώρα μας, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για όλους.

Ιδρυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πλαίσιο Computers, μίας από τις κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις, αποτέλεσε ένα από τα πλέον εμβληματικά πρόσωπα της ψηφιακής βιομηχανίας και έναν από τους πρώτους «πατέρες» του κλάδου της Πληροφορικής και της ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα.

Η συμβολή του στον ΣΕΠΕ και στον ευρύτερο κλάδο υπήρξε πολύτιμη και ανεξίτηλη. Οι άνθρωποι του ΣΕΠΕ αλλά και του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας τον αποχαιρετούν με σεβασμό και ευγνωμοσύνη, τιμώντας τη μνήμη και την παρακαταθήκη του, που θα συνεχίσει να φωτίζει την πορεία του κλάδου μας.

