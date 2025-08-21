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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στις αφίξεις σε καταλύματα τον Ιούνιο και 1,8% στις διανυκτερεύσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12:35 - 21 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 2,6% στις αφίξεις σε καταλύματα τον Ιούνιο και 1,8% στις διανυκτερεύσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε την Πέμπτη (21/8). τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία κίνησης καταλυμάτων ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικών καταλυμάτων σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια), για τον μήνα αναφοράς Ιούνιο 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της σχετικής έρευνας, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 5.463.943 και οι διανυκτερεύσεις σε 23.664.485, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 2,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, κατά τον μήνα Ιούνιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 2,5% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,9% και 1,9%, αντίστοιχα. Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 81,7% και 89,3%, αντίστοιχα (Γραφήματα 2 και 3). Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούνιο 2025, ανήλθε σε 4,3 ημέρες.

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