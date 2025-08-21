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Κακλαμάνης: Θα κλείνουν τα μικρόφωνα, όταν παραβιάζεται ο χρόνος στη Βουλή
Πολιτική
12:18 - 21 Αυγ 2025

Κακλαμάνης: Θα κλείνουν τα μικρόφωνα, όταν παραβιάζεται ο χρόνος στη Βουλή

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόθεσή του να γίνει πιο αυστηρός σχετικά με την παραβίαση του χρόνου των ομιλιών στη Βουλή εξέφρασε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Μιλώντας την Πέμπτη (21/8) στο OPEN, ο πρόεδρος της Βουλής περιέγραψε αρχικά το πρόβλημα: «Ξεκινάει μια συνεδρίαση στις 10 το πρωί και αφού μιλήσουν οι εισηγητές, αρχίζουν οι αρχηγοί των κομμάτων, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, οι υπουργοί με πολλαπλές παρεμβάσεις χωρίς να τηρεί κανένας τον χρόνο από τους υπουργούς μέχρι τους πολιτικούς αρχηγούς. Με αποτέλεσμα ο βουλευτής να βαριέται και να φεύγει από την αίθουσα, αφού παίρνει τον λόγο μετά από 6 ή 7 ώρες ο πρώτος και ο τελευταίος μετά τα μεσάνυχτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί».

Με βάση τα παραπάνω θεωρεί πως πρέπει να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο για τος ομιλητές.

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου τόνισε ότι σκοπεύει να επιβάλλει «κόφτη» στο μικρόφωνο και το μέτρο θα αφορά όλους «από τον πρωθυπουργό έως τον τελευταίο βουλευτή».

Πρόσθεσε ότι ο κάθε ομιλητής, θα λαμβάνει μία προειδοποίηση, όταν ξεπερνά το χρόνο που δικαιούται βάσει του κανονισμού και ακολούθως θα λαμβάνει μία χρονική προθεσμία ανοχής. Αν την ξεπεράσει και αυτή, τότε θα κλείνει το μικρόφωνο και η ομιλία θα διακόπτεται.

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