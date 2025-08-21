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ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο
ΕΜΠΟΡΙΟ
12:20 - 21 Αυγ 2025

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,5% στον κύκλο εργασιών του λιανικού εμπορίου το β’ τρίμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ανήλθε σε 19.020.709 χιλ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Αναλυτικότερα, για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 19.020.709 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 18.561.250 χιλ. ευρώ και αύξηση 17,7% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 16.166.013 χιλ. ευρώ.

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο 2025 ανήλθε σε 6.876.444 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,5% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο 2024, όπου είχε διαμορφωθεί σε 6.773.139 χιλ. ευρώ και αύξηση 23,0% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.589.055 χιλ. ευρώ.

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1. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα 36,7%.
  • Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων, αύξηση 16,0%.

Οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 είναι:

  • Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 13,5%.
  • Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα, μείωση 11,0%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

  • Περιφέρεια Αττικής, αύξηση 3,8%.
  • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αύξηση 2,3%.

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

  • Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μείωση 3,4%.
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 2,3%.

2. Επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων

Για τις επιχειρήσεις του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

  • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, αύξηση 3,9%.
  • Περιφέρεια Ηπείρου, αύξηση 2,9%

Οι Περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο 2024 είναι:

  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μείωση 3,0%.
  • Περιφέρεια Θεσσαλίας, μείωση 2,9%.

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3. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 10.835.906 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,7% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 10.910.634 χιλ. ευρώ.

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του τομέα λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε σε 5.112.819 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 0,9% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2024 που είχε διαμορφωθεί σε 5.158.450 χιλ. ευρώ.

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