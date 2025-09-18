ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα τουριστικά καταλύματα τον Ιούλιο

Τον Ιούλιο του 2025 καταγράφηκε αύξηση τόσο στις αφίξεις όσο και στις διανυκτερεύσεις σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024, σύμφωνα με τα προσωρινά μηνιαία στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) για τα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, τα κάμπινγκ και τα συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια).

Αναλυτικότερα, κατά το μήνα Ιούλιο 2025 οι αφίξεις στα τουριστικά καταλύματα ανήλθαν σε 6.388.875 και οι διανυκτερεύσεις σε 31.042.269, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, κατά 1,6% στις αφίξεις και 1,8% στις διανυκτερεύσεις.

Ακόμα, κατά το μήνα Ιούλιο 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρατηρήθηκε αύξηση 1,4% στις αφίξεις και 1,6% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,7% και 3,1%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους αλλοδαπούς με 79,9% και 87,4%, αντίστοιχα. Η μέση συνολική διανυκτέρευση για το μήνα Ιούλιο 2025, ανήλθε σε 4,9 ημέρες.