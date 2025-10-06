ΕΟΤ: Πρόβαλε τη βιώσιμη τουριστική εμπειρία της Ελλάδας σε κορυφαίες εκδηλώσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το πλήθος των δυνατοτήτων για διακοπές εμπειρίας στη φύση που προσφέρει η Ελλάδα και το απαράμιλλο φυσικό κάλος της, παρουσίασε με επιτυχία η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας σε τρεις κορυφαίες τουριστικές διοργανώσεις της βρετανικής αγοράς.

Με κεντρικό άξονα τον τουρισμό περιήγησης, το θαλάσσιο και το βιώσιμο τουρισμό, οι ελληνικοί προορισμοί προβλήθηκαν ως ιδανικές επιλογές για τους Βρετανούς που επιζητούν αυθεντικές και οικολογικά φιλικές εμπειρίες.

Η εκπροσώπηση του Γραφείου Ε.Ο.Τ. Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας από την Ελένη Σκαρβέλη και την Άντζελα Τζίφα, συνοδεύτηκε από τους νικητές της κλήρωσης για συμμετοχή σε ταξίδι εξοικείωσης στη Βόρεια Ελλάδα, που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του ATAS Conference 2025.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης συνεργασιών με τη βρετανική τουριστική αγορά και της ανάδειξης θεματικών τουριστικών εμπειριών σε όλη την Ελλάδα, η Υπηρεσία ΕΟΤ Ην. Βασιλείου & Ιρλανδίας συμμετείχε σε τρεις σημαντικές διοργανώσεις:

Στο ετήσιο συνέδριο της ATAS (Association of Touring & Adventure Suppliers) και στο διήμερο αφιέρωμα για τάσεις στον τουρισμό περιήγησης και υπαίθριων δραστηριοτήτων, που έλαβε χώρα στο Συνεδριακό Κέντρο της Ουαλίας, ICC Wales (16–17 Σεπτεμβρίου 2025). Με τη συμμετοχή πάνω από 50 προμηθευτών και 350 τουριστικών πρακτόρων, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες συναντήσεις για την προβολή θεματικών εμπειριών σε όλη τη χώρα.

Η κα Ελένη Σκαρβέλη και η κα Άντζελα Τζίφα παρουσίασαν αυθεντικές υπαίθριες δραστηριότητες και πολιτιστικές διαδρομές, ενθαρρύνοντας συνεργασίες που ενισχύουν τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και τη διασπορά της επισκεψιμότητας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κλήρωση με έπαθλο τη συμμετοχή τεσσάρων τουριστικών πρακτόρων σε ταξίδι εξοικείωσης την άνοιξη του 2026 στη Βόρεια Ελλάδα, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στη διεθνή ναυτική έκθεση Southampton International Boat Show (19–28 Σεπτεμβρίου 2025), ένα κορυφαίο γεγονός με ιστορία άνω των 50 ετών, που προσελκύει περισσότερους από 100.000 επισκέπτες και 450 εκθέτες.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο ΕΟΤ διοργάνωσε γευσιγνωσία ελληνικών κρασιών και παρουσίασε εξαιρετικές μαρίνες στα Δωδεκάνησα και τον Αργοσαρωνικό, καθώς και θεματικές εμπειρίες όπως island hopping, νέες θαλάσσιες διαδρομές, ιστιοπλοΐα, καταδύσεις και θαλάσσια σπορ. Το ενδιαφέρον της βρετανικής αγοράς για την Ελλάδα ως ασφαλή, εύκολα προσβάσιμο και συναρπαστικό προορισμό για θαλάσσιες εμπειρίες επιβεβαιώθηκε έμπρακτα.