ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης
Πολιτική
16:27 - 06 Οκτ 2025

Ανδρουλάκης: Ο πρωθυπουργός να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου - Κρήτης

Reporter.gr Newsroom
«Ο Πρωθυπουργός να βάλει στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης» αναφέρει με on camera δήλωση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ανδρουλάκη «την ώρα που η Τουρκική Κυβέρνηση επιμένει στο αναθεωρητικό δόγμα της «γαλάζιας πατρίδας», την ώρα που ο Πρόεδρος Ερντογάν από το βήμα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αμφισβητεί κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, προκαλεί προβληματισμό η συνεχιζόμενη δημόσια αντιπαράθεση της Κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Κάτι πρωτοφανές στα 51 χρόνια της Μεταπολίτευσης.

Κάτι που αποδεικνύει ότι οι χειρισμοί της Νέας Δημοκρατίας μάς οδηγούν σε επικίνδυνα γεωπολιτικά μονοπάτια με απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Ο Πρωθυπουργός έχει χρέος να βάλει άμεσα στην άκρη τα παιχνίδια επίρριψης ευθυνών και να ενημερώσει τον ελληνικό λαό για το πλήρες χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης αυτού του κρίσιμου έργου, της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης».

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2025 - 17:53
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

MINOAN LINES: Προσωρινή αλλαγή θέσης ελλιμενισμού πλοίων FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE
Ναυτιλία

MINOAN LINES: Προσωρινή αλλαγή θέσης ελλιμενισμού πλοίων FESTOS PALACE και KNOSSOS PALACE

Qualtrics: Εξαγοράζει την Press Ganey έναντι $6,75 δισ.
Επιχειρήσεις

Qualtrics: Εξαγοράζει την Press Ganey έναντι $6,75 δισ.

Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας
Υγεία

Πώς αξιολογούν οι ασθενείς τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες υγείας

Επιστρέφουν σήμερα (6/10) το απόγευμα στην Αθήνα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές της Γάζας
Ειδήσεις

Επιστρέφουν σήμερα (6/10) το απόγευμα στην Αθήνα οι 27 Έλληνες ακτιβιστές της Γάζας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

DW: Ελληνοκυπριακές τριβές για την ηλεκτρική διασύνδεση - Την ένταση διαδέχθηκαν οι δηλώσεις ενότητας
Πολιτική

DW: Ελληνοκυπριακές τριβές για την ηλεκτρική διασύνδεση - Την ένταση διαδέχθηκαν οι δηλώσεις ενότητας

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κληθεί ο στενός συνεργάτης Ανδρουλάκη, Νίκος Μπουνάκης, στην Εξεταστική
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ: Να κληθεί ο στενός συνεργάτης Ανδρουλάκη, Νίκος Μπουνάκης, στην Εξεταστική

Οι πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες στην παγκόσμια ιστορία
Ειδήσεις

Οι πιο σύντομες πρωθυπουργικές θητείες στην παγκόσμια ιστορία

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει
Πολιτική

Γεραπετρίτης: Η εξωτερική μας πολιτική είναι συγκεκριμένη — η Ελλάδα να μεγαλώνει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
08/10/2025 - 16:21

ΣΕΒΕ: Θετικό εμπορικό ισοζύγιο στο οκτάμηνο – Άνοδος εξαγωγών πλην πετρελαιοειδών

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:15

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων προειδοποιεί: Πολιτικές παρεμβάσεις απειλούν την ελευθερία του Τύπου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:12

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Ειδήσεις
08/10/2025 - 16:10

Ένοχος ο Βασίλης Μπισμπίκης για το τροχαίο – Ποινή €7.000 για εγκατάλειψη τόπου δυστυχήματος

Πολιτική
08/10/2025 - 16:10

Τσουκαλάς: Η ψήφος στον Ανδρουλάκη και το ΠΑΣΟΚ ανησυχεί τη Νέα Δημοκρατία

Οικονομία
08/10/2025 - 16:07

Bloomberg: Η Ελλάδα επιστρέφει στις ανεπτυγμένες αγορές - Ο FTSE Russell «σφραγίζει» την αναγέννηση της οικονομίας

Πολιτική
08/10/2025 - 15:35

Δήμας: Τα έργα για τον Ντάνιελ υπερβαίνουν το €1,3 δισ. – Στόχος οι ανθεκτικές υποδομές

Πολιτική
08/10/2025 - 15:14

Παπαστεργίου: Εθνικής σημασίας η ψηφιακή συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου

Ειδήσεις
08/10/2025 - 15:10

ΕΕ: «Θωρακίζει» τους αγρότες της ενόψει Mercosur - Νέες δικλείδες ασφαλείας και ταχεία αντίδραση σε κρίσεις

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
08/10/2025 - 15:02

Ο Πέτρος Μάνταλος στο ΟΠΑΠ Game Time: Φανταστικό το κλίμα στην Εθνική, πάμε για τη νίκη στη Σκωτία

Πολιτική
08/10/2025 - 14:59

ΣΥΡΙΖΑ κατά Μητσοτάκη για την επιστροφή Κυριαζίδη: Από τις φλογερές δηλώσεις στην… υποκρισία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:58

Ρωσία: Απειλές για «σκληρή» απάντηση αν οι ΗΠΑ παραδώσουν Tomahawk στην Ουκρανία

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:55

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Τεχνολογία
08/10/2025 - 14:47

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι να περιμένουμε σε Υγεία, Εργασία και Τέχνες τα επόμενα χρόνια

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:41

Πλησιάζει χαμηλό πενταετίας η τιμή του σιταριού - Τι οδηγεί την πτώση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:37

Ζαχάροβα: Διπλή επίθεση κατά της Ελλάδας με «όπλο» τη Συμφωνία του Ελσίνκι

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:23

Δημοσκόπηση στις ΗΠΑ: Έξι στους δέκα Αμερικανούς λένε «όχι» σε στρατιωτική ανάπτυξη εντός των ΗΠΑ

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 14:21

Κακάο: Από το ράλι στη διόρθωση – «Κατρακυλάει» στις αγορές, παραμένει ακριβό στο ράφι

Νομίσματα
08/10/2025 - 14:11

Σημαντικές απώλειες στην αγορά κρυπτονομισμάτων: Κατρακύλησε BTC και Ethereum

Ειδήσεις
08/10/2025 - 14:08

Μενδώνη: Η μόνιμη έκθεση στον τύμβο της Δοξιπάρας θα αναδείξει τα ταφικά μυστικά της ρωμαϊκής Θράκης

Πολιτική
08/10/2025 - 13:57

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Γαλάζιοι» διευθύνοντες με μειωμένη μνήμη και αντίληψη

Ειδήσεις
08/10/2025 - 13:53

Η Ρωσία εγκαταλείπει τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για το πλουτώνιο

Τεχνολογία
08/10/2025 - 13:45

Νέα ψηφιακή απάτη μιμείται μεγάλες αεροπορικές εταιρείες

Πολιτική
08/10/2025 - 13:43

Σφοδρή επίθεση Καρανίκα σε Τσίπρα: Έχει μεταλλαχθεί - Είναι αναξιόπιστος για τη δημοκρατία

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
08/10/2025 - 13:37

Δήμας: Στις 30 Νοεμβρίου παραδίδονται τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Ειδήσεις
08/10/2025 - 13:29

Τσεχία: Στόχος ο σχηματισμός κυβέρνησης μέχρι τον Νοέμβριο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
08/10/2025 - 13:28

Η ΔΕΗ blue ξεπέρασε τα 3.000 σημεία φόρτισης στην Ελλάδα

Εμπορεύματα
08/10/2025 - 13:24

Άνοδος άνω του 1% για το πετρέλαιο – Συνεχίζει το ράλι ο χρυσός

Ειδήσεις
08/10/2025 - 13:23

Γαλλία: Όχι των σοσιαλιστών στον προϋπολογισμό παρά την αισιοδοξία Λεκορνί

Ανεμοδείκτης
08/10/2025 - 13:22

Το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων και το timing της κυβέρνησης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ