Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος: Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκροτήθηκε σήμερα 12/11 σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιου του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε), όπως προέκυψε από τις εκλογές που διεξήχθησαν στις 29, 30 και 31 Οκτωβρίου.

Κατά τη διαδικασία των αρχαιρεσιών, διαμορφώθηκε η νέα σύνθεση του Δ.Σ., η οποία έχει ως ακολούθως:

Αλέξανδρος Βασιλικός, Πρόεδρος

Γρηγόρης Τάσιος, Αντιπρόεδρος

Άρης Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος

Εμμανουήλ Μανούσος, Αντιπρόεδρος

Ζωχερή Μυκωνιάτη, Οικονομική Επόπτης

Τα νέα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής με αλφαβητική σειρά είναι η κα. Αντιγόνη Μαϊστράλη, ο κ. Κωνσταντίνος Μέριανος, ο κ. ΑπόστολοςΜουσαμάς και ο κ. Δημήτρης Πολλάλης.

Η θητεία του νέου Δ.Σ ξεκινάει την 16.1.2026. Μέχρι τότε, το ΞΕΕ θα διοικείται από το απερχόμενο Δ.Σ.