Booking και χρηματοδότηση οι μεγάλοι πονοκέφαλοι των μικρών ξενοδοχείων: Τα «όπλα» άμυνας

Με τα λειτουργικά κόστη να είναι στο “θεό” και τη μέση τιμή δωματίου, με βάση τα συγκριτικά στοιχεία, του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), για την περίοδο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου, για τα έτη 2024 και 2025, όπως παρουσιάστηκαν από την πρόεδρό του Κων. Σβύνου, στην 13η Γ.Σ. του ΞΕΕ, να καταδεικνύουν ότι υπάρχει μια μικρή άνοδος στις άκρες της σεζόν, αλλά πτώση στην αιχμή της, το ζήτημα των οικονομικών επιδόσεων και βέβαια της οικονομικής βιωσιμότητας των ελληνικών ξενοδοχείων, που κατά κύριο λόγο, είναι μικρές μονάδες, τίθεται επί τάπητος, με έμφαση.

Να σημειωθεί ότι η μέση τιμή δωματίου προκύπτει ως σταθμισμένος μέσος όρος της μέσης τιμής δίκλινου δωματίου για όλα τα δωμάτια των ξενοδοχείων και όπως φαίνεται από τα στοιχεία που παρουσίασε η κ. Σβύνου υπάρχει μια αύξηση έως 12 ευρώ, τον Απρίλιο, αλλά και μειώσεις, π.χ. τον Ιούλιο, της τάξης των 6 ευρώ. Όμως οι τιμές αυτές απέχουν από τις ανσίστοιχες ανταγωνστικών προορισμών και συχνά δεν αρκούν, ειδικά για τις μικρές μονάδες, να καλύψουν τα κόστη λειτουργίας, όπως επανειλημμένα αναφέρουν εκπρόσωποι του κλάδου.

Οι ψηφιακές πλατφόρμες

Στο φόντο αυτό και με τα “τέλη” - “fees” που καλούνται να πληρώσουν οι ξενοδόχοι στις μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες να είναι σημαντικά, αναζητούνται “συνταγές” λύσης ενός δύσκολου οικονομικού γρίφου. Από τη μια υπάρχει η προσπάθεια για την ανάπτυξη των απευθείας ψηφιακών πωλήσεων, μέσα από τα “κανάλια” που κάθε μονάδα αναπτύσσει, κάτι δύσκολο και κοστοβόρο, ενώ υπάρχει και η εναλλακτική της ένταξης σε μεγάλες διεθνείς αλυσίδες (Hilton, Marriott, Intercontinental., Accor κτλ), μέσω των οποίων διασφαλίζεται πρόσβαση σε μεγάλες “δεξαμενές” πελατών, μέσω των προγραμμάτων πιστότητας - loyalty clubs - που έχουν οι εν λόγω αλυσίδες. Κι εκεί βέβαια καταβάλλεται και ένα σημαντικό ποσοστό επί του τζίρου με βάση τις εμπορικές συμφωνίες, με τις εν λόγω αλυσίδες, ωστόσο διασφαλίζονται οικονομίες κλίμακας, ήτοι, καλύτερα ποσοστά στις χρεώσεις από τις πλατφόρμες τύπου Booking.com κτλ.

Η διαμάχη με τη Booking.com

Παράλληλα βέβαια τρέχει και η προσπάθεια να “μαζευτεί” ο κυρίαρχος ρόλος που έχουν “κλειδώσει” οι μεγάλες ψηφιακές πλατφόρμες κρατήσεων.

Στο φόντο αυτό και τρεις μήνες μετά τις ανακοινώσεις του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη δυναμική της πανευρωπαϊκής συλλογικής αγωγής κατά της Booking.com, το θέμα ετέθη και πάλι στην 13η Γ.Σ. του ΞΕΕ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου με ανακοίνωσή του το ΞΕΕε είχε ανακοινώσει, ότι περισσότερα από 10.000 ξενοδοχεία από όλη την Ευρώπη είχαν ήδη εγγραφεί στην ιστοσελίδα www.mybookingclaim.com για τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από τη Booking.com.

Μάλιστα, λόγω του διαρκώς αυξανόμενου ενδιαφέροντος των Ευρωπαίων ξενοδόχων, είχε δοθεί παράταση της προθεσμίας εγγραφής παρατείνεται κατά τέσσερις εβδομάδες, έως τις 29 Αυγούστου 2025.

Όπως είχε αναφερθεί, η συλλογική αυτή νομική ενέργεια – που υποστηρίζεται από την HOTREC και περισσότερες από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδόχων – αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα ξενοδοχεία από τις ρήτρες ισοτιμίας, οι οποίες κρίθηκαν πρόσφατα παράνομες βάσει του δικαίου περί ανταγωνισμού της ΕΕ από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) στις 19 Σεπτεμβρίου 2024 (Υπόθεση C-264/23).

Να σημειωθεί ότι απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει πλέον στους επιχειρηματίες του κλάδου της φιλοξενίας την ελευθερία να διαμορφώνουν οι ίδιοι την τιμολογιακή πολιτική τους, προσφέροντας στις ιστοσελίδες των ξενοδοχείων τους ακόμη και τιμές χαμηλότερες σε σχέση με εκείνες των OTAs.

Σύμφωνα με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, οι ρήτρες ισοτιμίας (rate parity), οι οποίες απαγορεύουν στα ξενοδοχεία να προσφέρουν χαμηλότερες τιμές στους ιστοτόπους τους απ’ ό,τι στις πλατφόρμες διαδικτυακών κρατήσεων δεν είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας αυτών των πλατφορμών.

Μάλιστα, ο Πρόεδρος της HOTREC Αλέξανδρος Βασιλικός τον Ιούλιο είχε δηλώσει ότι: «Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι έχουν υπομείνει για χρόνια άδικες συνθήκες και υπέρογκα κόστη. Ήρθε η ώρα να σταθούμε ενωμένοι και να διεκδικήσουμε αποκατάσταση των ζημιών. Αυτή η κοινή πρωτοβουλία στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα: οι καταχρηστικές πρακτικές στην ψηφιακή αγορά δεν θα γίνονται ανεκτές από τον ξενοδοχειακό κλάδο στην Ευρώπη.» Η δράση συντονίζεται από το Ίδρυμα Hotel Claims Alliance και υποστηρίζεται από διεθνή ομάδα νομικών και οικονομικών εμπειρογνωμόνων. Χάρη στη χρηματοδότηση των δικαστικών εξόδων, η συμμετοχή παραμένει δωρεάν και χωρίς οικονομικό κίνδυνο για τα ξενοδοχεία.

Από την πλευρά της η Marie Audren, Γενική Διευθύντρια της HOTREC, είχε προσθέσει ότι: «Η συλλογική αγωγή έχει τύχει ευρείας αποδοχής. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ισχυρή ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Η παράταση της προθεσμίας εγγραφής διασφαλίζει ότι όλα τα ενδιαφερόμενα ξενοδοχεία μπορούν να συμμετάσχουν, ακόμα και μέσα στην περίοδο αιχμής.»

1000 ξενοδοχεία

Μετά και την παράσταση που δόθηκε πύκνωσε και η συμμετοχή των Ελλήνων Ξενοδόχων. Έτσι συντάχθηκαν στη νομική οδό με τους άλλους Ευρωπαίους συναδέλφους τους εναντίο της Booking.com και των άλλων πλατφορμών κρατήσεων που είναι ευρύτερα γνωστές και ως OTA (Online Travel Agencies) περίπου 1.000 Έλληνες ξενοδόχοι. διεκδικώντας ίση μεταχείριση με τους μεγάλους παίκτες του ψηφιακού κόσμου.

Όπως, δε, ανακοίνωσε το Σάββατο στο πλαίσιο της Γ.Σ. του ΞΕΕ ο πρόεδρος του Αλέξανδρος Βασιλικός, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο αριθμός των επιχειρηματιών της φιλοξενίας που έχει κινηθεί νομικά εναντίον των OTAs ξεπερνά τις 15.000.

«Πρωτοπορήσαμε επίσης με τους Ευρωπαίους συναδέλφους για να βάλουμε “φρένο” στις αθέμιτες πρακτικές των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών ώστε κάθε ξενοδόχος που επενδύει και αναλαμβάνει όλα τα κόστη, να είναι και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του προϊόντος του. Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός πως πάνω από 15.000 ξενοδόχοι σε όλη την Ευρώπη ένωσαν τη φωνή τους. Διότι η Ευρώπη οφείλει να παρέχει το πέπλο προστασίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ίδιας της ταυτότητας της», τόνισε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ), Αλέξανδρος Βασιλικός, κατά τη διάρκεια της 13ης Γενικής Συνέλευσης του Επιμελητηρίου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της φετινής έκθεσης Xenia.

Μάχη στις Βρυξέλλες

Το ζήτημα είναι κορυφαίο στην ατζέντα του κ. Αλέξανδρου Βασιλικού που είναι και πρόεδρος της HOTREC (Association of Hotels, Restaurants & Cafés in Europe). Έτσι, ξ συμμόρφωση των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών (Google, Boooking, κλπ) με τον νόμο για τις ψηφιακές αγορές (DMA), ώστε να μην εκμεταλλεύoνται τη δεσπόζουσα θέση τους, αναπτύσσοντας αθέμιτες πρακτικές με αρνητικό αντίκτυπο στη λειτουργία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων φιλοξενίας, βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης συνάντησης που είχε ο Αλ. Βασιλικός, με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσολα.

Το ζήτημα, πάντως, έχει πάει και σε επίπεδο εθνικών δικαστηρίων. Όπως τόνισε η συγκεκριμένη νομική προσφυγή κατά των πλατφορμών κρατήσεων συζητείται ήδη στις αίθουσες των ολλανδικών δικαστηρίων. Όπως είπε, δε, η Αγνή Χριστίδου, γενική διευθύντρια του ΞΕΕ, αναφερόμενη στα όσα εξελίσσονται στην Ελλάδα, , η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με την καταγγελία που κατέθεσε το 2022 το Επιμελητήριο για αθέμιτες πρακτικές ψηφιακών πλατφορμών, οι οποίες λειτουργούν καταχρηστικά στη διαδικτυακή αγορά κρατήσεων.

Κρίσιμο σταυροδρόμι

Όμως το ζήτημα ελέγχου των εμπορικών “καναλιών” είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα για τον κλάδο των ξενοδοχείων και των καταλυμμάτων.

«Η φιλοξενία βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Δεν είναι καθόλου δεδομένο, ούτε και αυτονόητο πως όλα θα πηγαίνουν συνεχώς όπως πηγαίνουν τα τελευταία χρόνια, τα χρόνια της μετά Covid εποχής. Οι επιτυχίες μας είναι σημαντικές, είναι εχέγγυο της αξιοπιστίας και των δυνατοτήτων μας, αλλά δεν είναι από μόνες τους η ικανή συνθήκη διασφάλισης του αύριο για το κλάδο. Ζούμε σε μια εποχή παγκόσμιου μετασχηματισμού και οι αβεβαιότητες είναι πραγματικά τεράστιες. Το αύριο για τον κλάδο μας δεν θα έρθει μόνο του. Είναι στα δικά μας χέρια και εμείς είμαστε αυτοί που θα το φέρουμε. Η μεγάλη φυγή προς τα εμπρός θα εξαρτηθεί από εμάς», τόνισε, χαρακτηριστικά. ο Αλ. Βασιλικός από βήματος της Γ.Σ. του ΞΕΕ και συμπλήρωσε: «Δεν μπορούμε να εξακολουθήσουμε να πορευόμαστε με ένα μοντέλο του οποίου οι βάσεις μπήκαν τον προηγούμενο αιώνα. Τώρα χρειαζόμαστε τις νέες βάσεις. Αυτές που θα μας οδηγήσουν στον επόμενο αιώνα. Νέες βάσεις για μια ουσιαστική στροφή προς την ποιότητα, την διασύνδεση με τον πολιτισμό, την ιστορία, τις φυσικές ομορφιές, την γαστρονομία. Πιστεύω σε έναν κλάδο που δεν περιμένει το “μάνα εξ ουρανού”. Είμαστε ένας κλάδος τολμηρός που ξέρει να βγαίνει μπροστά. Και το κάνουμε με πράξεις και όχι στα λόγια απέναντι στις πολύ σοβαρές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε».

Πρόσβαση σε χρηματοδότηση

Την ίδια ώρα ένα άλλο καυτό ζήτημα αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ειδικά ΜμΕ. «Υπάρχει ουσιαστική έλλειψη σε θεσμική προσοχή και ως κλάδος δεν πρέπει να δεχτούμε καμία συζήτηση για παραγωγικά μοντέλα όπου ο τουρισμός δεν αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας. Ο κλάδος μας είναι, μεταφορικά και κυριολεκτικά, η εθνική μας ασπίδα. Εμείς θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Ελπίζουμε ότι η κοινωνία -και ιδιαίτερα ο πολιτικός κόσμος- θα ξεπεράσει παρωχημένες νοοτροπίες που μας κρατούν πίσω. Είναι καιρός να πάψουν να αναζητούν “παχιές αγελάδες για άρμεγμα” και “κότες με χρυσά αυγά” και να στηρίξουν τις πραγματικές επενδύσεις που δημιουργούν ουσιαστική περιφερειακή προστιθέμενη αξία», επεσήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής.

Όπως είπε, «η εμπειρία του πελάτη είναι ολιστική, το τι συμβαίνει έξω από το ξενοδοχείο επηρεάζει άμεσα την εντύπωσή του, ενώ ο ανταγωνισμός είναι διεθνής».

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην αδυναμία πρόσβασης της πλειονότητας των επιχειρήσεων σε κεφάλαια. «Εννέα στις δέκα ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από κάποια τράπεζα. Το κόστος ψηφιακής και πράσινης μετάβασης πνίγει τους επιχειρηματίες. Ο τουρισμός είναι ένας κλάδος εντάσεως κεφαλαίου και αισθανόμαστε ότι λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο», τόνισε χαρακτηριστικά.

Πέντε άξονες άμυνας

Πάντως, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός στην κεντρική ομιλία του παρουσίασε τους 5 άξονες για την «επόμενη μέρα» της ελληνικής Φιλοξενίας, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «το αύριο κερδίζεται με όραμα, με σχέδιο και σκληρή καθημερινή προσπάθεια».

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΞΕΕ, πρώτος άξονας είναι η αυθεντικότητα, καθώς η ελληνική φιλοξενία είναι πάνω απ’ όλα η ανθρώπινη ζεστασιά, το χαμόγελο και το φιλότιμο.

Δεύτερος άξονας είναι η ανάγκη της προσέλκυσης Ελλήνων εργαζομένων, με αναβάθμιση της εκπαίδευσής τους και των δεξιοτήτων τους.

Τρίτος άξονας, η ανάπτυξη με όρους βιωσιμότητας και προστασίας του φυσικού κάλλους και του περιβάλλοντος.

Τέταρτος άξονας, η διαμόρφωση μιας νέας κουλτούρας φιλοξενίας για να καλλιεργηθούν νέες νοοτροπίες και νέες αντιλήψεις, που θα αναγνωρίζουν πως η Φιλοξενία είναι Ελλάδα.

Πέμπτος άξονας είναι η κοινωνική ευθύνη με τα ξενοδοχεία ανοιχτά όχι μόνο για τους επισκέπτες αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, καλλιεργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους κατοίκους.

Ειδικά ως προς τον άξονα της βιωσιμότητας, υπογραμμίστηκε η παγκόσμια πρωτιά της Ελλάδας να διαθέτει σήμερα ένα ολοκληρωμένο και καινοτόμο σύστημα Περιβαλλοντικής Κατάταξης των ξενοδοχείων και τονίστηκε πως προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή του είναι η συνεργασία με την Πολιτεία, η οποία θα πρέπει να εξασφαλίσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κίνητρα για τα ξενοδοχεία και ειδικά αυτά των μικρότερων κατηγοριών.

Επίσης, ο κ. Βασιλικός αναφέρθηκε εκτενώς και στις προκλήσεις της ψηφιακής μετάβασης, των αθέμιτων πρακτικών των μεγάλων ψηφιακών πλατφορμών και της δίκαιης ρύθμισης της βραχυχρόνιας μίσθωσης προς όφελος της κοινωνίας.

Αισιόδοξα μηνύματα

Το στίγμα για το 2026 έδωσε από την πλευρά της η υφυπουργός Τουρισμού, Άννα Καραμανλή. «Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2026 είναι θετικές», τόνισε χαρακτηριστικά, λέγοντας, απευθυνόμενοι προς τους επιχειρηματίες του κλάδου, «Είστε ο άνεμος στα φτερά του ελληνικού τουρισμού».

Σημειώνεται ότι η φετινή Γενική Συνέλευση συνέπεσε με τον εορτασμό των 90 χρόνων λειτουργίας του ΞΕΕ, προσδίδοντας ιδιαίτερο συμβολισμό στη συζήτηση όλων των μεγάλων θεμάτων για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού τουρισμού που βρέθηκαν στο επίκεντρο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης.