Accor: Στον Παρνασσό και στο Ηνωμένο Βασίλειο η Emblems Collection

Η Emblems Collection, το νέο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο πολυτελών ξενοδοχείων της Accor, εγκαινιάζει το πρώτο της ξενοδοχείο και ναυαρχίδα του brand, το Lucknam Park Hotel & Spa, ένα αγαπημένο καταφύγιο στην αγγλική εξοχή του Wiltshire. Παράλληλα, ανακοινώνει έξι νέα ανοίγματα τα επόμενα δύο χρόνια, όλα με επίκεντρο στον χαρακτήρα και τη διαχρονική κομψότητα.

Μετά την πρώτη άφιξη του brand, η Emblems Collection επεκτείνεται με έξι ξενοδοχεία που έχουν ήδη υπογραφεί και ανακοινωθεί, ενώ δεκαπέντε επιπλέον έργα βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων. Έξι νέα ανοίγματα έχουν προγραμματιστεί μέχρι το 2027: τέσσερα στην Ιταλία, ένα στην Ελλάδα και ένα στον Καναδά. Η αποκλειστική αυτή συλλογή στοχεύει να επαναπροσδιορίσει τα πρότυπα της πολυτελούς φιλοξενίας με στόχο να αριθμεί τα εξήντα ξενοδοχεία παγκοσμίως έως το 2032. Η στρατηγική ανάπτυξης εστιάζει στις βασικές αγορές πολυτελείας σε όλη την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική, τη Μέση Ανατολή, τη Λατινική Αμερική, τον Ειρηνικό και την Αφρική.

Οικεία πολυτέλεια

Κάθε ξενοδοχείο της Emblems Collection ξεχωρίζει για τη μοναδικότητά του και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του, αντανακλώντας την ψυχή του προορισμού του - από μεγάλα ιστορικά αρχοντικά έως σύγχρονα αρχιτεκτονικά ορόσημα και ήρεμα καταφύγια στη φύση. Υιοθετώντας μια φιλοσοφία διακριτικής πολυτέλειας, η Emblems Collection απευθύνεται σε ταξιδιώτες με πολιτιστικό ενδιαφέρον, προσφέροντας οικείες και μοναδικές εμπειρίες διαμονής που συνδυάζουν προσεγμένο σχεδιασμό, εξαιρετική τεχνοτροπία και αυθεντική σύνδεση με την τοπική κληρονομιά και το τοπίο, σε μερικά από τα πιο γοητευτικά και ξεχωριστά μέρη του κόσμου.

Σε προσεκτικά επιλεγμένες τοποθεσίες και σε κορυφαίους προορισμούς μέσα σε μαγευτικά φυσικά τοπία, τα ξενοδοχεία αυτά συνδυάζουν μια ιδιαίτερη γοητεία με οικεία και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Αναδεικνύοντας την ταυτότητα καθενός, η συλλογή τιμά χώρους όπου η αίσθηση του τόπου βρίσκεται στο επίκεντρο, η εξυπηρέτηση γίνεται τέχνη και κάθε λεπτομέρεια αφηγείται μια ιστορία, πάντα σύμφωνα με τη φιλοσοφία του brand: «Η ψυχή είναι αυτή που καθορίζει τα Emblems».

Η Maud Bailly, CEO των Sofitel Legend, Sofitel, MGallery and Emblems Collection, ανέφερε: “Η Emblems Collection έχει δημιουργηθεί γύρω από την ουσία της διακριτικής, ήσυχης πολυτέλειας, όπου η αληθινή κομψότητα βρίσκεται σε μια διαχρονική αίσθηση αποκλειστικότητας και οικειότητας. Επιλέγουμε με προσοχή εμβληματικά ακίνητα και προορισμούς που επιτρέπουν στους επισκέπτες μας να επανασυνδεθούν με τον εαυτό τους, μακριά από τη βουή της καθημερινότητας. Σε έναν κόσμο ταχύτατων ρυθμών, εκτιμούμε την ιδιωτικότητα και την ηρεμία, προσφέροντας καταφύγια όπου η πολυτέλεια δεν επιβάλλεται, αλλά είναι βαθιά αισθητή. Κάθε ξενοδοχείο της Emblems Collection ενσαρκώνει την αυθεντικότητα, τη χάρη και την ψυχή, γιατί δεν είναι μόνο η ομορφιά που καθορίζει έναν τόπο· είναι η ψυχή που τον κάνει αξέχαστο. Η ψυχή είναι αυτή που καθορίζει τα Emblems”.

Η Χλόη Λασκαρίδη, Μέλος της οικογένειας ιδιοκτητών του Lucknam Park LTD, δήλωσε: “Νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια που το Lucknam Park Hotel & Spa εντάσσεται στην περίφημη Emblems Collection, ως το πρώτο ξενοδοχείο της στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Lucknam Park είναι ένα μέρος σπάνιας ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς, όπου η αγγλική επαρχιακή ζωή συναντά τη διαχρονική κομψότητα. Η ένταξή του στην Emblems Collection σηματοδοτεί ένα νέο, εμπνευσμένο κεφάλαιο, που τιμά την ψυχή του τόπου, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζει την εμπειρία φιλοξενίας μέσα από το όραμα της Accor για μια ήσυχη, εκλεπτυσμένη πολυτέλεια. Κοιτώντας προς το μέλλον, είμαστε εξίσου ενθουσιασμένοι που το Elatos Resort, το ορεινό καταφύγιο μας στον Παρνασσό, θα ενταχθεί επίσης στην Emblems Collection. Παρότι διαφορετικά στον χαρακτήρα τους, τα δύο ξενοδοχεία συνδέονται ως προς το πνεύμα τους και αντικατοπτρίζουν τη δέσμευσή μας στην αυθεντικότητα, τη δεξιοτεχνία και τη συναισθηματική σύνδεση, δημιουργώντας προορισμούς όπου οι επισκέπτες μπορούν να ανακαλύψουν εκ νέου την ουσία του τόπου και τη χαρά του ανήκειν”.

Τα Emblems

Στην καρδιά της Emblems Collection βρίσκεται μια ξεχωριστή φιλοσοφία ζωής, μια σύγχρονη εκδοχή πολυτέλειας που καθορίζεται τόσο από την ψυχή του προορισμού όσο και από την ψυχή της φιλοξενίας. Κάθε ξενοδοχείο δημιουργεί μια βαθιά σύνδεση μεταξύ των επισκεπτών και του τόπου μέσω αισθητηριακών εμπειριών, μέσα από προσεγμένες λεπτομέρειες και ένα Εμβληματικό Στοιχείο εμπνευσμένο από την τοπική κουλτούρα και επιλεγμένο για την πολιτιστική του αξία, τη σύνδεσή του με τον τόπο και την αρμονία του με τον πλανήτη. Αυτά τα προσεκτικά επιλεγμένα στοιχεία διατρέχουν όλη την εμπειρία του επισκέπτη, από τα επιμελημένα μενού έως τα χαρακτηριστικά Travel Cakes του brand, προσφέροντας αυθεντικές, βιώσιμες και ριζωμένες στην περιοχή ιστορίες γεύσης. Η λογοτεχνία, μέσω των Emblems Editions, εμπλουτίζει το πνεύμα με μυθιστορήματα, ποιήματα, δοκίμια και επιστολές που αντικατοπτρίζουν την ουσία κάθε προορισμού.

Στη βάση όλων, ο “Master of the House” ενσαρκώνει την ψυχή της εξυπηρέτησης, προσφέροντας διαισθητική, εξατομικευμένη φιλοξενία, συνδέοντας τους επισκέπτες με τον χαρακτήρα του κάθε ξενοδοχείου και διασφαλίζοντας ότι κάθε διαμονή είναι οικεία, κομψή και αξέχαστη.

Εμβαθύνοντας στα ξενοδοχεία της Emblems Collection

Ηνωμένο Βασίλειο

Πάνω από 900 χρόνια ιστορίας κρύβονται μέσα σε αυτούς τους τοίχους, που αποτελούν μάρτυρες της εξέλιξης ενός ταπεινού αγροκτήματος σε ένα μεγαλοπρεπές κτήμα, διαμορφωμένο από γενιές οραματιστών. Το Lucknam Park γίνεται πλέον το πρώτο ξενοδοχείο που εντάσσεται στην Emblems Collection, ενσαρκώνοντας τη φιλοσοφία της συλλογής για διακριτική οικειότητα, βαθιά ριζωμένη στην κληρονομιά, με μια παρουσία που είναι ταυτόχρονα υποβλητική και χαρακτηριστική.

Σε μια έκταση 500 στρεμμάτων με καταπράσινα τοπία, μόλις έξι μίλια από το Bath, το Lucknam Park Hotel & Spa, Emblems Collection συνδυάζει τη μεγαλοπρέπεια με τη σύγχρονη άνεση. Το ξενοδοχείο προσφέρει δύο εστιατόρια - ένα με αστέρι Michelin υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Hywel Jones και το Walled Garden Restaurant - ένα βραβευμένο σπα ευεξίας, κέντρο ιππασίας και φροντισμένους κήπους. Εδώ, η εμπειρία του αγγλικού “country house” φτάνει στο καλύτερό της επίπεδο. Τα 42 μοναδικά σχεδιασμένα δωμάτια και σουίτες, μαζί με εννέα πολυτελή cottages, κάνουν το Lucknam Park έναν περιζήτητο προορισμό για ταξιδιώτες που αναζητούν ξεχωριστές εμπειρίες. Η ένταξη στην Emblems Collection φέρνει μια φάση ανανέωσης με διακριτικές βελτιώσεις, διατηρώντας την ιστορική ψυχή του κτήματος και ενσωματώνοντας την εξαιρετική φιλοξενία και τις υπηρεσίες που αποτελούν σήμα κατατεθέν της συλλογής.

Καναδάς

Η Emblems Collection θα επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της το 2026 με το ντεμπούτο του Rimrock Banff, Emblems Collection, στα μαγευτικά Βραχώδη Όρη του Καναδά, μετά από μια πλήρη ανακαίνιση. Ως το πρώτο ακίνητο του brand στη Βόρεια Αμερική, το Rimrock Banff θα επαναπροσδιορίσει την ορεινή πολυτέλεια, προσφέροντας ένα διακριτικό και εκλεπτυσμένο καταφύγιο όπου συγκλίνουν ο πολιτισμός, η ευεξία και η περιπέτεια. Από την ήρεμη σύνδεσή του με τις φυσικές ιαματικές πηγές της περιοχής έως τις εμπειρίες που γιορτάζουν το αλπικό πνεύμα και τις εκπληκτικές θέες του Μπανφ, το καταφύγιο θα προσκαλεί τους επισκέπτες του να ανακαλύψουν μια αίσθηση τόπου που είναι ταυτόχρονα αναβαθμισμένη και ουσιώδης.

Ιταλία

Το Masseria Furnirussi, Emblems Collection στην καρδιά της Απουλίας και μέσα στον μεγαλύτερο οπωρώνα σύκων της Ευρώπης, θα αποτυπώνει την τέχνη της αγνής, ανεπιτήδευτης ζωής, προσφέροντας μια αυθεντική γιορτή της μεσογειακής δεξιοτεχνίας και του μεσογειακού τρόπου ζωής. Το Masseria αναδεικνύει την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Σαλέντο μέσα από τη χρήση τοπικής λευκής πέτρας, περιτριγυρισμένο από έναν καταπράσινο κήπο με οπωροφόρα δέντρα, βότανα και αυτόχθονα φυτά, δίπλα σε μια λιμνοθάλασσα και ένα σπα. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει περίπου 60 σουίτες, με ιδιωτικές πισίνες και βεράντες.

Με πλούσια ιστορία που χρονολογείται από αιώνες τέχνης και αρχιτεκτονικής, φιλοξενώντας αυθεντικές τοιχογραφίες του 19ου αιώνα και σε απόσταση λίγων βημάτων από την περίφημη Piazza del Campo στη Σιένα, το Palazzo Sozzini Malavolti, Emblems Collection θα ενταχθεί στη συλλογή αργότερα το 2026. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 38 δωμάτια, εκ των οποίων 27 σουίτες, που συνδυάζουν τη σύγχρονη άνεση με τη διαχρονική τεχνοτροπία της Τοσκάνης, ενώ στο ανακαινισμένο υπόγειο του κτιρίου, που χρονολογείται από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, θα λειτουργεί ένα ήρεμο spa. Το Palazzo Sozzini Malavolti, αποτελεί μια ζωντανή κληρονομιά - ένα αριστοκρατικό παλάτι του 15ου αιώνα στην καρδιά της Σιένα, ένας τόπος όπου οι ιστορίες του παρελθόντος διαμορφώνουν την κληρονομιά του για το μέλλον.

Κοντά στην Περούτζια, το πρώην μοναστήρι των Βενεδικτίνων, το Relais San Clemente, Emblems Collection, θα αναγεννηθεί ως ένα κτήμα 51 δωματίων που θα περιλαμβάνει εννέα ιδιωτικές βίλες σε μια ατμόσφαιρα που θα αντανακλά τους πνευματικούς και φυσικούς ρυθμούς της περιοχής. Χτισμένο σε ένα πάρκο 50 στρεμμάτων με αιωνόβια δέντρα, είναι ένα καταφύγιο όπου η ησυχία, ο διαχρονικός σχεδιασμός και η ιερή κληρονομιά συνυπάρχουν, προσφέροντας μια βαθιά αίσθηση αρμονίας και στοχασμού.

Αυτές οι τρεις ιταλικές κατοικίες θα εμπλουτιστούν με το The Purist Retreat & Spa, ένα ολιστικό και βιώσιμο concept ευεξίας που ενσωματώνει την υπόσχεση μιας βαθιάς επανασύνδεσης με τη φύση, και τον εαυτό του καθενός.

Η Emblems Collection θα συστήσει, επίσης, το Bellevue Hotel Cortina d’Ampezzo, Emblems Collection, έναν μαγευτικό αλπικό προορισμό στους Δολομίτες της Ιταλίας, ανεβάζοντας σε νέα ύψη τις εμπειρίες ευεξίας, γαστρονομίας και ψυχαγωγίας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 80 πολυτελή δωμάτια, εκ των οποίων 27 σουίτες με πανοραμική θέα στα βουνά, καθώς και ένα σπα 500 τ.μ. με εσωτερική και εξωτερική πισίνα, προσφέροντας θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες του σύγχρονου ορειβάτη.

Ελλάδα

Το 2027, το Elatos Resort, Emblems Collection, ένα πολυτελές οικολογικό καταφύγιο ευεξίας στα βουνά της Ελλάδας, πρόκειται επίσης να ανοίξει τις πόρτες του ως ένας μαγευτικός προορισμός για όλες τις εποχές του χρόνου, σε μια λιγότερο εξερευνημένη περιοχή της πάντα δημοφιλούς χώρας. Χτισμένο μέσα στο δάσος του Παρνασσού, μόλις δύο ώρες από την Αθήνα και στην είσοδο του αρχαιολογικού χώρου των Δελφών, το Elatos Resort αποτελεί ιδανική επιλογή για σκιέρ, πεζοπόρους και όσους αναζητούν ηρεμία και αυθεντική ευεξία. Θα διαθέτει 42 ευρύχωρα ιδιωτικά σαλέ, το καθένα με ιδιωτική σάουνα, καθώς και 15 δωμάτια, όλα προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία ορεινής διαμονής, διαμορφωμένη από τις εποχές, τη γη και τη χαρά της συνύπαρξης.