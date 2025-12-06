Αθήνα - Φιλοξενία: Οι τομείς για νέες επενδύσεις, οι αλυσίδες και οι προβληματισμοί αειφορίας

Σε ξενοδοχεία που έντάσσονται σε διεθνείς μπράντες, σε boutique και life style μονάδες, αλλά και σε εξυπηρετούμενα διαμερίσματα, serviced apartments / aparthotels εστιάζεται το ενδιαφέρον για επενδύσεις, για τον κλάδο, στην Αθήνα, που ήδη αποχαιρετά το 2025 με σημαντικές επιδόσεις, αλλά και με έντονους προβληματισμούς για ένα αειφορικό μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες (6/12) στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων Αθηνών – Αττικής & Αργοσαρωνικού, από τον κ. Stefan Merkenhof, Managing Director της GBR Consulting η Αθήνα είναι ανάμεσα στις κορυφαίες πόλεις της Ευρώπης για ξενοδοχειακές επενδύσεις το 2025, καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση, -έναντι της δέκατης ένα χρόνο πριν-, γεγονός που τη φέρνει στο ίδιο επίπεδο με αγορές–«μαγνήτες» όπως η Ρώμη, η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη.

Οι λόγοι που επικαλούνται οι επενδυτές είναι ενδεικτικοί:

-Το 51% αναφέρει ως βασικό κίνητρο την ευνοϊκή σχέση προσφοράς–ζήτησης.

-Το 24% σημειώνει την υψηλή απόδοση σε σύγκριση με άλλες επενδυτικές επιλογές.

Άλλωστε, η Αθήνα είναι σε ανοδικό κύκλο σε σχέση με την επισκεψιμότητα και άρα διασφαλίζει την επενδυτική απόδοση, προς ώρας. Όπως είπε ο Στέφαν Μέρκενχοφ από τη GBR Consulting, η Αθήνα κλείνει το δεκάμηνο με πληρότητα 78,6%, επίπεδα ίδια με την περσινή χρονιά, αλλά με άνοδο το πρώτο τρίμηνο και κάμψη στα επόμενα. Το μέσο έσοδο ανά δωμάτιο (ADR) στην Αθήνα σημειώνει αύξηση 2,8%, αγγίζοντας τα 185 ευρώ. Αν και τον Ιούνιο καταγράφηκε μείωση πληρότητας 3,7%, συνολικά η εικόνα της αγοράς παραμένει ισχυρή.

Η διείσδυση αλυσίδων

Στο μεταξύ στην Αττική δραστηριοποιούνται πλέον 55 αλυσίδες, εκ των οποίων 25 διεθνείς, 27 εθνικές και 3 τοπικές. Με βάση τον αριθμό δωματίων, πρώτη στις αλυσίδες βρίσκεται η Marriott International με μερίδιο 19%, ακολουθούμενη από τη Hyatt International με 14%, την IHG με 13%, τη Wyndham με 12%, τη Zeus Hotels με 12%, την Accor με 11%, την Isrotel με 7%, τη Hilton με 5%, τη Four Seasons με 4% και τη Vincci με 3%.

Το 74% δε των ξενοδοχείων που είναι πεντάστερα και το 43% των ξενοδοχείων τεσσάρων αστέρων στην Αττική ανήκουν σε κάποια αλυσίδα, τη στιγμή που οι μονάδες 1–3 αστέρων παραμένουν σχεδόν καθολικά ανεξάρτητες.

Οι διεθνείς αφίξεις

Πάντως, η Αθήνα προτάσσεται ως ασφαλής και ελκυστικός προορισμός για επισκέπτες, αλλά και για κεφάλαια φιλοξενίας. Στο δεκάμηνο του 2025, οι διεθνείς αφίξεις στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών αυξήθηκαν κατά 9,2% σε σχέση με πέρυσι και έφτασαν τα 7,1 εκατ. ταξιδιώτες.

Ωστόσο, δεν παραμένουν, ακόμη, για πολύ, όλοι οι ξένοι τουρίστες στην Αθήνα. Το 2024, ο αριθμός των τουριστών που διανυκτέρευσαν έστω και μία βραδιά στην πρωτεύουσα υπολογίζεται σε 4,7 εκατ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 μόλις περίπου 3 εκατ. επισκέπτες έμεναν έστω και μία ημέρα στην Αθήνα, σε σύνολο 6 εκατ. διεθνών αφίξεων.

Τα τελευταία χρόνια, μετά την πανδημία, το 57% των αφιχθέντων παραμένει στην Αθήνα και την ευρύτερη περιοχή, ενώ το 43% συνεχίζει το ταξίδι του προς άλλους προορισμούς.

Η συνεχής αύξηση των αφίξεων ενισχύει την πληρότητα των ξενοδοχείων, η οποία παραμένει συνολικά σταθερή παρά τις περιοδικές διακυμάνσεις. Για το 2025, η πληρότητα στο δεκάμηνο κατέγραψε οριακή αύξηση 0,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ανοδική πορεία ADR και RevPAR

Παρά τη σταθερή πληρότητα, η οικονομική απόδοση των ξενοδοχείων ενισχύεται σημαντικά. Η Μέση Ημερήσια Τιμή Δωματίου (ADR) αυξήθηκε κατά 2,8% στο δεκάμηνο του 2025, ενώ σε σύγκριση με το 2023 η αύξηση φτάνει το εντυπωσιακό 12,8%. Αντίστοιχα, το RevPAR ενισχύθηκε κατά 2,9% σε ετήσια βάση και 14,4% σε διετία.

Τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι η Αθήνα έχει πλέον σταθεροποιήσει τη θέση της ως μία από τις επικερδείς αγορές της Μεσογείου, προσελκύοντας υψηλής ποιότητας τουρισμό και ενισχύοντας τα έσοδα των επιχειρήσεων φιλοξενίας.

Αθήνα και ανταγωνιστές

Η σύγκριση της Αθήνας με άλλες μεγάλες μεσογειακές πρωτεύουσες δείχνει ότι η ελληνική πρωτεύουσα βρίσκεται σε πορεία σταθερής ενίσχυσης της θέσης της.

Σε σχέση με Ρώμη, Βαρκελώνη και Μαδρίτη, η Αθήνα σημειώνει υψηλότερη πληρότητα τους μήνες αιχμής (Μάιος–Ιούλιος).

Στο ADR κινείται σε μεσαία επίπεδα: πάνω από τη Μαδρίτη, αλλά κάτω από τη Ρώμη, η οποία παραμένει η ακριβότερη αγορά του Νότου.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η σύγκριση με τη Λισαβόνα, όπου οι δύο πόλεις εμφανίζουν παρόμοιο μοτίβο εποχικότητας: η Αθήνα υπερέχει τους θερινούς μήνες, ενώ η Λισαβόνα καταγράφει υψηλότερο ADR στη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριος–Μάρτιος).

Ευγένιος Βασιλικός: «Μην την πάθουμε σαν τη Βαρκελώνη»

«Η Αθήνα έχει γίνει προορισμός», τόνισε στην ομιλία του ο πρόεδρος της ΕΞΑ, κ. Ευγένιος Βασιλικός. Συμπλήρωσε όμως ότι «έχουμε δυσκολίες και προβλήματα». Όπως εξήγησε, «βρισκόμαστε σε ένα σοβαρό και επικίνδυνο σημείο· από εδώ μπορούμε πολύ εύκολα να γυρίσουμε σε παλιότερες δύσκολες εποχές που έχουμε ζήσει ως Αθήνα».

Για να αποφευχθεί αυτό, όπως είπε ο πρόεδρος της ΕΞΑ, «πρέπει να επενδύσουμε στις υποδομές του προορισμού». Υπογράμμισε ότι «τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σήμερα στην Αθήνα δεν τα αντιμετωπίζουμε ως ξενοδόχοι, αλλά ως πολίτες της Αθήνας».

Ο κ. Βασιλικός προειδοποίησε ότι πολιτεία, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν και να σχεδιάσουν «πού θέλουμε να πάμε», ώστε να μη φτάσουμε «στα επίπεδα της Βαρκελώνης, που δεν επιτρέπει πλέον νέα ξενοδοχεία». Μάλιστα, μέλος της ΕΞΑ παρενέβη επισημαίνοντας ότι ίσως χρειαστεί να εξεταστεί η απαγόρευση νέων ξενοδοχείων στο κέντρο της Αθήνας.

Ο πρόεδρος της ΕΞΑ τόνισε επίσης ότι πρέπει να λυθεί το ειδικό χωροταξικό που μπορεί να καθορίσει την επόμενη μέρα, ενώ πρόσθεσε ότι πρέπει να γίνει «στροφή προς την ποιότητα»: το προϊόν να μην είναι μόνο «ήλιος και θάλασσα», αλλά να υλοποιηθεί το σχέδιο για το συνεδριακό κέντρο, να αντιμετωπιστούν τα θέματα καθαριότητας κ.λπ.