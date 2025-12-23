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Κοινωνικός Τουρισμός: Διακοπές έως 30 Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:12 - 23 Δεκ 2025

Κοινωνικός Τουρισμός: Διακοπές έως 30 Ιουνίου με voucher της ΔΥΠΑ

Reporter.gr Newsroom
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Eως έξι διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλύματα της επιλογής τους από το Μητρώο Παρόχων της ΔΥΠΑ μπορούν να πραγματοποιήσουν οι κάτοχοι των voucher κοινωνικού τουρισμού.

Το πρόγραμμα επεκτάθηκε έως και τις 30 Ιουνίου 2026 και για συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένα οφέλη:

* Εως 10 διανυκτερεύσεις, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, σε καταλύματα των νησιών Λέρος, Λέσβος, Χίος, Κως, Σάμος και Ρόδος

* Εως 12 διανυκτερεύσεις, εντελώς δωρεάν, σε καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας (Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας), καθώς και των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Eβρου.

Επιπλέον, στο πρόγραμμα επιδοτούνται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, με ιδιωτική συμμετοχή 25% για τους δικαιούχους, ενώ για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια διατίθενται δωρεάν.

Τέλος, σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, για τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων, υπενθυμίζεται ότι οι τιμές επιδότησης παραμένουν αυξημένες κατά 20% για την περίοδο των Χριστουγέννων (15.12.2025 – 14.01.2026). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Εβρου και της Θεσσαλίας, εξαιρουμένων των Σποράδων.

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