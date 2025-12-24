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INSETE: Αύξηση των διεθνών αφίξεων και των τουριστικών εισπράξεων στο εντεκάμηνο – Μοναδική εξαίρεση οι Κυκλάδες
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:20 - 24 Δεκ 2025

INSETE: Αύξηση των διεθνών αφίξεων και των τουριστικών εισπράξεων στο εντεκάμηνο – Μοναδική εξαίρεση οι Κυκλάδες

Reporter.gr Newsroom
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Την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 καταγράφηκαν 26,9 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά +1,5 εκατ./+5,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Τον Νοέμβριο οι αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 696 χιλ., αυξημένες κατά +84 χιλ./+13,7%, όπως αναφέρει σε δελτίο της η INSETE την Τετάρτη (24/12).

Αναλυτικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων, φτάνοντας τα 8,2 εκατ. επιβάτες και σημειώνοντας αύξηση +706 χιλ./+9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Στη Θεσσαλονίκη οι αφίξεις ανήλθαν σε 2,5 εκατ., σημειώνοντας άνοδο +238 χιλ./+10,5%.

Ανοδική παραμένει η πορεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025, με αυξήσεις στις περισσότερες γεωγραφικές ενότητες της χώρας. Οι περισσότερες αφίξεις καταγράφηκαν στην Κρήτη, με 5,6 εκατ. επιβάτες, αυξημένες κατά +284 χιλ./+5,3% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Ακολούθησαν τα Δωδεκάνησα, με 4,5 εκατ. αφίξεις, αυξημένες κατά +106 χιλ./+2,4% και τα Ιόνια Νησιά, με 4,0 εκατ. αφίξεις, παρουσιάζοντας άνοδο +186 χιλ./+4,9%. Στην Πελοπόννησο οι αφίξεις ανήλθαν σε 255 χιλ., αυξημένες κατά +25 χιλ./+10,7% σε σχέση με το 2024. Αντίθετα, οι Κυκλάδες (Mύκονος και Σαντορίνη) αποτέλεσαν και την περίοδο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 τη μοναδική γεωγραφική ενότητα που σημείωσε μείωση, καθώς καταγράφηκαν 1,2 εκατ. αφίξεις, μειωμένες κατά –92 χιλ./–7,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ταξιδιωτικές Εισπράξεις

Παράλληλα, την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2025, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν άνοδο κατά +8,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκαν στα 22.386 εκατ. €.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκή Ένωση κατά +5,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 12.123 εκατ. € όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά +12,2%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9.113 εκατ. €. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.404 εκατ. €, ενισχυμένες κατά +3,7% ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκαν κατά +13,5% και διαμορφώθηκαν στα 2.719 εκατ. €.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά +0,5% και διαμορφώθηκαν στα 3.611 εκατ. €, όπως και οι εισπράξεις από τη Γαλλία, οι οποίες αυξήθηκαν κατά +5,3% στα 1.286 εκατ. €. Ενισχυμένες κατά +8,1% ήταν και οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.274 εκατ. €. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο κατά +15,1% σημείωσαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.552 εκατ. € ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν στα 1.544 εκατ. €, ενισχυμένες κατά +8,4%.

Βραχυχρόνιες Μισθώσεις

Η εξέλιξη του αριθμού των καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης κατά το διάστημα Ιανουαρίου–Νοεμβρίου 2025 παρουσιάζει συνεχιζόμενη άνοδο σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Τον Νοέμβριο τα καταλύματα διαμορφώθηκαν σε 213 χιλ., αυξημένα κατά + 4 χιλ. έναντι των 209 χιλ. του Νοεμβρίου του 2024.

Οι διαθέσιμες κλίνες υποχώρησαν τον Νοέμβριο για πρώτη φόρα μετά τον Απρίλιο του 1 εκατ., και διαμορφώθηκαν σε 953 χιλ. παραμένοντας αυξημένες κατά + 17 χιλ. έναντι των 936 χιλ. του Νοεμβρίου του 2024.

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