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Celestyal Journey: Ακύρωση αναχωρήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
14:33 - 04 Μαρ 2026

Celestyal Journey: Ακύρωση αναχωρήσεων λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή

Reporter.gr Newsroom
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Σε ακύρωση προγραμματισμένων αναχωρήσεων από τη Ντόχα στο Κατάρ και το Ντουμπάι των ΗΑΕ προχώρησε η Celestyal Journey.

Όπως αναφέρει η εταιρεία στην ανακοίνωση της: «Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση των ακόλουθων προγραμματισμένων αναχωρήσεων του Celestyal Journey:

  • 07 και 14 Μαρτίου από Ντόχα, Κατάρ
  • 09 και 16 Μαρτίου από Ντουμπάι, ΗΑΕ

Όλοι οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στις ακυρωθείσες αναχωρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή μελλοντικού πιστωτικού για κρουαζιέρα.

Με την ακύρωση των υπολοίπων προγραμματισμένων αναχωρήσεων, η φετινή σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο ολοκληρώνεται. Υπό την επιφύλαξη των επιχειρησιακών συνθηκών, το Celestyal Journey και το Celestyal Discovery θα επανατοποθετηθούν στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσουν το προγραμματισμένο τους πρόγραμμα στη Μεσόγειο.

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους επιβάτες και τους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους σε αυτή τη διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση».

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