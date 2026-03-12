Phaea (Όμιλος Βασιλάκη): «Θέα» στη Νότια Κρήτη με τουριστική επένδυση 121 εκατ. ευρώ

Το έργο κατατάσσεται στην κατηγορία «Στρατηγικές Επενδύσεις 1», η οποία περιλαμβάνει επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 75 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της συγκεκριμένης επένδυσης ανέρχεται σε 121.110.643,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, γεγονός που την τοποθετεί ανάμεσα στα σημαντικότερα τουριστικά επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα.

Κατανομή του επενδυτικού προϋπολογισμού

Σύμφωνα με τον φάκελο της επένδυσης που αξιολόγησε η Enterprise Greece, ο προϋπολογισμός κατανέμεται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες δαπανών.

Το μεγαλύτερο μέρος αφορά τις κτιριακές υποδομές, με δαπάνη περίπου 94,46 εκατ. ευρώ, γεγονός που αντανακλά την κλίμακα και την έκταση του τουριστικού συγκροτήματος που πρόκειται να δημιουργηθεί. Για τον μηχανολογικό εξοπλισμό προβλέπεται ποσό περίπου 10,52 εκατ. ευρώ, ενώ για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού υπολογίζονται περίπου 15,94 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μικρότερο κονδύλι, περίπου 197 χιλιάδων ευρώ, προορίζεται για την αγορά μεταφορικών μέσων που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες λειτουργίας της μονάδας.

Τα κίνητρα που εγκρίθηκαν για την επένδυση

Η σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης προβλέπει σειρά θεσμικών κινήτρων που αποσκοπούν στην επιτάχυνση των διαδικασιών και στη διευκόλυνση της υλοποίησης του έργου.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η υπαγωγή στο καθεστώς ταχείας αδειοδότησης (fast track), όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 του νόμου 4864/2021. Το συγκεκριμένο πλαίσιο επιτρέπει την ταχύτερη εξέταση και έκδοση των απαιτούμενων διοικητικών αδειών και εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ωρίμανσης της επένδυσης.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα ειδικής χωροθέτησης μέσω Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ), με χρήση γης «Τουρισμός – Αναψυχή», σύμφωνα με το άρθρο 7 του ίδιου νόμου. Το εργαλείο αυτό επιτρέπει τον ολοκληρωμένο πολεοδομικό σχεδιασμό της επένδυσης και καθορίζει το θεσμικό πλαίσιο ανάπτυξης του τουριστικού συγκροτήματος.

Επιπλέον, ενεργοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 που επιτρέπουν, υπό προϋποθέσεις, την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας του έργου. Ταυτόχρονα, εφαρμόζονται και οι προβλέψεις του άρθρου 6 σχετικά με την κατασκευή συνοδευτικών και βοηθητικών έργων, όπως υποδομές πρόσβασης, τεχνικά έργα ή άλλες εγκαταστάσεις απαραίτητες για τη λειτουργία της επένδυσης.

Συμβολή στην ανάπτυξη του τουρισμού

Η επένδυση «PHĀEA – South Crete» εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, με έμφαση στην ανάπτυξη τουριστικών υποδομών υψηλών προδιαγραφών. Με συνολικό προϋπολογισμό που ξεπερνά τα 121 εκατ. ευρώ, το έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει σημαντικά στην αναπτυξιακή δυναμική της ευρύτερης περιοχής της Νότιας Κρήτης, τόσο μέσω της δημιουργίας νέων τουριστικών εγκαταστάσεων όσο και μέσω της κινητοποίησης επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του ποιοτικού τουρισμού.

Σύμφωνα με την επενδυτική πρόταση που είχε κατατεθεί στην Enterprise Greece, το έργο θα υλοποιηθεί στη θέση «Σκούρος» και αφορά την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου αειφόρου τουριστικού συγκροτήματος υψηλών προδιαγραφών. Το σχέδιο περιλαμβάνει την κατασκευή και λειτουργία ξενοδοχείου πέντε αστέρων δυναμικότητας 140 δωματίων, την ανάπτυξη 30 Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών, κτίριο υποδοχής, κοινόχρηστη πισίνα, χώρους εστίασης, κέντρο ευεξίας και αναζωογόνησης (wellness & fitness spa), καθώς και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου με κήπο για παραγωγή βιολογικών προϊόντων.