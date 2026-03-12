Τσίπρας: «Ημίμετρα» τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας - 7 προτάσεις για την «Ενεργειακή Δημοκρατία»

Κείμενο επτά προτάσεων δημόσιας πολιτικής με τίτλο «Ενεργειακή Δημοκρατία» κατέθεσε, δημόσια, η Ομάδα Εργασίας Κοινών, Ομότιμης Παραγωγής και Αποκέντρωσης του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρα.

Το κείμενο παρεμβάσεων, όπως αναλύεται, προτείνει επτά συγκεκριμένους άξονες δημόσιας πολιτικής. Αυτές αφορούν «τη θεσμική αναγνώριση και ενδυνάμωση των Ενεργειακών Κοινοτήτων ως ισότιμων φορέων της αγοράς ενέργειας, ένα εθνικό στρατηγικό σχέδιο, τη διεύρυνση δραστηριοτήτων πέραν της παραγωγής ΑΠΕ, την κοινωνική διάσταση και ένταξη ευάλωτων ομάδων, ολοκληρωμένες λύσεις για ΟΤΑ και τοπικές οικονομίες, την υποστήριξη του πρωτογενούς τομέα μέσω ΕνΚοιν αγροτικών συνεταιρισμών και την ενίσχυση ενεργειακής δημοκρατίας, διαφάνειας και εμπιστοσύνης μέσω ανοικτών δεδομένων».

Με ανάρτησή του στο Facebook, ο πρώην πρωθυπουργός σχολίασε πως «σήμερα παρουσιάζουμε έναν σχεδιασμό που δεν αφορά την έκτακτη συγκυρία αλλά μια εναλλακτική στρατηγική για τη δίκαιη μετάβαση, που έχει επεξεργαστεί η ομάδα Ενέργειας του Ινστιτούτου».

Όπως γράφει ο ίδιος, «στόχος είναι η ανατροπή της Ενεργειακής Ολιγαρχίας και η σταδιακή αντικατάστασή της από την Ενεργειακή Δημοκρατία, με εργαλείο τις Ενεργειακές Κοινότητες, τη συμμετοχή των πολιτών, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αυτοδιοίκησης».

«Ως αποτέλεσμα θα έχει τη μείωση έως και 1.100 ευρώ ετησίως του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών. Αν θέλουμε μπορούμε να το κάνουμε διαφορετικά. Εμείς έχουμε και τη γνώση και τη βούληση», τόνισε. Όπως τονίζεται στο κείμενο, το κεντρικό ερώτημα είναι «αν η πράσινη μετάβαση θα γίνει με όρους ενεργειακής ολιγαρχίας ή ενεργειακής δημοκρατίας».

«Ημίμετρα» τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας

Παράλληλα, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτήρισε «ημίμετρα» τα νέα μέτρα που εξήγγειλε η κυβέρνηση την Τετάρτη για την αντιμετώπιση της αισχροκέρδειας λέγοντας πως «θέσπισε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα πρατήρια καυσίμων όχι όμως στα διυλιστήρια που θα μπορούν να ορίζουν τη τιμή εκκίνησης στην όλη αλυσίδα κατά βούληση».

Ο πρώην πρωθυπουργός είπε, επίσης, πως «ο νέος πόλεμος θα είναι ακόμα ένα πρόσχημα για ακόμα μεγαλύτερη αισχροκέρδεια και ενίσχυση των καρτέλ» . «Όπως σε κάθε πληθωριστική κρίση, έτσι και τώρα τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν από τον σταθερά υψηλό ΦΠΑ. Ήδη η αύξηση εσόδων από τις αυξήσεις στα καύσιμα αγγίζει το 30%. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι για άλλη μια φορά μέρος αυτών των εσόδων θα διατεθεί σε επιδοτήσεις που θα πριμοδοτήσουν όμως κυρίως τους παραγωγούς ενέργειας και όχι τους καταναλωτές», σημειώνει.