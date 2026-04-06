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Νέα καμπάνια για την Ορεινή Ελλάδα: Στο επίκεντρο ο τουρισμός 12 μηνών
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
19:03 - 06 Απρ 2026

Νέα καμπάνια για την Ορεινή Ελλάδα: Στο επίκεντρο ο τουρισμός 12 μηνών

Reporter.gr Newsroom
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«Η έμφαση στην ανάπτυξη και την ανάδειξη του ορεινού τουρισμού είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα. Επιδιώκουμε να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα έναν νέο πρωταγωνιστικό ρόλο», τόνισε η Υπουργός Τουρισμού κα Όλγα Κεφαλογιάννη, παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, με θέμα "Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Όλο τον χρόνο.", σε ειδική εκδήλωση του Υπουργείου Τουρισμού. 

Στην ομιλία της η Υπουργός σημείωσε ότι «Για πρώτη φορά μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προβολής, φιλοδοξούμε να αποκαλύψουμε και να αναδείξουμε μια άλλη πλευρά της Ελλάδας, ως μέρος μιας συνεκτικής στρατηγικής για βιώσιμη και ισόρροπη τουριστική ανάπτυξη, με άξονα τις ειδικές μορφές τουρισμού και στόχο την ποιοτική ανάπτυξη, 12 μήνες τον χρόνο, σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας».

Αναφερόμενη στην πορεία του ελληνικού τουρισμού, υπογράμμισε ότι η σημαντική αύξηση των εσόδων το 2025, ιδίως κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες, δείχνει ότι η στρατηγική που υλοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού έχει πραγματικά αποτελέσματα.

«Μαζί, κράτος, τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιωτικός τομέας έχουμε κάνει τον ελληνικό τουρισμό μια εθνική υπόθεση, με ισχυρή δυναμική αλλά και ανθεκτικότητα. Μαζί και πάλι θα αντιμετωπίσουμε τη σημερινή δύσκολη συγκυρία», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι έχει τη βούληση, τα αντανακλαστικά και το σχέδιο να αντιμετωπίζει τις μεγάλες προκλήσεις που εμφανίζονται μπροστά μας.

Την ίδια στιγμή, όπως επισήμανε, ο τουρισμός αλλάζει. Σε διεθνές επίπεδο, καταγράφεται μια ισχυρή τάση για αναζήτηση αυθεντικών εμπειριών από τους σύγχρονους ταξιδιώτες. Επιπλέον, πρόσθεσε ότι η χώρα μας διαθέτει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα, καθώς κάθε ορεινός τόπος περικλείει μια πολυθεματική εμπειρία με τοπία και οικοσυστήματα εξαιρετικής ομορφιάς, τις παραδόσεις αιώνων, την πρωτογενή παραγωγή και τα μοναδικά τοπικά προϊόντα.

Πρωτοβουλίες και εργαλεία στήριξης

Η Υπουργός στην ομιλία της σημείωσε ότι το 2025 υλοποιήθηκε για πρώτη φορά μια δέσμη πρωτοβουλιών ενίσχυσης και εμπλουτισμού του ορεινού τουρισμού, ευθυγραμμισμένη με την οριζόντια κυβερνητική πολιτική για τη στήριξη της ορεινότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, η κα Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στη θεσμοθέτηση της 12μηνης λειτουργίας των χιονοδρομικών κέντρων, τη δημιουργία του προϊόντος «Προορισμός Βιώσιμου Ορεινού Τουρισμού», καθώς και τη στήριξη του εσωτερικού τουρισμού μέσω του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2025», στο οποίο, για πρώτη φορά, δόθηκαν ενισχυμένα ποσά σε όσους συμπολίτες μας επέλεξαν να κάνουν διακοπές κατά τους χειμερινούς και πλάγιους μήνες του έτους, καθώς και μέσω της νέας περιόδου του προγράμματος για το 2026-2027.

Ταυτόχρονα εντός του 2026 ολοκληρώνεται το εμβληματικό έργο του «Ορεινού Τουρισμού», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και περιλαμβάνει την αναβάθμιση υποδομών σε χιονοδρομικά κέντρα και τη δημιουργία ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας προβολής.

Ορεινή Ελλάδα: προορισμός για όλο τον χρόνο

Στην καμπάνια δίνεται έμφαση και στην καλοκαιρινή περίοδο, καθώς η ορεινή Ελλάδα παρουσιάζεται ως μια ολοκληρωμένη πρόταση και για τους θερινούς μήνες. Παράλληλα, όπως επισημάνθηκε, το πρόγραμμα απευθύνεται αρχικά στην εγχώρια αγορά, με προοπτική, σε δεύτερο χρόνο, να προβληθεί και στο εξωτερικό.

Στην ίδια κατεύθυνση είπε η Υπουργός παρουσιάζεται σήμερα για πρώτη φορά το πρόγραμμα προβολής της Ορεινής Ελλάδας, με στόχο να ενισχύουμε την αναγνωρισιμότητα και την ελκυστικότητα αυτής της πλευράς της χώρας.

«Πέρα από τουριστικός προορισμός, η ορεινή Ελλάδα παρουσιάζεται και ως τόπος ανάτασης, που αναζωογονεί, φέρνει τον ταξιδιώτη πιο κοντά στη φύση και πιο κοντά στον εαυτό του», σημείωσε η κα Κεφαλογιάννη.

Κλείνοντας την ομιλία της, η Υπουργός τόνισε ότι η επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα βασιστεί στη συνεργασία όλων όσοι συνδιαμορφώνουν την τουριστική προσφορά και στη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

«Να δώσουμε στην ορεινή Ελλάδα τη θέση που της αξίζει και να διαμορφώσουμε μαζί το νέο πρόσωπο του ελληνικού τουρισμού. Με ένα κοινό όραμα, οι επιτυχίες του να αφορούν κάθε γωνιά της Ελλάδας, από τον Έβρο έως την Κρήτη», είπε χαρακτηριστικά.

Τον Πρωθυπουργό κο Κυριάκο Μητσοτάκη εκπροσώπησε ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Θανάσης Κοντογεώργης, ο οποίος ανέδειξε στον χαιρετισμό του τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση στην ενίσχυση της Ορεινής Ελλάδας και στη διαμόρφωση ενός πιο ισόρροπου και ανθεκτικού μοντέλου ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση επίσης παραβρέθηκαν, η Υφυπουργός Τουρισμού κα Άννα Καραμανλή, η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κα Έλενα Ράπτη, ενώ τιμητική ήταν και η παρουσία των Πρέσβεων της Αιγύπτου, της Ιταλίας, της Κορέας, της Αυστρίας, του Καναδά και εκπρόσωπος της Πρεσβείας του Λουξεμβούργου.

Ως εκπρόσωποι των Περιφερειών παραβρέθηκαν ο Περιφερειάρχης Ηπείρου κος Αλέξανδρος Καχριμάνης, ο Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας κ. Γιώργος Αμανατίδης και η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής κα Χριστίνα Κεφαλογιάννη

Στην εκδήλωση παρέστησαν και Δήμαρχοι Ορεινών Δήμων της χώρας.

Επίσης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕ κ. Ιωάννης Παράσχης, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, η Πρόεδρος της Marketing Greece κα Ιωάννα Δρέττα, ο Γεν. Διευθυντής της Marketing Greece κ. Νίκος Διαμαντόπουλος και ο Πρόεδρος και CEO του Costa Navarino κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος.

Ακόμη, παρέστησαν η Πρόεδρος του ΕΟΤ κα Αγγελική Βαρελά, η Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κα Βασιλική Κουτσούκου και η Υπηρεσιακή Γραμματέας κα Ιωάννα Χριστου.

Τέλος, εκπρόσωποι φορέων του τουρισμού, επαγγελματικών ενώσεων και οργανισμών του κλάδου, καθώς και άλλοι θεσμικοί και επιχειρηματικοί παράγοντες.

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