ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Άνω του 75% η πληρότητα της Aegean το Πάσχα – Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18:49 - 06 Απρ 2026

Άνω του 75% η πληρότητα της Aegean το Πάσχα – Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η μέση πληρότητα των πτήσεων για το Πάσχα του 2026, για την Aegean, ξεπερνά ήδη το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού, όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Συγκριτικά με βάση πηγές της αεροπορικής, με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες. Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δεν συμπέφτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εξωτερικού)

• Στοκχόλμη
• Ελσίνκι
• Μπολόνια
• Λουξεμβούργο
• Μπιλμπάο

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εσωτερικού)

• Κάρπαθος
• Σάμος
• Αλεξανδρούπολη
• Λέρος
• Ιωάννινα

Top 5 Προορισμοί από/προς Θεσσαλονίκη (δίκτυο εξωτερικού)

• Βαρκελώνη
• Βρυξέλλες
• Μιλάνο
• Λάρνακα
• Ρώμη
Top 5 Προορισμοί από/προς Θεσσαλονίκη (δίκτυο εσωτερικού)

• Κως
• Σαντορίνη
• Λήμνος
• Ρόδος
• Μύκονος

TOP DAYS

Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξης του 82% από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες έχουν προγραμματίσει εγκαίρως τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα για προορισμούς του εξωτερικού και για περιόδους αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, για όσους δεν πρόλαβαν να οργανώσουν νωρίς τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες για ταξίδια σε δημοφιλείς πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ, αλλά και το Ντουμπρόβνικ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Fuel pass: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα - Δεν «άντεξε» τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων
Οικονομία

Fuel pass: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η πλατφόρμα - Δεν «άντεξε» τον μεγάλο όγκο των αιτήσεων

Quest: Ετήσιο άλμα 16,6% στα EBITDA το 2025 – Καθαρά κέρδη €52,4 εκατ.
Ανακοινώσεις

Quest: Ετήσιο άλμα 16,6% στα EBITDA το 2025 – Καθαρά κέρδη €52,4 εκατ.

Softweb: Αύξηση κατά 58% του κύκλου εργασιών &amp; μηδενικός δανεισμός
Ανακοινώσεις

Softweb: Αύξηση κατά 58% του κύκλου εργασιών & μηδενικός δανεισμός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise
Ναυτιλία

Κρουαζιέρα: Οι αιφνίδιες ρυθμιστικές αλλαγές στο επίκεντρο της συζήτησης στο MedCruise

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Στρατηγική συνεργασία AEGEAN - Icelandair για την ενίσχυση της συνδεσιμότητας Ελλάδας - Ισλανδίας

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Νέος κύκλος Υποτροφιών από την AEGEAN για τους Μηχανικούς Αεροσκαφών του αύριο

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Aegean: Ρεκόρ ζήτησης για το τριήμερο – Πού ταξιδεύουν οι Έλληνες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:41

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ