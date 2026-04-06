ΤτΕ: Πρόταση για διανομή μερίσματος €0,67 ανά μετοχή

Η Τράπεζα της Ελλάδος αποφάσισε, κατά την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Δευτέρα 6 Απριλίου), τη διανομή μερίσματος 0,6720 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, επί του οποίου θα γίνει παρακράτηση φόρου με συντελεστή 5%, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013, όπως ισχύει. Το καθαρό μέρισμα που θα εισπράξουν οι μέτοχοι διαμορφώνεται σε ποσό ευρώ 0,6384 ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην ως άνω καταβολή μερίσματος ορίζεται η 23η Απριλίου 2026. Από την ίδια ημερομηνία οι μετοχές της Τράπεζας της Ελλάδος θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην καταβολή του μερίσματος.

Ως ημερομηνία καταγραφής για τον προσδιορισμό των δικαιούχων μερίσματος (record date) ορίζεται η 24η Απριλίου 2026.

Οι δικαιούχοι στην καταβολή μερίσματος είναι:

α) οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.), ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Ιδίου ή σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελάτη,

β) οι βάσει της κείμενης νομοθεσίας (ν. 4548/2018, ν. 4569/2018, άρθρα 25 έως 36 ν. 4706/2020 και Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2018/1212) ταυτοποιούμενοι μέσω των Εγγεγραμμένων Διαμεσολαβητών ή άλλων Διαμεσολαβητών, σύμφωνα με το άρθρο 1.2.3 του Μέρους 1 της Ενότητας VIII του Κανονισμού Λειτουργίας του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, όπως ισχύει, ως δικαιούχοι των μετοχών κατά την ημερομηνία καταγραφής, εφόσον οι μετοχές τηρούνται σε Λογαριασμούς Αξιογράφων Πελατείας.

Συναφώς, η εμπρόθεσμη ταυτοποίηση των μετόχων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είναι υποχρεωτική για την καταβολή μερίσματος από την Τράπεζα της Ελλάδος. Έως ότου λάβει χώρα η εν λόγω ταυτοποίηση, το μέρισμα που αντιστοιχεί στις μη εμπροθέσμως ταυτοποιούμενες μετοχές, τηρείται από την ίδια και μπορεί να αναζητηθεί από τον μέτοχο υπό την προϋπόθεση της πλήρους ταυτοποίησής του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, καθώς και υπό τον όρο ότι είναι όντως δικαιούχος της συγκεκριμένης αξίωσης. Γνωστοποιείται ότι δυνάμει σχετικής σύμβασης, η ΕΛΚΑΤ ενεργεί ως πάροχος εκδότη.