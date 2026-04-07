Last minute κρατήσεις «ζεσταίνουν» τη ζήτηση στον τουρισμό ενόψει του Πάσχα

Με το βλέμμα στραμμένο στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι επαγγελματίες του τουρισμού προσδοκούν ότι η πασχαλινή περίοδος θα κινηθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, παρά τη μέχρι πρότινος υποτονική εικόνα της αγοράς. Όπως αναφέρουν παράγοντες του κλάδου, η ζήτηση τις προηγούμενες δύο έως τρεις εβδομάδες παρέμενε περιορισμένη, επηρεασμένη από τη διεθνή αβεβαιότητα και την έντονη ακρίβεια, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στους ξενοδόχους.

Η προσοχή πλέον εστιάζεται στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής, οι οποίες παραδοσιακά ενισχύουν την πληρότητα σε περιόδους αυξημένης ζήτησης. Οι επιχειρηματίες του κλάδου εκτιμούν ότι η τρέχουσα εβδομάδα θα αποδειχθεί καθοριστική για την κάλυψη των διαθέσιμων δωματίων και τη διαμόρφωση του τελικού απολογισμού της εορταστικής περιόδου.

Σε ό,τι αφορά την εικόνα στους δημοφιλείς προορισμούς, τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν μέτριες επιδόσεις. Στο Πήλιο, για παράδειγμα, η πληρότητα κυμαίνεται μεταξύ 50% και 60%, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρατηρείται και σε άλλες περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας. Πολλές ξενοδοχειακές μονάδες έχουν ήδη προχωρήσει σε στοχευμένες προσφορές, αλλά και σε πιο ευέλικτες πολιτικές ακύρωσης, προκειμένου να προσελκύσουν επισκέπτες και να περιορίσουν τις απώλειες.

Ακόμη και σε προορισμούς με παραδοσιακά υψηλή ζήτηση κατά την πασχαλινή περίοδο, όπως η Κέρκυρα, καταγράφεται ελαφρώς μειωμένη δυναμική σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, με την πληρότητα να διαμορφώνεται περίπου στο 85%. Το γεγονός αυτό αποδίδεται τόσο στη συγκρατημένη καταναλωτική συμπεριφορά όσο και στις αυξημένες δαπάνες μετακίνησης.

Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται σταδιακή ενεργοποίηση της αγοράς, με αυξημένο ενδιαφέρον από εγχώριους ταξιδιώτες. Εκπρόσωποι του κλάδου εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι, εκτιμώντας ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί αισθητά, εφόσον επιβεβαιωθεί η τάση των καθυστερημένων κρατήσεων.

Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει η εσωτερική τουριστική κίνηση, καθώς οι αφίξεις από βασικές αγορές του εξωτερικού εμφανίζονται περιορισμένες. Ειδικότερα, αγορές όπως το Ισραήλ και τα Βαλκάνια καταγράφουν μειωμένη κινητικότητα, κυρίως λόγω συγκυρίας και αυξημένου κόστους μεταφοράς, που λειτουργούν αποτρεπτικά.

"Βάρος η ενέργεια"

Την ίδια στιγμή, οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, ιδιαίτερα σε ορεινούς και ημιορεινούς προορισμούς, βρίσκονται αντιμέτωπες με σημαντικές πιέσεις στο λειτουργικό τους κόστος. Η άνοδος των τιμών στα καύσιμα έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους, επιβαρύνοντας την κερδοφορία των μονάδων. Οι συνθήκες αυτές δημιουργούν ένα απαιτητικό περιβάλλον λειτουργίας, ειδικά σε περιόδους όπου η ζήτηση δεν έχει ακόμη πλήρως ανακάμψει.

Παράλληλα, η οικονομική επιβάρυνση των καταναλωτών φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών. Η ακρίβεια, σε συνδυασμό με τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, οδηγεί πολλούς σε πιο συγκρατημένες επιλογές, τόσο ως προς τη διάρκεια των διακοπών όσο και ως προς τις δαπάνες κατά τη διάρκεια της παραμονής τους.

Η τάση για συντομότερες αποδράσεις και περιορισμένες δραστηριότητες αντανακλάται και στη συνολική κατανάλωση, η οποία εμφανίζεται μειωμένη σε τομείς όπως η εστίαση, οι τοπικές αγορές και οι τουριστικές υπηρεσίες. Οι επαγγελματίες του χώρου εκτιμούν ότι η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει συνολικά τα έσοδα της περιόδου, παρά τη βελτίωση που ενδέχεται να προκύψει από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Σε κάθε περίπτωση, η πασχαλινή περίοδος αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για την ανθεκτικότητα του εγχώριου τουριστικού κλάδου, σε ένα περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων αλλά και συγκρατημένων προσδοκιών.

Αεροπορική Κίνηση

Την ίδια στιγμή σε κοντινά με πέρυσι επίπεδα κυμαίνεται η μέση πληρότητα των αεροπορικών πτήσεων για το Πάσχα του 2026.

Η μέση πληρότητα των πτήσεων για το Πάσχα του 2026, για την Aegean, ήδη, ξεπερνά το 75%, τόσο στο δίκτυο εσωτερικού, όσο και στο δίκτυο εξωτερικού.

Συγκριτικά με βάση πηγές της αεροπορικής, με την προηγούμενη χρονιά, η κίνηση καταγράφεται σε κοντινά επίπεδα με πέρυσι, με ορισμένους προορισμούς να ξεπερνούν σε πληρότητα το 85%, κυρίως στο δίκτυο εξωτερικού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη του πολέμου οδήγησε σε αυξημένες ακυρώσεις πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή, ωστόσο η ζήτηση των Ελλήνων παραμένει σε αντίστοιχα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με το Πάσχα του 2025, προσανατολισμένη κυρίως σε προορισμούς της Ιβηρικής, το Μαρόκο αλλά και τις Σκανδιναβικές χώρες.

Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι την περσινή χρονιά ο εορτασμός του Πάσχα για Καθολικούς και Ορθοδόξους συνέπεσε χρονικά, γεγονός που επηρέασε θετικά τις συνολικές πληρότητες. Παρόλο που φέτος οι δύο περίοδοι δεν συμπέφτουν, η κίνηση καταγράφεται στα ίδια επίπεδα.

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εξωτερικού)

• Στοκχόλμη

• Ελσίνκι

• Μπολόνια

• Λουξεμβούργο

• Μπιλμπάο

Top 5 Προορισμοί από/προς Αθήνα (δίκτυο εσωτερικού)

• Κάρπαθος

• Σάμος

• Αλεξανδρούπολη

• Λέρος

• Ιωάννινα

Top 5 Προορισμοί από/προς Θεσσαλονίκη (δίκτυο εξωτερικού)

• Βαρκελώνη

• Βρυξέλλες

• Μιλάνο

• Λάρνακα

• Ρώμη

Top 5 Προορισμοί από/προς Θεσσαλονίκη (δίκτυο εσωτερικού)

• Κως

• Σαντορίνη

• Λήμνος

• Ρόδος

• Μύκονος

Οι μέρες

Στο δίκτυο εσωτερικού καταγράφεται αυξημένη κίνηση της τάξης του 82% από το αεροδρόμιο της Αθήνας τη Μεγάλη Πέμπτη, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού η κορύφωση παρατηρείται τη Δευτέρα του Πάσχα, με τις πληρότητες να αγγίζουν το 87%.

Αντίστοιχα, από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης η κίνηση αναμένεται ιδιαίτερα αυξημένη τη Δευτέρα του Πάσχα. Ειδικότερα, στο δίκτυο εσωτερικού οι πληρότητες εκτιμάται ότι θα φτάσουν το 72%, ενώ στις πτήσεις εξωτερικού την ίδια ημέρα θα αγγίξουν το 96%.

Αξίζει να επισημανθεί ότι οι Έλληνες έχουν προγραμματίσει εγκαίρως τα ταξίδια τους, ιδιαίτερα για προορισμούς του εξωτερικού και για περιόδους αυξημένης ζήτησης. Ωστόσο, για όσους δεν πρόλαβαν να οργανώσουν νωρίς τις αποδράσεις τους, εξακολουθούν να υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές και ευκαιρίες για ταξίδια σε δημοφιλείς πόλεις, όπως το Λονδίνο, το Παρίσι, η Ρώμη, η Πράγα, το Ζάγκρεμπ, αλλά και το Ντουμπρόβνικ.