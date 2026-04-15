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Τι κάνουμε με το τσουρέκι που περίσσεψε μετά το Πάσχα - Μια γρήγορη και εύκολη συνταγή
Magazino
22:22 - 15 Απρ 2026

Τι κάνουμε με το τσουρέκι που περίσσεψε μετά το Πάσχα - Μια γρήγορη και εύκολη συνταγή

Reporter.gr Newsroom
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Η διαιτολόγος – διατροφολόγος Ρένα Γάλλου μας προτείνει μια συνταγή για να αξιοποιήσουμε το τσουρέκι που περίσσεψε.

Το τσουρέκι είναι – χωρίς αμφιβολία – το πιο κλασικό γλυκό του Πάσχα. Μυρωδάτο, αφράτο, με άρωμα μαχλέπι και μαστίχα, δεν λείπει από κανένα γιορτινό τραπέζι. Όμως, όσες φορές κι αν το λαχταρίσουμε, πάντα κάτι περισσεύει. Αν και εμάς μας αρέσει και την επόμενη μέρα με τον καφέ, η αλήθεια είναι ότι μετά από λίγες μέρες ξεραίνεται. Τι κάνουμε λοιπόν; Το πετάμε; Φυσικά και όχι!

Αντί να το αφήσουμε να πάει χαμένο, μπορούμε να φτιάξουμε ένα εκμέκ που θα μας κάνει να ξεχάσουμε ότι προέρχεται από «περίσσευμα». Έτσι όχι μόνο αξιοποιούμε το τσουρέκι, αλλά υιοθετούμε και μια zero waste φιλοσοφία που κάνει καλό και στο περιβάλλον και στην τσέπη μας. Η διαιτολόγος – διατροφολόγος Ρένα Γάλλου μας προτείνει μια νόστιμη και επιτυχημένη συνταγή.

Διαβάστε περισσότερα στο Monopoli.gr.

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