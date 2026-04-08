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Domes Resorts: Τι σηματοδοτεί το deal με την Goldman Sachs για την Casa Collective
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08:37 - 08 Απρ 2026

Domes Resorts: Τι σηματοδοτεί το deal με την Goldman Sachs για την Casa Collective

Γιώργος Αλεξάκης
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Η Domes Resorts "βάζει πλώρη" για έτι μεγαλύτερη διεθνή ανάπτυξη με αιχμή την ανάπτυξη νέου περιεχομένου στο "μπουκέτο υπηρεσίας" στον κλάδο των ξενοδοχείων και ιδεών φιλοξενίας μετά και τη συμφωνία με την Goldman Sachs για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στην Casa Collective, την πλατφόρμα φιλοξενίας των Cook’s Club και Casa Cook, σηματοδοτώντας, όπως αναφέρεται,  το επόμενο στάδιο της διεθνούς ανάπτυξης του brand. 

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μάλιστα, ο δημιουργός των concepts Cook’s Club και Casa Cook, Remo Masala, μια επιδραστική παρουσία στον ξενοδοχειακό κλάδο, αποκτά συμμετοχή και αναλαμβάνει ρόλο στρατηγικού εταίρου και επικεφαλής του δημιουργικού της Casa Collective. Υπενθυμίζεται ότι τα Casa Cook παραμένουν ένα πολύ ισχυρό “σήμα” με παρουσία στην Ελλάδα και μάλιστα σε ανερχόμενους προορισμούς πχ Σάμος. Παρά τις περιπέτειες του παρελθόντος με το brand “Cook”, συνέχισαν την παρουσία τους και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών τους καθώς οι μονάδες παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα από τους ιδιοκτήτες τους.

Ο Remo Masala

Να σημειωθεί ότι ο δημιουργός των concepts Cook’s Club και Casa Cook, Remo Masala εκτιμάται ως πρωτοπόρους του κλάδου κάτι που αναγνωρίζεται από τη διοίκηση της Domes με την οποία διατηρούσε ένα δημιουργικό διάλογο για πολλά χρόνια με αιχμή και τις αναπτύξεις της Domes στην Κρήτη και δη τα Χανιά.

Υπενθυμίζεται ότι, ο ιδρυτής της Vision Alphabet, ενός studio καινοτομίας και ανάπτυξης brands με έδρα το Βερολίνο, συμμετέχει στην πλατφόρμα ως μέτοχος, στρατηγικός εταίρος και επικεφαλής του δημιουργικού της Casa Collective. Παράλληλα, έχει αναπτύξει το brand XIA, το οποίο πρόκειται να πλαισιώσει τα Cook’s Club και Casa Cook ως το τρίτο μέλος του χαρτοφυλακίου. Τα τρία αυτά brands συνθέτουν ένα συμπληρωματικό οικοσύστημα φιλοξενίας, σχεδιασμένο να εξελίσσεται παράλληλα με τους ταξιδιώτες στα διαφορετικά στάδια της ζωής τους και τις ποικίλες ταξιδιωτικές τους εμπειρίες.

“Η συναλλαγή αναδεικνύει την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών σε αναπτυσσόμενα, brand-led μοντέλα φιλοξενίας και θέτει τις βάσεις για την επόμενη φάση διεθνούς ανάπτυξης της Casa Collective” αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Στο φόντο αυτό, το Casa Collective θα συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη πλατφόρμα φιλοξενίας, διατηρώντας τη διακριτή ταυτότητα κάθε brand, ενώ παράλληλα θα αξιοποιεί την επιχειρησιακή τεχνογνωσία, τις δυνατότητες ανάπτυξης και την επενδυτική ισχύ της Domes.

Το χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο της Casa Collective περιλαμβάνει το Cook’s Club, ένα δυναμικό concept φιλοξενίας με επίκεντρο τη μουσική, τη γαστρονομία και την κοινότητα, το Casa Cook, ένα minimal boutique concept με χαλαρό και ανεπιτήδευτο χαρακτήρα, όπου αρχιτεκτονική, τοπίο και κοινότητα συνδυάζονται αρμονικά σε έναν χώρο με έντονη ταυτότητα, καθώς και το XIA, ένα νέο experiential concept για οικογένειες, υπό ανάπτυξη. Η πλατφόρμα είναι στρατηγικά τοποθετημένη ώστε να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για experience-driven lifestyle φιλοξενία, ιδίως από μια νέα γενιά ταξιδιωτών με διεθνή κινητικότητα.

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Το προφίλ της Casa Collective

Σημειώνεται ότι με χαρτοφυλάκιο 13 ξενοδοχείων σε κορυφαίους προορισμούς, η Casa Collective διαθέτει ισχυρή βάση και αποτελεί με βάση την Domes “βατήρας” για την επόμενη φάση της διεθνούς της ανάπτυξης.

Αναλυτικά, με την ολοκλήρωση της συμφωνίας, τέσσερα νέα ξενοδοχεία αναμένεται να προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο, ενώ και άλλες προσθήκες βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Μάλιστα, η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί να επεκταθεί μέσω συμφωνιών franchise, management και στρατηγικών συμπράξεων, καλύπτοντας τόσο κορυφαίους leisure προορισμούς όσο και μεγάλα αστικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο.

Όπως τόνισε ο Δρ. Γιώργος Π. Σπανός, CEO της Domes Resorts, δήλωσε σχετικά: «Πιστεύουμε ότι το μέλλον της φιλοξενίας ανήκει σε brands με ισχυρή ταυτότητα και αυθεντική σχέση με τον ταξιδιώτη. Με αυτή τη συνεργασία, θέτουμε τις βάσεις για τη διεθνή ανάπτυξη της Casa Collective, διατηρώντας ακέραιο τον χαρακτήρα κάθε brand που την απαρτίζει».

Από την πλευρά του ο Remo Masala δήλωσε: «Η Casa Collective δεν σχεδιάστηκε ως ένα ενιαίο brand, αλλά ως ένα πλαίσιο για διαφορετικούς τρόπους εμπειρίας της φιλοξενίας. Καθώς αναπτυσσόμαστε, εστιάζουμε στην ενίσχυση της ταυτότητας κάθε concept και στην περαιτέρω εξέλιξη της ιδέας που τα συνδέει». Ο ίδιος πρόσθεσε πως είναι ενθουσιασμένος που συμμετέχει σε αυτό το νέο κεφάλαιο της Casa Collective, στη δημιουργία της οποίας συνέβαλε πριν από 10 χρόνια.

Όπως αναφέρεται, η πλατφόρμα θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ιδιοκτήτες ξενοδοχείων μέσω ευέλικτων μοντέλων, όπως franchise, διαχείριση, ανάπτυξη και κοινές επενδύσεις. Επίσης τονίζεται ότι οι συνεργάτες αναμένεται να επωφεληθούν από ενισχυμένη διεθνή παρουσία σε επίπεδο πωλήσεων και marketing, πρόσβαση σε ευκαιρίες ανάπτυξης και χρηματοδότησης, καθώς και από τη λειτουργική τεχνογνωσία και υποστήριξη στην ανάπτυξη των brands, αξιοποιώντας συνέργειες μεταξύ αυτών και κοινό πελατολόγιο. Οι υφιστάμενες συμφωνίες franchise, καθώς και οι βασικές ομάδες και δομές λειτουργίας των brands θα παραμείνουν ως έχουν, εξασφαλίζοντας συνέχεια και μακροπρόθεσμη αξία για ιδιοκτήτες και συνεργάτες.

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