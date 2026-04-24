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Ελληνικός τουρισμός: Το «success story» και οι συνεχείς προκλήσεις
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18:58 - 24 Απρ 2026

Ελληνικός τουρισμός: Το «success story» και οι συνεχείς προκλήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Οι επιπτώσεις και οι προοπτικές του τουρισμού μετά από τις αλλεπάλληλες κρίσεις στην οικονομία, τη γεωπολιτική και την πανδημία, αποτέλεσαν αντικείμενο θεματικής συζήτησης στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς  22- 25 Απριλίου.

Η Αγάπη Σμπώκου, CEO PHĀEA, Αντιπρόεδρος ΣΕΤΕ, Αντιπρόεδρος Marketing Greece, απαντώντας στις ερωτήσεις της Anita Riotta, Παραγωγού της Monocle, UK, τόνισε, ότι το ζήτημα δεν αφορά την αντιμετώπιση μεμονωμένων κρίσεων, αλλά τη διαδοχική και αλληλένδετη φύση τους, η οποία δεν αφήνει επαρκή χρόνο για επιστροφή στην κανονικότητα. Επισήμανε την ανάγκη καλλιέργειας αισθήματος εμπιστοσύνης στους τουρίστες, μέσα από τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Σε ερώτηση για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στον τουρισμό, σημείωσε: «Είναι δύσκολο να προβλέψει κανείς τι θα συμβεί το καλοκαίρι. Δεν είναι μόνο τα γεωπολιτικά θέματα, είναι και οι άλλες κρίσεις, που έρχονται η μία μετά την άλλη. Ειδικά ο τουρισμός είναι στο επίκεντρο και πιο ευάλωτος στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον». Η κ.Σμπώκου έκανε λόγο για ένα «παρατεταμένο stress test» στον ελληνικό τουρισμό την τελευταία 15ετία, λόγω της οικονομικής κρίσης, της πανδημίας και των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Η κ. Σμπώκου υπογράμμισε ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα επέδειξε ανθεκτικότητα, αποτελώντας βασικό πυλώνα της οικονομίας, ενώ κατέγραψε μία από τις ταχύτερες επανόδους στην κανονικότητα μετά την πανδημία του 2019. Όπως σημείωσε, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η οποία ενίσχυσε το αίσθημα ασφάλειας. Πρόσθεσε, ότι είναι απαραίτητη σε κάθε περίοδο, αλλά χρειάζεται σχέδιο για την υλοποίηση. Πρόσθεσε ότι η συνεργασία αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε περίοδο, ωστόσο απαιτείται σαφής σχεδιασμός για την αποτελεσματική υλοποίησή της. Ως παραδείγματα ανέφερε τις πλημμύρες στη Θεσσαλία, καθώς και τις επιτυχείς εκκενώσεις ξενοδοχείων στη Ρόδο λόγω πυρκαγιών, επισημαίνοντας ότι «έστειλαν θετικό μήνυμα ως προς τη διαχείριση των κρίσεων» και συμπλήρωσε ότι «πρέπει να οργανώσουμε την ανθεκτικότητα και τις υποδομές, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη».

Αναφερόμενη στο συνολικό «success story» της Ελλάδας στον τουρισμό, επεσήμανε ότι πρόκειται για μια χώρα με αυθεντικότητα και ισχυρό, ποιοτικό τουριστικό προϊόν, η οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση στη δημιουργία υπεραξίας παρά στον αριθμό των αφίξεων, ενώ στηρίζεται σε συνέργειες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επισήμανε ότι τα στοιχεία αυτά δεν πρέπει να χαθούν από τη μια στιγμή στην άλλη. «Πρέπει να το διαφυλάξουμε με data και intelligence, ως πλάνο για το μέλλον. Έχουμε φυσική ομορφιά σε κάθε ελληνικό νησί και βουνό, που δεν έχει εξερευνηθεί και αυτό είναι το καθήκον μας, να το αναδείξουμε με καμπάνιες. Να προβάλλουμε τον πλούτο μας με στρατηγική ανθεκτικότητας», συμπλήρωσε. Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε την Κρήτη, υπογραμμίζοντας ότι πέρα από τις γνωστές παραλίες, διαθέτει σημαντικά ορεινά τοπία, παραδοσιακούς οικισμούς και υψηλού επιπέδου γαστρονομία.

Ο Andrew Mueller, Δημοσιογράφος του Monocle τόνισε τον ρόλο των ΜΜΕ και των social media, επισημαίνοντας ότι, ειδικά σε περιόδους κρίσεων, τα ΜΜΕ συχνά δυσκολεύονται να αντισταθούν στον πειρασμό του συναισθηματισμού. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αναγνώστες και οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων έχουν τη δική τους ευθύνη ως προς την κατανάλωση και αξιολόγηση της πληροφορίας. Αναφερόμενος στη μετατροπή των κρίσεων σε ευκαιρίες, έφερε ως παράδειγμα τη Γροιλανδία, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με τοπικούς επιχειρηματίες, η περιοχή δεν θεωρούνταν ευρέως τουριστικός προορισμός έως ότου οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν αυξημένο ενδιαφέρον από Αμερικανούς ταξιδιώτες, οδηγώντας σε σημαντική άνοδο των κρατήσεων. Ωστόσο, όπως σημείωσε, η τάση αυτή στη συνέχεια υποχώρησε, καθώς οι ίδιες δηλώσεις ενίσχυσαν την αβεβαιότητα. «Αν μία χώρα είναι έξυπνη, μπορεί να εκμεταλλευτεί μία κρίση. Η Ελλάδα έχει πολλά από αυτά, που θέλουν να δουν οι τουρίστες», δήλωσε στο τέλος, τονίζοντας την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας, ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα υπερτουρισμού σε συγκεκριμένους προορισμούς.

Ο Jeff Schlegelmilch, Αναπληρωτής Καθηγητής Επαγγελματικής Πρακτικής στο Κλίμα και Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ετοιμότητας για Καταστροφές του Πανεπιστημίου Columbia, σημείωσε πως ο τουριστικός κλάδος αντιστοιχεί περίπου στο 10% του παγκόσμιου ΑΕΠ και αποτελεί βασικό μοχλό οικονομικής ανάκαμψης. Επισήμανε ότι οι ζημιές σε πολιτιστικούς χώρους και τουριστικούς προορισμούς λόγω πυρκαγιών και της κλιματικής κρίσης επηρεάζουν τόσο τα εισοδήματα όσο και τη σχέση των τοπικών κοινωνιών με τον τουρισμό. «Το κλείσιμο της Ακρόπολης λόγω καύσωνα, είναι ένα παράδειγμα επηρεασμού από την κλιματική κρίση. Να πάρουμε σοβαρά τις επιπτώσεις της, πρέπει να γίνουν σοβαρές επενδύσεις, που να το λαμβάνουν αυτό υπόψη. Επίσης η έλλειψη νερού λόγω των τουριστών, ή τα προβλήματα ηλεκτροδότησης πρέπει να αντιμετωπιστούν μακροπρόθεσμα», δήλωσε, κλείνοντας.

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