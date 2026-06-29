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Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές
Χρηματιστήρια
19:53 - 29 Ιουν 2026

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη για τον Stoxx 600, χωρίς κοινή κατεύθυνση οι μεγάλες αγορές

Reporter.gr Newsroom
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Με ήπια κέρδη έκλεισαν οι Ευρωαγορές τη Δευτέρα (29/6) με ώθηση από τις τάσεις αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή μετά από ένα Σαββατοκύριακο έντασης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουάσινγκτον.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 κινήθηκε ελαφρώς ανοδικά κατά 0,03%.

Την ίδια στιγμή, ο γερμανικός DAX κινήθηκε πτωτικά κατά 0,14% στις 24.636,16 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 έχασε 0,23% στις 10.484,22 μονάδες και ο γαλλικός CAC 40 υποχώρησε κατά 0,21% στις 8.357,33 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια ο ισπανικός IBEX αποδυναμώθηκε κατά 0,20% στις 19.387,40 μονάδες, όπως και ο ιταλικός MIB που έκλεισε στις 51.163,20 μονάδες. Ο πορτογαλικός PSI ενισχύθηκε κατά 0,26% στις 9.159,49 μονάδες.

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