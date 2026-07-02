Τουρισμός για Όλους 2026-2027: Πώς θα λάβετε τα vouchers και την επιδότηση

Ξεκινά σύντομα ο νέος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους 2026-2027», με αλλαγές που αφορούν τόσο τη διεύρυνση των εισοδηματικών ορίων όσο και την αύξηση των ποσών ενίσχυσης για τους δικαιούχους.

Στο πλαίσιο των νέων ρυθμίσεων, τα εισοδηματικά κριτήρια αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω. Για άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο ετήσιο εισόδημα διαμορφώνεται στις 21.000 ευρώ από 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως. Για έγγαμους χωρίς τέκνα, το όριο αυξάνεται στις 33.000 ευρώ από 31.000 ευρώ, ενώ για πολύτεκνες οικογένειες μπορεί να φτάσει έως και τις 58.000 ευρώ.

Η διεύρυνση αυτή εκτιμάται ότι θα επιτρέψει την ένταξη περισσότερων νοικοκυριών στο πρόγραμμα, αυξάνοντας τον αριθμό των δικαιούχων.

Παράλληλα, άτομα με αναπηρία άνω του 67% αλλά και οικογένειες με προστατευόμενα τέκνα με αναπηρία θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Τα ποσά της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου και την περίοδο χρήσης της επιδότησης. Επιπλέον, οι πολύτεκνες οικογένειες θα λαμβάνουν προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε παιδί από το τέταρτο και πάνω.

Έμφαση δίνεται στις κρατήσεις και μετακινήσεις που θα πραγματοποιούνται κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, από τον Οκτώβριο έως τον Απρίλιο, με στόχο την ενίσχυση της ζήτησης εκτός αιχμής.

Διαδικασία αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω των πλατφορμών gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ θα παρέχεται υποστήριξη και μέσω των ΚΕΠ για όσους χρειάζονται βοήθεια στη διαδικασία.

Η ενίσχυση θα χορηγείται μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για διαμονή σε συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα.

Η επιλογή των δικαιούχων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης, ανάλογα με τα διαθέσιμα κονδύλια και τα κριτήρια συμμετοχής.