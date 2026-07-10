Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θέση της μεταξύ των ισχυρότερων τουριστικών προορισμών της Ευρώπης το 2026, καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση διεθνών αφίξεων μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έκθεση European Tourism: Trends & Prospects της European Travel Commission (ETC).

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρωπαϊκός τουρισμός δοκιμάζεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τις αναταράξεις στις αερομεταφορές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά ξεχωρίζει έναντι των ανταγωνιστών της, σε σχέση με το ρυθμό ανόδου.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της έκθεσης είναι η αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 38,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που εξετάζει η ETC. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι για ορισμένες ανταγωνίστριες χώρες τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τετράμηνο ή πεντάμηνο, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις τόσο ως προς την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης όσο και των τουριστικών εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία χρησιμοποιεί η ETC, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη άνοδο, της τάξης του 36,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών

Η επίδοση της Ελλάδας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συγκρίνεται με άλλους δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς. Η Ιταλία κατέγραψε αύξηση αφίξεων 21,1% και διανυκτερεύσεων 23% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Μάλτα σημείωσε άνοδο 16,4% στις αφίξεις και 10% στις διανυκτερεύσεις στο πρώτο τετράμηνο.

Στην Ισπανία, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά μόλις 3,4% και οι διανυκτερεύσεις κατά 2%, ενώ η Πορτογαλία κινήθηκε επίσης σε χαμηλότερους ρυθμούς, με αύξηση 2,7% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις. Η Κροατία κατέγραψε άνοδο 4,6% στις αφίξεις και 8% στις διανυκτερεύσεις στο πρώτο πεντάμηνο.

Οι αιτίες

Η ETC αποδίδει την έντονη άνοδο της Ελλάδας τόσο στη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα όσο και στην αυξημένη κίνηση μέσω των χερσαίων συνόρων.

Παράλληλα, η χώρα υπεραποδίδει σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς συνολικά οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% και οι διανυκτερεύσεις κατά 4,8%. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, οι διεθνείς διανυκτερεύσεις εμφανίζονται σχεδόν αμετάβλητες (+0,1%), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ισχυρή αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης συνοδεύεται από μικρότερη διάρκεια παραμονής ή μεγαλύτερο μερίδιο οδικών και σύντομων ταξιδιών.

Οι βασικές αγορές στήριξαν τη δυναμική

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ελλάδας διαδραμάτισαν οι κύριες αγορές προέλευσης επισκεπτών κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Η βρετανική αγορά αναδείχθηκε στην ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 49,3%. Σύμφωνα με την ETC, η Ελλάδα επωφελείται από την εικόνα ασφαλούς μεσογειακού προορισμού, ενώ η πρόσθετη αεροπορική χωρητικότητα που έχει ανακοινώσει η Jet2 ενισχύει τις προοπτικές και για τους θερινούς μήνες.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα από τη Γερμανία, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Γερμανούς, ιδίως για επαναλαμβανόμενες διακοπές σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Ανοδικά κινήθηκε και η γαλλική αγορά, με αύξηση αφίξεων 27,6%, παρά το γεγονός ότι συνολικά οι Γάλλοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις ταξιδιωτικές τους δαπάνες και αναζητούν προορισμούς με καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Στον αντίποδα, η αμερικανική αγορά παρουσίασε κάμψη, με τις αφίξεις από τις ΗΠΑ να υποχωρούν κατά 8,6%, παρά την αύξηση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων. Η ETC αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στο υψηλότερο κόστος ταξιδιών και στη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών, εκτιμώντας πάντως ότι μέρος της ζήτησης ενδέχεται να μεταφερθεί στους επόμενους μήνες μέσω καθυστερημένων κρατήσεων.

Άνοδος και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η ισχυρή τουριστική ζήτηση αποτυπώνεται και στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις μέσες ημερήσιες τιμές, καθώς το gross ADR αυξήθηκε κατά 28,7% τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έντονη ζήτηση, αναδεικνύει όμως ταυτόχρονα και τις πιέσεις στο κόστος διαμονής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζονται ολοένα και πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Πιέσεις για Κύπρο και Τουρκία

Αντίθετα, ορισμένοι ανταγωνιστικοί προορισμοί κινήθηκαν πτωτικά. Η Κύπρος κατέγραψε μείωση 17,9% στις αφίξεις, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη χρονική μετατόπιση του Πάσχα όσο και στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης υποχώρηση 2,1%, καθώς η περιφερειακή αστάθεια επηρέασε τόσο τη ζήτηση από την Ευρώπη όσο και από τις αγορές μεγάλων αποστάσεων.