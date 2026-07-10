ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10:00 - 10 Ιουλ 2026

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Γιώργος Αλεξάκης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ελλάδα επιβεβαιώνει τη θέση της μεταξύ των ισχυρότερων τουριστικών προορισμών της Ευρώπης το 2026, καταγράφοντας την υψηλότερη αύξηση διεθνών αφίξεων μεταξύ των χωρών που περιλαμβάνονται στην έκθεση European Tourism: Trends & Prospects της European Travel Commission (ETC).   

Σε μια περίοδο κατά την οποία ο ευρωπαϊκός τουρισμός δοκιμάζεται από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, την πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και τις αναταράξεις στις αερομεταφορές λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα όχι μόνο διατηρεί τη δυναμική της, αλλά ξεχωρίζει έναντι των ανταγωνιστών της, σε σχέση με το ρυθμό ανόδου.

Το πλέον χαρακτηριστικό στοιχείο της έκθεσης είναι η αύξηση των διεθνών αφίξεων κατά 38,3% το πρώτο τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, επίδοση που αποτελεί την υψηλότερη μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών που εξετάζει η ETC. Ακόμη και αν ληφθεί υπόψη ότι για ορισμένες ανταγωνίστριες χώρες τα διαθέσιμα στοιχεία αφορούν τετράμηνο ή πεντάμηνο, η Ελλάδα εξακολουθεί να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες επιδόσεις τόσο ως προς την αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης όσο και των τουριστικών εσόδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία χρησιμοποιεί η ETC, την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2026 η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 27,1%, ενώ οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν ακόμη ισχυρότερη άνοδο, της τάξης του 36,9%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Υπεροχή έναντι των ανταγωνιστών

Η επίδοση της Ελλάδας αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα όταν συγκρίνεται με άλλους δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς. Η Ιταλία κατέγραψε αύξηση αφίξεων 21,1% και διανυκτερεύσεων 23% το πρώτο τρίμηνο, ενώ η Μάλτα σημείωσε άνοδο 16,4% στις αφίξεις και 10% στις διανυκτερεύσεις στο πρώτο τετράμηνο.

Στην Ισπανία, οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά μόλις 3,4% και οι διανυκτερεύσεις κατά 2%, ενώ η Πορτογαλία κινήθηκε επίσης σε χαμηλότερους ρυθμούς, με αύξηση 2,7% στις αφίξεις και 1,3% στις διανυκτερεύσεις. Η Κροατία κατέγραψε άνοδο 4,6% στις αφίξεις και 8% στις διανυκτερεύσεις στο πρώτο πεντάμηνο.

Οι αιτίες

Η ETC αποδίδει την έντονη άνοδο της Ελλάδας τόσο στη βελτιωμένη αεροπορική συνδεσιμότητα όσο και στην αυξημένη κίνηση μέσω των χερσαίων συνόρων.

Παράλληλα, η χώρα υπεραποδίδει σημαντικά σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, καθώς συνολικά οι διεθνείς αφίξεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 5% και οι διανυκτερεύσεις κατά 4,8%. Στην περίπτωση της Ελλάδας, ωστόσο, οι διεθνείς διανυκτερεύσεις εμφανίζονται σχεδόν αμετάβλητες (+0,1%), γεγονός που υποδηλώνει ότι η ισχυρή αύξηση της ταξιδιωτικής κίνησης συνοδεύεται από μικρότερη διάρκεια παραμονής ή μεγαλύτερο μερίδιο οδικών και σύντομων ταξιδιών.

Οι βασικές αγορές στήριξαν τη δυναμική

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ελλάδας διαδραμάτισαν οι κύριες αγορές προέλευσης επισκεπτών κατά το πρώτο πεντάμηνο του έτους.

Η βρετανική αγορά αναδείχθηκε στην ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης, με τις αφίξεις να αυξάνονται κατά 49,3%. Σύμφωνα με την ETC, η Ελλάδα επωφελείται από την εικόνα ασφαλούς μεσογειακού προορισμού, ενώ η πρόσθετη αεροπορική χωρητικότητα που έχει ανακοινώσει η Jet2 ενισχύει τις προοπτικές και για τους θερινούς μήνες.

Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα από τη Γερμανία, όπου οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 21,6% την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου. Η έκθεση επισημαίνει ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τους Γερμανούς, ιδίως για επαναλαμβανόμενες διακοπές σε παραθαλάσσιες περιοχές.

Ανοδικά κινήθηκε και η γαλλική αγορά, με αύξηση αφίξεων 27,6%, παρά το γεγονός ότι συνολικά οι Γάλλοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις ταξιδιωτικές τους δαπάνες και αναζητούν προορισμούς με καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Στον αντίποδα, η αμερικανική αγορά παρουσίασε κάμψη, με τις αφίξεις από τις ΗΠΑ να υποχωρούν κατά 8,6%, παρά την αύξηση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων. Η ETC αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στο υψηλότερο κόστος ταξιδιών και στη μεγαλύτερη επιφυλακτικότητα των Αμερικανών καταναλωτών, εκτιμώντας πάντως ότι μέρος της ζήτησης ενδέχεται να μεταφερθεί στους επόμενους μήνες μέσω καθυστερημένων κρατήσεων.

Άνοδος και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η ισχυρή τουριστική ζήτηση αποτυπώνεται και στην αγορά των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στις μέσες ημερήσιες τιμές, καθώς το gross ADR αυξήθηκε κατά 28,7% τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την έντονη ζήτηση, αναδεικνύει όμως ταυτόχρονα και τις πιέσεις στο κόστος διαμονής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζονται ολοένα και πιο προσεκτικοί στις δαπάνες τους.

Πιέσεις για Κύπρο και Τουρκία

Αντίθετα, ορισμένοι ανταγωνιστικοί προορισμοί κινήθηκαν πτωτικά. Η Κύπρος κατέγραψε μείωση 17,9% στις αφίξεις, εξέλιξη που αποδίδεται τόσο στη χρονική μετατόπιση του Πάσχα όσο και στις επιπτώσεις της γεωπολιτικής έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία σημείωσε επίσης υποχώρηση 2,1%, καθώς η περιφερειακή αστάθεια επηρέασε τόσο τη ζήτηση από την Ευρώπη όσο και από τις αγορές μεγάλων αποστάσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών
Οικονομία

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους
Πολιτική

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ
Οικονομία

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets
Επιχειρήσεις

Η Ελλάδα στην κορυφή των επενδυτικών επιλογών για τη φιλοξενία – Το διεθνές κεφάλαιο αναζητά ώριμα ξενοδοχειακά assets

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αποκάλυψε την «αχίλλειο πτέρνα» του τουρισμού

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Πώς διαμορφώνεται η φετινή τουριστική σεζόν - Σταθεροποίηση στη Μύκονο, άνοδος για Πάρο και Νάξο

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Tο νέο VisitGreece.gr – Νέα εποχή για την ψηφιακή προβολή του ελληνικού τουρισμού

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/07/2026 - 10:47

Capital controls κατά της ακρίβειας

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:30

ΕΣΕΕ: Πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις στις 13 Ιουλίου - Οι βασικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10/07/2026 - 10:26

The Ellinikon Sports Park: Ένα νέο αθλητικό σημείο αναφοράς στο Ελληνικό - Οι στόχοι

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/07/2026 - 10:22

Πειραιώς και Accenture ανακοινώνουν την επωνυμία του νέου AI Hub στην Ελλάδα

Επιχειρήσεις
10/07/2026 - 10:17

Riviera Tower: Με αυτοπαραγωγή ενέργειας και πιστοποίηση LEED Gold

Πολιτική
10/07/2026 - 10:16

Να πληρώνονται οι αγρότες, όχι οι εκτάσεις: 56 τροπολογίες Αρναούτογλου για μια δίκαιη νέα ΚΑΠ

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:15

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:08

Αντιτρομοκρατική: Τρεις συλλήψεις σε Θεσσαλονίκη και Χανιά για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα

Ειδήσεις
10/07/2026 - 10:07

ifo: Οι αυτοαπασχολούμενοι στη Γερμανία είναι λιγότερο απαισιόδοξοι

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ