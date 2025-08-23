ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Cupra: Τα αλλάζει όλα με φάρο την ηλεκτροκίνηση
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:22 - 23 Αυγ 2025

Cupra: Τα αλλάζει όλα με φάρο την ηλεκτροκίνηση

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

H Cupra που διανύει μια «ευτυχισμένη» περίοδο με νέα μοντέλα που θέτουν τη φίρμα στην καρδιά των εμπορικών κατηγοριών ( SUV και ηλεκτρικά) συνεχίζει να σχεδιάζει μοντέλα, που τα δούμε στην αγορά άμεσα.

Μέτα τα Formentor, Terramar και Leon σειρά θα πάρει το νέο Raval, η μικρή πρόταση στα ηλεκτρικά, όντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που βασίζεται στο UrbanRebel Concept και σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που χάνουν την αρχική σχεδίαση τους ως concept cars, αυτό δείχνει ότι θα διατηρήσει τα περισσότερα σχεδιαστικά στοιχεία του.

Στο μενού, που είναι η ηλεκτροκίνηση, το νέο μοντέλο θα φέρει ένα ηλεκτροκινητήρα που θα αποδίδει 226 ίππους, τοποθετώντας το Raval στην κατηγορία των μοντέλων με σπορ επιδόσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το μικρό μοντέλο όπως ίσως δούμε και μια πιο εκρηκτική έκδοση με 340 ίππους. Όσον αφορά την αυτονομία του θα αγγίζει τα 450 χλμ. με μια μόνο φόρτιση, ενώ θα διαθέτει και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, από 10% σε 80% σε μόλις 20 λεπτά της ώρας, που θα το καθιστά ιδιαίτερα χρηστικό.

«Μέσα σε μόλις επτά χρόνια, έχουμε λανσάρει επτά μοντέλα στην αγορά, δημιουργώντας μια πλήρη γκάμα και προσελκύοντας πάνω από 800.000 φίλους του αυτοκινήτου στη μάρκα μας. Και ενώ έχουμε ωριμάσει ως μάρκα, εν τούτοις δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ τις ρίζες μας. Παραμένουμε η αντισυμβατική και συναισθηματική μάρκα που δημιουργεί τάσεις και αψηφά με τόλμη τις προσδοκίες,» δήλωσε στέλεχος της φίρμας.

Επίσης, η φίρμα ετοιμάζεται για την ανανέωση του νέου Tavascan. Όπως τονίζει στέλεχος της εταιρείας:«Το CUPRA Tavascan εκφράζει τη βιώσιμη και ηλεκτρική ταυτότητα της μάρκας, τη δυναμική σχεδιαστική της γλώσσα και την έντονα συναισθηματική εμπειρία οδήγησηw. Οι νέες αυτές προσθήκες ενισχύουν τον πυρήνα του χαρακτήρα του και το καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό για μια νέα γενιά οδηγών».

Iδιαίτερα σημαντικό ότι προσφάτως, το νέο Cupra Terramar κατάφερε να περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία αποφυγής ταράνδου, με μέγιστη ταχύτητα τα 76 χλμ/ώρα, όντας ένα μοντέλο με μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:47

Απώλειες στη Wall Street με «βαρίδι» την τεχνολογία – Τι φοβάται η αγορά

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 23:20

«Σαρώνει» η IPO της SpaceX – Πώς συμμετέχουν οι επενδυτές εκτός ΗΠΑ

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:43

Ηράκλειο: Αντιδράσεις για τη δομή μεταναστών στο πρώην ΚΤΕΟ Καρτερού

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 22:30

Commerzbank: Η μάχη εξαγοράς «φουντώνει» με την UniCredit πλέον στο 37,7%

Ειδήσεις
09/06/2026 - 22:14

Μυστήριο πίσω από την πτώση του αμερικανικού «Απάτσι» – Σκόπιμη κατάρριψη ή λάθος;

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:45

Μαρόκο: Συνελήφθησαν 11 καταζητούμενοι για διεθνές κύκλωμα ναρκωτικών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:25

Παλλήνη: Δύο συλλήψεις για ρευματοκλοπές και ξήλωμα 500 μέτρων παράνομων καλωδίων

Υγεία
09/06/2026 - 21:00

10 «παράξενα» πράγματα που κάνουν τα νεογέννητα (και είναι απολύτως φυσιολογικά!)

Ειδήσεις
09/06/2026 - 21:00

Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τα νέα στοιχεία «δείχνουν» τον σύντροφο της 54χρονης

Πολιτική
09/06/2026 - 20:39

Μητσοτάκης: «Στοίχημα» των εκλογών η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:19

Τραμπ: Το Ιράν κατέρριψε το ελικόπτερο «Απάτσι» και θα απαντήσουμε

Ειδήσεις
09/06/2026 - 20:04

Ισραήλ: Έξι στους δέκα δεν θέλουν νέα υποψηφιότητα του Νετανιάχου

Magazino
09/06/2026 - 19:40

«Πες ευχαριστώ!»: Γιατί η επιβεβλημένη ευγένεια μπλοκάρει την ενσυναίσθηση των παιδιών

Ειδήσεις
09/06/2026 - 19:18

«Artemis IV»: Πόσο εφικτό είναι να πατήσει ο άνθρωπος στη σελήνη το 2028

Εμπορεύματα
09/06/2026 - 19:06

Πετρέλαιο: Γιατί υποχωρεί άνω του 4% παρότι η κρίση προσφοράς «βαθαίνει»

Χρηματιστήρια
09/06/2026 - 18:58

Αναζήτηση πυξίδας στις ευρωαγορές παρά το θετικό ενδοσυνεδριακό κλίμα

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:46

Ideal Holdings: Record date στις 12/6 για την 5η περίοδο εκτοκισμού του ΚΟΔ

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:45

Prodea: Έναρξη διαπραγμάτευσης 10 εκατ. νέων μετοχών μετά την ΑΜΚ

Πολιτική
09/06/2026 - 18:40

Φαραντούρης: Απαιτούνται ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Ανακοινώσεις
09/06/2026 - 18:32

Qualco: Πρόταση για τη διανομή μικτού μερίσματος €0,045 ανά μετοχή

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:23

Νέα αμυντική συμφωνία Ουκρανίας – Λετονίας στον τομέα των drones

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:22

Παρουσιάστηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα ανακοπών: Σε εφαρμογή από 1 Σεπτεμβρίου

Υγεία
09/06/2026 - 18:11

Ανησυχία στην ΕΕ για τη νέα γενιά ναρκωτικών: Ισχυρότερες ουσίες, περισσότερα θύματα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 18:01

Γαλλία: Απαγόρευση εισόδου στον Ισραηλινό ΥΠΟΙΚ - Συντονισμένες κυρώσεις για τη Δυτική Όχθη

Εργασιακά
09/06/2026 - 18:00

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου

Ναυτιλία
09/06/2026 - 17:48

Κικίλιας: «Η ναυτιλία δίνει νέες θέσεις εργασίας, ανάπτυξη και όφελος στην κοινωνία»

Σχόλια Αγοράς
09/06/2026 - 17:44

Χρηματιστήριο: Στο 3ο υψηλότερο... σκαλί των τελευταίων 17 ετών

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 17:38

Αttica: Νέα εποχή ανάπτυξης για το premium retail στην Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 17:35

Νέα υποχώρηση των μεταναστευτικών πιέσεων στην Ευρώπη: Μείωση 19% στις αιτήσεις ασύλου το 2025

Πολιτική
09/06/2026 - 17:09

Τσαβδαρίδης: Η κλιματική προσαρμογή «κλειδί» για το μέλλον της ελαιοπαραγωγής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ