Cupra: Τα αλλάζει όλα με φάρο την ηλεκτροκίνηση

H Cupra που διανύει μια «ευτυχισμένη» περίοδο με νέα μοντέλα που θέτουν τη φίρμα στην καρδιά των εμπορικών κατηγοριών ( SUV και ηλεκτρικά) συνεχίζει να σχεδιάζει μοντέλα, που τα δούμε στην αγορά άμεσα.

Μέτα τα Formentor, Terramar και Leon σειρά θα πάρει το νέο Raval, η μικρή πρόταση στα ηλεκτρικά, όντας ένα αμιγώς ηλεκτρικό hatchback που βασίζεται στο UrbanRebel Concept και σε αντίθεση με άλλα μοντέλα που χάνουν την αρχική σχεδίαση τους ως concept cars, αυτό δείχνει ότι θα διατηρήσει τα περισσότερα σχεδιαστικά στοιχεία του.

Στο μενού, που είναι η ηλεκτροκίνηση, το νέο μοντέλο θα φέρει ένα ηλεκτροκινητήρα που θα αποδίδει 226 ίππους, τοποθετώντας το Raval στην κατηγορία των μοντέλων με σπορ επιδόσεις. Προς το παρόν δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες για το μικρό μοντέλο όπως ίσως δούμε και μια πιο εκρηκτική έκδοση με 340 ίππους. Όσον αφορά την αυτονομία του θα αγγίζει τα 450 χλμ. με μια μόνο φόρτιση, ενώ θα διαθέτει και δυνατότητα γρήγορης φόρτισης, από 10% σε 80% σε μόλις 20 λεπτά της ώρας, που θα το καθιστά ιδιαίτερα χρηστικό.

«Μέσα σε μόλις επτά χρόνια, έχουμε λανσάρει επτά μοντέλα στην αγορά, δημιουργώντας μια πλήρη γκάμα και προσελκύοντας πάνω από 800.000 φίλους του αυτοκινήτου στη μάρκα μας. Και ενώ έχουμε ωριμάσει ως μάρκα, εν τούτοις δεν έχουμε ξεχάσει ποτέ τις ρίζες μας. Παραμένουμε η αντισυμβατική και συναισθηματική μάρκα που δημιουργεί τάσεις και αψηφά με τόλμη τις προσδοκίες,» δήλωσε στέλεχος της φίρμας.

Επίσης, η φίρμα ετοιμάζεται για την ανανέωση του νέου Tavascan. Όπως τονίζει στέλεχος της εταιρείας:«Το CUPRA Tavascan εκφράζει τη βιώσιμη και ηλεκτρική ταυτότητα της μάρκας, τη δυναμική σχεδιαστική της γλώσσα και την έντονα συναισθηματική εμπειρία οδήγησηw. Οι νέες αυτές προσθήκες ενισχύουν τον πυρήνα του χαρακτήρα του και το καθιστούν ακόμη πιο ελκυστικό για μια νέα γενιά οδηγών».

Iδιαίτερα σημαντικό ότι προσφάτως, το νέο Cupra Terramar κατάφερε να περάσει με επιτυχία τη δοκιμασία αποφυγής ταράνδου, με μέγιστη ταχύτητα τα 76 χλμ/ώρα, όντας ένα μοντέλο με μεγάλη εμπορική επιτυχία.