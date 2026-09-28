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Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:40 - 28 Σεπ 2026

Κομισιόν: Σημαντική πρόοδος της Ελλάδας στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Reporter.gr Newsroom

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Σημαντική πρόοδο στη διαχείριση των κονδυλίων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) στην Ελλάδα διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει αποφασιστικά μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Η Κομισιόν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με την επίμαχη επιστολή για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών αγροτικών επιδοτήσεων, διευκρίνισε ότι το συγκεκριμένο έγγραφο δεν αποτελεί την τελική θέση της Επιτροπής.

Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα προκαταρκτικό, διοικητικό και τεχνικό βήμα, το οποίο εντάσσεται στη συνήθη διαδικασία ελέγχου που εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Σημαντική πρόοδος, αλλά υπάρχει ακόμη δουλειά»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι έχει καταγραφεί ουσιαστική πρόοδος, επισημαίνοντας ωστόσο ότι παραμένουν ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

«Έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει δουλειά που πρέπει να γίνει», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κομισιόν, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα ζητήματα που περιλαμβάνονται στη σχετική διαδικασία αφορούν προβλήματα του παρελθόντος, για την αντιμετώπιση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών αρχών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών.

Συνεχής ενημέρωση για το Σχέδιο Δράσης

Οι ελληνικές αρχές ενημερώνουν σε τακτική βάση την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πορεία εφαρμογής του Σχεδίου Δράσης, ενώ η Κομισιόν αξιολογεί τα στοιχεία που λαμβάνει και διατυπώνει συστάσεις για τα επόμενα βήματα.

Η διαδικασία, όπως διευκρινίζει η Επιτροπή, βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια αξιολόγησης και διορθωτικών ενεργειών.

Παράλληλα, η Κομισιόν χαρακτήρισε πολύ εποικοδομητική τη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεχούς ανταλλαγής στοιχείων και της προόδου στην εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων.

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