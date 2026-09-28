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Το Porto Carras δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά του Νέου Μαρμαρά
Επιχειρήσεις
18:55 - 28 Σεπ 2026

Το Porto Carras δίπλα στην εκπαιδευτική κοινότητα και τη νέα γενιά του Νέου Μαρμαρά

Reporter.gr Newsroom

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Με πρωτοβουλίες που συνδέουν την εκπαίδευση, τον αθλητισμό, τον τόπο και την καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας, το Porto Carras συνεχίζει να βρίσκεται έμπρακτα κοντά στους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ανθρώπους του Νέου Μαρμαρά.

Στο πλαίσιο αυτής της σταθερής σχέσης, μαθητές του Γυμνασίου Νέου Μαρμαρά , σύμφωνα με ανακοίνωση, επισκέφθηκαν πρόσφατα το Domaine Porto Carras, όπου είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τον ιστορικό αμπελώνα και το οινοποιείο του Κτήματος.

"Μέσα από την επίσκεψη, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με τον κόσμο της αμπελουργίας και της οινοποίησης, γνώρισαν βασικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας και ενημερώθηκαν για τη σημασία της γης, της καλλιέργειας και της οινικής παράδοσης για την περιοχή της Σιθωνίας" αναφέρει η ανακοίνωση που προσθέτει:

"Η επαφή των νέων ανθρώπων με την παραγωγική ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου αποτελεί για το Porto Carras ουσιαστικό μέρος της σχέσης του με την τοπική κοινωνία.

Η συνέχεια δόθηκε σήμερα στη Μαρίνα Porto Carras, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αθλητισμού.

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την αθλητική ιστιοπλοΐα και να ανακαλύψουν έναν διαφορετικό κόσμο, άμεσα συνδεδεμένο με τη θάλασσα, τη συνεργασία, την πειθαρχία και τον σεβασμό στη φύση."

Ο Διευθυντής της Μαρίνας Porto Carras, κ. Χριστόφορος Πριτσούλης, μίλησε στα παιδιά για την ιστιοπλοΐα και τη ναυτοσύνη, μεταφέροντάς τους γνώσεις και εμπειρίες γύρω από τη θάλασσα και τις αξίες που καλλιεργεί η ενασχόληση με αυτήν.

"Η δράση αποτέλεσε μια βιωματική εμπειρία για τους μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να γνωρίσουν ένα άθλημα στενά συνδεδεμένο με την ταυτότητα και το φυσικό περιβάλλον της Χαλκιδικής.

Η σχέση του Porto Carras με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νέου Μαρμαρά δεν περιορίζεται, όμως, μόνο στις εκπαιδευτικές δράσεις.

Αναγνωρίζοντας ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κάθε χρόνο εκπαιδευτικοί οι οποίοι τοποθετούνται στην περιοχή , τη δυσκολία εύρεσης κατοικίας κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, το Porto Carras έχει προχωρήσει και σε έμπρακτη υποστήριξή τους, προσφέροντας φιλοξενία σε εκπαιδευτικούς που αδυνατούν να εξασφαλίσουν άμεσα στέγη.

Σε έναν κατεξοχήν τουριστικό προορισμό, όπου η περιορισμένη διαθεσιμότητα κατοικιών μπορεί να καταστήσει ιδιαίτερα δύσκολη την εγκατάσταση ανθρώπων που έρχονται για να υπηρετήσουν στα σχολεία της περιοχής, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία επιχειρεί να δώσει μια άμεση και ουσιαστική λύση σε μια πραγματική ανάγκη.

Για το Porto Carras, η στήριξη της τοπικής κοινωνίας δεν αποτελεί μια μεμονωμένη δράση, αλλά μια σταθερή επιλογή.

Από τη φιλοξενία των εκπαιδευτικών μέχρι τις εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών στο Domaine Porto Carras και τις βιωματικές δράσεις στη Μαρίνα, στόχος είναι να δημιουργούνται ουσιαστικοί δεσμοί με τους ανθρώπους του Νέου Μαρμαρά και, κυρίως, με τη νέα γενιά του τόπου.

Γιατί η πραγματική σχέση με έναν προορισμό χτίζεται μέσα από την καθημερινή παρουσία, τη συνεργασία και τη φροντίδα για τους ανθρώπους που ζουν, εργάζονται και μεγαλώνουν σε αυτόν.

Porto Carras

Μαζί με την τοπική κοινωνία. Μαζί με τη νέα γενιά" καταλήγει η ανακοίνωση.

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