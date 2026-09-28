Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.

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H Logismos-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει τα αποτελέσματά της για το Α’ Εξάμηνο 2026, σύμφωνα με τα οποία: