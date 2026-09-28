- Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.917 χιλ. ευρώ σε σχέση με 1.857 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2025, σημειώνοντας αύξηση 3%.
- Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και απομειώσεων άυλων περιουσιακών στοιχείων (EBITDA), συμπεριλαμβανομένης της επίδρασης των αναλογουσών αποσβέσεων επιχορηγήσεων, ανήλθαν σε 608 χιλ. ευρώ σε σχέση με 694 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2025.
- Το αποτέλεσμα μετά φόρων ανήλθε σε κέρδος 147 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 305 χιλ. ευρώ του Α’ Εξαμήνου 2025.
18:40 - 28 Σεπ 2026
Logismos: Στα €1,92 εκατ. ο κύκλος εργασιών το α’ εξάμηνο – Κέρδη €147 χιλ.
Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google
H Logismos-ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε., με έδρα τη Θεσσαλονίκη, ανακοινώνει τα αποτελέσματά της για το Α’ Εξάμηνο 2026, σύμφωνα με τα οποία: