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ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα - Κύκλος εργασιών €2δισ. το 2025
Επιχειρήσεις
19:59 - 28 Σεπ 2026

ΑΒ Βασιλόπουλος: Νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα - Κύκλος εργασιών €2δισ. το 2025

Reporter.gr Newsroom

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Με αύξηση κύκλου εργασιών 3,5% και επενδύσεις σε δίκτυο, διανομή και τεχνολογία, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τις υποδομές της για την επόμενη ημέρα.

H ΑΒ Βασιλόπουλος εγκαινίασε το νέο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στην Ελευσίνα, με την παρουσία της Πρέσβειρας του Βασιλείου των Κάτω Χωρών στην Ελλάδα, Α.Ε. κας Barbara van Hellemond. Με συνολική επιφάνεια 35.500 τ.μ., 35 ράμπες φορτοεκφόρτωσης και σύγχρονες τεχνολογίες αποθήκευσης και διαχείρισης παραγγελιών, με βάση ανακοίνωση, το νέο Κέντρο αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού πλάνου της εταιρείας για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της. Με αφορμή τα εγκαίνια, η ΑΒ Βασιλόπουλος παρουσίασε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2025 και τις στρατηγικές της προτεραιότητες για τα επόμενα χρόνια.

Με γνώμονα ένα πιο σύγχρονο και ευέλικτο δίκτυο, την τεχνολογία, την ταχύτητα και τη συνεχή αναβάθμιση της αγοραστικής εμπειρίας, η επένδυση της εταιρείας ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες της εφοδιαστικής της αλυσίδας και δημιουργεί νέα δεδομένα για την υποστήριξη του δικτύου της, εξυπηρετώντας πανελλαδικά ολόκληρο το δίκτυό της, με έμφαση στη Νότια Ελλάδα. Από το νέο Κέντρο της Ελευσίνας θα διακινούνται προϊόντα 17 κατηγοριών μη τροφίμων, συνολικά περίπου 6.000 κωδικοί, ενώ η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα διακίνησης άνω των 24 εκατ. κιβωτίων ετησίως. Η λειτουργία του υποστηρίζεται από 160 εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, όπως αναφέρεται, η αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως τα voice picking*, multistore picking* και συστήματα πυκνής αποθήκευσης full pallet*, ενισχύουν την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της διακίνησης. Η επένδυση αναμένεται να διευρυνθεί περαιτέρω εντός του 2027, με τη δημιουργία ψυχόμενου χώρου (cross-dock) περίπου 1.000 τ.μ. και 11 επιπλέον ραμπών, υποστηρίζοντας τη δυνατότητα συνδυασμένης διαχείρισης και διανομής φρέσκων προϊόντων και προϊόντων ευρείας κατανάλωσης. Η επένδυση αυτή αποτελεί τμήμα της συνολικής αναπτυξιακής πορείας της εταιρείας, η οποία αποτυπώνεται τόσο στο πενταετές επενδυτικό της πλάνο όσο και στα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Ο κύκλος εργασιών το 2025 ανήλθε στα €2 δισ., σημειώνοντας αύξηση 3,5%, και με επενδύσεις €52 εκατ. σε καταστήματα, δίκτυο, υποδομές, διανομή, νέες τεχνολογίες και πράσινη ανάπτυξη, η ΑΒ Βασιλόπουλος θέτει ισχυρές βάσεις για το μέλλον, συνεχίζοντας με συνέπεια τον μετασχηματισμό και την αναπτυξιακή της πορεία.

Ο κος Νίκος Λαβίδας, Brand President της ΑΒ Βασιλόπουλος δήλωσε σχετικά, «Στην ΑΒ Βασιλόπουλος επενδύουμε σταθερά στην εξέλιξη και τον εκσυγχρονισμό της εταιρείας μας, με επίκεντρο τις πραγματικές ανάγκες των πελατών μας. Το νέο Κέντρο στην Ελευσίνα ενισχύει ουσιαστικά την εφοδιαστική μας αλυσίδα και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλάνου επενδύσεων σε υποδομές, τεχνολογία και δίκτυο. Στόχος μας είναι να γινόμαστε διαρκώς πιο σύγχρονοι, πιο ευέλικτοι και πιο αποτελεσματικοί, ώστε να προσφέρουμε στους πελάτες μας αυτό που έχει πραγματικά αξία για εκείνους: μεγαλύτερη ευκολία, ταχύτητα, ποιότητα και αξία σε κάθε τους αγορά».

Οικονομική επίδοση και ανθεκτικότητα

Ο κύκλος εργασιών της ΑΒ Βασιλόπουλος ανήλθε σε €2 δις. το 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,5% σε σχέση με το 2024. Tο περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 24,6%, μειωμένο κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες. Η προσαρμοσμένη λειτουργική κερδοφορία ανήλθε σε €27,3 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 2%, διατηρώντας στα ίδια επίπεδα με πέρσι το περιθώριο προσαρμοσμένης λειτουργικής κερδοφορίας στο 1,4% επί των πωλήσεων. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανήλθαν σε €59 εκατ. Η εταιρεία διατήρησε την προσαρμοσμένη λειτουργική της απόδοση παρά τις πληθωριστικές πιέσεις στο κόστος λειτουργίας, αξιοποιώντας εξοικονομήσεις και αυτοματοποιήσεις.

Το επενδυτικό πλάνο της ΑΒ για το 2025 ανήλθε συνολικά σε €52 εκατ., με έμφαση στην ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του δικτύου καταστημάτων, τις νέες τεχνολογίες, τις υποδομές και τις δράσεις πράσινης ανάπτυξης. Παράλληλα, η εταιρεία συνέχισε να διευρύνει την παρουσία της στην ελληνική αγορά, προσθέτοντας 2 νέα εταιρικά καταστήματα και 46 νέα καταστήματα franchise. Η ανάπτυξη του δικτύου ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών, με έμφαση στην εγγύτητα, την ευκολία και την ταχύτητα στις καθημερινές αγορές.

Η επόμενη ημέρα: εγγύτητα, ταχύτητα και καλύτερη εμπειρία

Με το νέο Κέντρο να ενισχύει πλέον τις δυνατότητες της εφοδιαστικής της αλυσίδας, όπως τονίζετασι, η ΑΒ Βασιλόπουλος συνεχίζει να επενδύει σε ένα πιο ευέλικτο και σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας, με έμφαση στην ανάπτυξη του convenience και του franchise, στην περαιτέρω ανάπτυξη του e-commerce και του fast delivery και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας σε όλο το δίκτυο. Ταυτόχρονα, η εταιρεία συνεχίζει να ενσωματώνει τη βιώσιμη ανάπτυξη στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και εξελίσσεται, μέσα από επενδύσεις στις υποδομές της και στρατηγικές συνεργασίες που συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και στην αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων, όπως η σπατάλη τροφίμων.

Τελευταία τροποποίηση στις 28/09/2026 - 20:08
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