Ελένη Προκοπίου: Ο αγώνας για την μητρότητα και η άγνωστη προσωπική της μάχη

Η Ελένη Προκοπίου δεν εγκατέλειψε τον κινηματογράφο από κούραση, αλλά για να αφοσιωθεί στον πιο σημαντικό ρόλο της ζωής της, αυτόν της μητέρας.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω της τη λάμψη των ταινιών της, αλλά κυρίως το παράδειγμα μιας γυναίκας που έβαλε την αγάπη πάνω από τη δόξα.

Στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, η Ελένη Προκοπίου μαγνήτιζε τα βλέμματα. Με τη χάρη της στο χορό, το έμφυτο ταλέντο και τη σαγηνευτική της παρουσία, η καριέρα της βρισκόταν στο απόγειο. Όμως, πίσω από τα λαμπερά κοστούμια, τα χειροκροτήματα και τα πλατιά χαμόγελα των γυρισμάτων, η ηθοποιός έδινε μια σιωπηλή, επίπονη μάχη που το κοινό αγνοούσε.

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