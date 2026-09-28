Έβρος: Κατσαφάδος για ΟΧΕ και σχέδιο 3 δισ. ευρώ – Δεν αντικαθιστά το ένα το άλλο

Την πορεία υλοποίησης του συνολικού σχεδιασμού για την ανασυγκρότηση και ανάπτυξη του Έβρου, καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης των έργων στην περιοχή, παρουσίασε στη Βουλή ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση για την πορεία του σχεδίου ανασυγκρότησης.

Ο κ. Κατσαφάδος ξεκαθάρισε ότι τα 309 εκατ. ευρώ της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Έβρου δεν αποτελούν αντικατάσταση ή περικοπή του συνολικού σχεδιασμού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ. Όπως υπογράμμισε, πρόκειται για ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του συνολικού σχεδίου, το οποίο έχει ορίζοντα έως το 2030 και περιλαμβάνει μεγάλα έργα υποδομής και ανάπτυξης που χρηματοδοτούνται από διαφορετικές πηγές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Τα 3 δισεκατομμύρια δεν έχουν γίνει 309. Όχι μόνο δεν μειώθηκε ο προϋπολογισμός, αλλά αυξήθηκε», τόνισε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, επισημαίνοντας ότι περίπου 2,5 δισ. ευρώ αφορούν έργα υποδομής και ανάπτυξης της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και διαθέτουν εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κ. Κατσαφάδος αναφέρθηκε στο έργο αναβάθμισης και ηλεκτροκίνησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο, προϋπολογισμού περίπου 895 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους. Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο έργο περιλαμβάνεται στον συνολικό σχεδιασμό για τον Έβρο, αλλά δεν θα μπορούσε να ενταχθεί στην ΟΧΕ της Περιφέρειας, γεγονός που καταδεικνύει ότι τα διαφορετικά χρηματοδοτικά εργαλεία λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά.

Παράλληλα, ο Υφυπουργός ανέδειξε την πορεία υλοποίησης σημαντικών έργων στον Έβρο, τα οποία αποτυπώνουν στην πράξη τον συνολικό σχεδιασμό για την περιοχή. Μεταξύ αυτών είναι το FSRU Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού περίπου 226-227 εκατ. ευρώ, το Τεχνικό Έργο του Έβρου, συνολικού ύψους περίπου 181-182 εκατ. ευρώ καθώς και οι φοιτητικές εστίες και υποδομές του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ύψους 133 εκατ. ευρώ μέσω ΣΔΙΤ. Παράλληλα, στην ανατολική περιφερειακή οδό Αλεξανδρούπολης η πρόοδος των εργασιών έχει ήδη ξεπεράσει το 85%, επιβεβαιώνοντας την εξέλιξη των παρεμβάσεων στις υποδομές της περιοχής.

Στον ίδιο σχεδιασμό εντάσσονται, όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, τα έργα στον οδικό σταθμό των Κήπων, η ανάπτυξη των δικτύων φυσικού αερίου, η Κτηνιατρική Σχολή στην Ορεστιάδα, νέα τμήματα και μεταπτυχιακά προγράμματα του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, η αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

Στη δευτερολογία του ο Υφυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένες πρόσφατες χρηματοδοτήσεις - δράσεις στήριξης και αποκατάστασης, συνολικού ύψους 59,2 εκατ. ευρώ, μεταξύ των οποίων 1 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, 2 εκατ. ευρώ στον Δήμο Διδυμοτείχου, 1,5 εκατ. ευρώ στον Δήμο Ορεστιάδας, 200.000 ευρώ στον Δήμο Σαμοθράκης, 3 εκατ. ευρώ στον Δήμο Σουφλίου, 31,5 εκατ. ευρώ για το σχέδιο ανασυγκρότησης/ΟΧΕ της Περιφέρειας για τον Έβρο και 20 εκατ. ευρώ για αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή.

Αναφερόμενος στην παραίτηση του κ. Σταύρου Μπένου, ο Υφυπουργός τόνισε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμά, σέβεται και τιμά για τη διαχρονική προσφορά του, τόσο στη Βόρεια Εύβοια όσο και στον Έβρο.

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι η συζήτηση για την ανασυγκρότηση του Έβρου πρέπει να γίνεται με βάση τα συγκεκριμένα έργα, τις εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και την πραγματική πορεία υλοποίησής τους. «Όλοι θέλουμε περισσότερα για τον Έβρο», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η προσπάθεια δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση των ζημιών, αλλά αφορά έναν συνολικό σχεδιασμό ανάπτυξης και ενίσχυσης των υποδομών, της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής της περιοχής. «Ο Έβρος δεν αποτελεί την εσχατιά της Ελλάδας. Αποτελεί την αρχή της Ελλάδας», υπογράμμισε ο Υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος.