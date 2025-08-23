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Αυτό είναι το Jeep Cherokee του 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
04:39 - 23 Αυγ 2025

Αυτό είναι το Jeep Cherokee του 2026

Νίκος Λιβανός
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 Είναι μεγαλύτερο από πριν, περνώντας από την compact κατηγορία στην μεσαία κατηγορία, και διατίθεται μόνο με υβριδικό σύστημα μετάδοσης κίνησης που χρησιμοποιεί μια μικροσκοπική μπαταρία υψηλής τάσης.

Μια από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά στις διαστάσεις, Με μήκος 4,78 m, πλάτος 2,1 m, ύψος 1,71 m και μεταξόνιο 2,87 m η νέα γενιά είναι μεγαλύτερη από την απερχόμενη, προσφέροντας ακόμα καλύτερους χώρους για τους επιβάτες.

Βασισμένο στην πλατφόρμα STLA Large της Stellantis , το ολοκαίνουργιο Cherokee χρησιμοποιεί έναν τετρακύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,6 λίτρων Miller Cycle σε συνδυασμό με δύο ηλεκτροκινητήρες-γεννήτριες, ένα ηλεκτρονικά ελεγχόμενο κιβώτιο συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης (e-CVT) και μια μπαταρία 1,03 κιλοβατώρας. Σύμφωνα με την αυτοκινητοβιομηχανία, το νέο crossover μπορεί να κινείται με ηλεκτρική ενέργεια σε ταχύτητες έως και 100 χλμ/ώρα και έχει εκτιμώμενη οικονομία καυσίμου 37 χλμ/γαλόνι στον μικτό κύκλο.

Η τετρακίνηση είναι στάνταρ στο νέο Jeep Cherokee, με το σύστημα Active Drive I 4x4 της εταιρείας με Selec-Terrain να προσφέρει τέσσερις λειτουργίες οδήγησης – Auto, Sport, Snow και Sand/Mud. Η Jeep αναφέρει ότι το Cherokee προσφέρει τις καλύτερες γωνίες προσέγγισης και αναχώρησης στην κατηγορία του, 19,6 και 29,4 μοίρες, αντίστοιχα. Το crossover έχει απόσταση από το έδαφος οκτώ ίντσες και γωνία ράμπας 18,8 μοιρών.

Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν στάνταρ ψηφιακό πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών, οθόνη infotainment 12,3 ιντσών με ασύρματη συνδεσιμότητα Apple CarPlay και Android Auto, υαλοκαθαριστήρες με αισθητήρα βροχής, αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, σύστημα υποβοήθησης οδηγού Επιπέδου 2 και υποβοήθηση στάθμευσης πίσω με αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης πίσω.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 04:41
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