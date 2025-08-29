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Το Volkswagen ID. Buzz κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025 – Το πρωτοποριακό “icon car” που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
12:06 - 29 Αυγ 2025

Το Volkswagen ID. Buzz κερδίζει την κορυφή στη J.D. Power APEAL 2025 – Το πρωτοποριακό “icon car” που κυκλοφορεί στους ελληνικούς δρόμους

Νίκος Λιβανός
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Tο μέλλον έχει σχήμα, στυλ και… χαρακτήρα. Το αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz απέσπασε την πρώτη θέση στην κατηγορία μίνιβαν στη φημισμένη Μελέτη J.D. Power APEAL 2025, κατακτώντας κορυφαίες διακρίσεις για το ηλεκτρικό κινητήριο σύστημα, τον εξωτερικό σχεδιασμό και το φιλικό προς τον χρήστη εσωτερικό.

Με αυτά τα στοιχεία, το ID. Buzz απέδειξε ότι μπορεί να είναι ταυτόχρονα τεχνολογικά προηγμένο και lifestyle statement, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το cool DNA της Volkswagen.

Σε μια εποχή που πολλά νέα μοντέλα δυσκολεύονται να κερδίσουν τις εντυπώσεις, το ID. Buzz κάνει τη διαφορά: με ρετρό αναφορές στο θρυλικό VW Bus και φουτουριστική αισθητική, εξελίχθηκε στο απόλυτο “conversation piece” της κατηγορίας. Με APEAL Index 882, ξεπέρασε κατά πολύ τον μέσο όρο, αποδεικνύοντας ότι η Volkswagen όχι μόνο υπερέχει τεχνολογικά, αλλά έχει μπει δυναμικά και στο club των πιο cool brands παγκοσμίως.

Ο Kjell Gruner, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Volkswagen Group of America, σχολίασε:
«Το ID. Buzz ενώνει την εμβληματική κληρονομιά του VW Bus με την ηλεκτρική κινητικότητα του αύριο. Αυτό το βραβείο δείχνει ότι η τεχνολογία και το συναίσθημα μπορούν να συνυπάρξουν, δημιουργώντας μια εμπειρία που αγγίζει την καρδιά των οδηγών».

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