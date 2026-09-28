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Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό
Ειδήσεις
16:04 - 28 Σεπ 2026

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό

Reporter.gr Newsroom

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Περίπου 400 νεοεισαχθέντες φοιτητές δεν προχώρησαν σε εγγραφή στο Πανεπιστήμιο Πατρών για το νέο ακαδημαϊκό έτος, σύμφωνα με τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστο Μπούρα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Μπούρας απέδωσε το φαινόμενο, μεταξύ άλλων, στο αυξημένο κόστος που συνεπάγονται οι σπουδές, στα υψηλά ενοίκια, αλλά και στις αλλαγές που συντελούνται στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης, με τη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, μεταξύ των φοιτητών που δεν προχώρησαν στην εγγραφή τους περιλαμβάνονται 9 επιτυχόντες στο Τμήμα Ιατρικής, ενώ περίπου 20 είναι οι απώλειες στα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Στα τμήματα χαμηλότερης ζήτησης, σύμφωνα με τον πρύτανη, το πρόβλημα εμφανίζεται ακόμη εντονότερο.

Απώλειες και στο δεύτερο έτος

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους πρωτοετείς. Ο κ. Μπούρας έκανε λόγο και για σημαντικές απώλειες φοιτητών κατά το δεύτερο έτος σπουδών, καθώς αρκετοί εγκαταλείπουν τις σπουδές τους ή επιλέγουν να συμμετάσχουν εκ νέου στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μάλιστα, όπως σημείωσε, υπάρχουν τμήματα στα οποία οι απώλειες φτάνουν ακόμη και το 20%.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών συνέδεσε την εικόνα αυτή με τη δημογραφική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα, παραπέμποντας και στη μείωση του μαθητικού πληθυσμού, η οποία ήδη αποτυπώνεται σε λουκέτα ή συγχωνεύσεις νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων.

«Από το 2033 θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα»

Ο Χρήστος Μπούρας εκτίμησε ότι οι επιπτώσεις της δημογραφικής συρρίκνωσης θα γίνουν ακόμη πιο έντονες στην ανώτατη εκπαίδευση από το 2033 και μετά.

Η εικόνα, όπως ανέφερε, αναμένεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη την επόμενη δεκαετία, καθώς ο αριθμός των υποψηφίων φοιτητών εκτιμάται ότι θα μειωθεί σημαντικά. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, μπορεί να φτάσουμε σε ένα σημείο όπου θα υπάρχουν περίπου 30.000-32.000 υποψήφιοι για συνολικά περίπου 70.000 διαθέσιμες θέσεις στα πανεπιστήμια.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο κ. Μπούρας έθεσε επί τάπητος την ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ο σχεδιασμός ενός νέου ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας, υποστηρίζοντας ότι όσο καθυστερεί η λήψη αποφάσεων τόσο δυσκολότερη θα γίνεται η αντιμετώπιση του προβλήματος στο μέλλον.

Παράλληλα, δεν απέκλεισε ακόμη και το ενδεχόμενο συγχωνεύσεων τμημάτων, εφόσον οι δημογραφικές εξελίξεις καταστήσουν μη βιώσιμη τη λειτουργία τους.

Στο επίκεντρο η στέγη και το κόστος μετακίνησης

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρύτανης και στο κόστος διαβίωσης των φοιτητών, με αιχμή τα υψηλά ενοίκια και το κόστος των εισιτηρίων.

Όπως ανέφερε, το Πανεπιστήμιο Πατρών προσπαθεί να συμβάλει με τα μέσα που διαθέτει, ωστόσο τόνισε ότι απαιτούνται ευρύτερες παρεμβάσεις από την πόλη και την Περιφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στέγασης και μετακίνησης που λειτουργούν αποτρεπτικά για αρκετές οικογένειες.

Την ίδια ώρα, ο κ. Μπούρας συνέδεσε τη βιωσιμότητα των πανεπιστημιακών τμημάτων και με τη δυνατότητα προσέλκυσης φοιτητών από το εξωτερικό, καθώς η μείωση του εγχώριου φοιτητικού πληθυσμού αναμένεται να δημιουργήσει νέες πιέσεις στα ελληνικά πανεπιστήμια. Πρόκειται φυσικά για προβλήματα που δεν αφορά μόνο το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, αλλά και άλλα πανεπιστημιακά τμήματα της περιφέρειας.

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