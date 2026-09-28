Ουγγαρία: Δικαστικές περιπέτειες για τον Μαγιάρ – Άρθηκε η ασυλία του

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ καλείται να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης για κατηγορίες περί κλοπής. Το κοινοβούλιο στη Βουδαπέστη ήρε σήμερα, με μεγάλη πλειοψηφία, τη βουλευτική ασυλία του Μαγιάρ. Παράλληλα, ήρθη και η ασυλία δύο πρώην υπουργών της κυβέρνησης του Βίκτορ Όρμπαν.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Πέτερ Μαγιάρ στο κοινοβούλιο

Με την απόφασή του αυτή, το κοινοβούλιο ανταποκρίθηκε σε αίτημα του ίδιου του Μαγιάρ, ο οποίος είχε ζητήσει την άρση της ασυλίας του ενόψει της έρευνας που διεξάγει η εισαγγελία. Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από δύο χρόνια στη Βουδαπέστη και αφορούσε διαφωνία σχετικά με βιντεοσκόπηση μέσω κινητού τηλεφώνου.

Ένας άνδρας είχε βιντεοσκοπήσει χωρίς άδεια τον Μαγιάρ και τη συνοδό του σε ένα κατάστημα εστίασης στην ουγγρική πρωτεύουσα και, παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους, δεν σταμάτησε. Τότε ο Μαγιάρ πήρε το κινητό του άνδρα και το πέταξε στον Δούναβη. Αργότερα, το τηλέφωνο εντοπίστηκε από αστυνομικούς δύτες και επιστράφηκε στον ιδιοκτήτη του σε λειτουργική κατάσταση.

Οι πρώην υπουργοί κατηγορούνται για διαφθορά και υπεξαίρεση

Οι δύο πρώην υπουργοί είναι ο πρώην υπουργός Πολιτισμού και Καινοτομίας Μπάλας Χάνκο και ο πρώην υπουργός Εθνικής Ανάπτυξης Μίκλος Σέστακ. Σε βάρος τους υπάρχουν υποψίες για διαφθορά και υπεξαίρεση δημόσιων πόρων.

Πριν από την ψηφοφορία για την άρση της ασυλίας του, ο Μαγιάρ δήλωσε ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και ότι δεν έχει διαπράξει κανένα αδίκημα. Υποστήριξε ότι το «υπόλοιπο τμήμα της μαφίας του Όρμπαν» επιχειρεί να συνδέσει την υπόθεση με το κινητό του με υποθέσεις διαφθοράς δισεκατομμυρίων. Παράλληλα, επέκρινε την εισαγγελία, λέγοντας ότι επί δεκαετίες παρέμενε αδρανής απέναντι σε αυτά τα αδικήματα.

Ο πρόεδρος αποτυγχάνει να εκλέξει τον υποψήφιό του για τη θέση του γενικού εισαγγελέα

Κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνεδρίασης, το κυβερνητικό στρατόπεδο στράφηκε επίσης για πρώτη φορά εναντίον του νέου προέδρου της χώρας, Άντρας Μπάκα. Με 138 ψήφους κατά και μία αποχή, το κοινοβούλιο απέρριψε, σε μυστική ψηφοφορία, τον υποψήφιό του, Ζόλταν Σάτμαρι, για τη θέση του γενικού εισαγγελέα.

Ο Μπάκα είχε προτείνει τον εισαγγελέα για τη θέση του επικεφαλής της εισαγγελικής αρχής χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τα πολιτικά κόμματα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος TISZA καταψήφισε τον υποψήφιο και ζήτησε από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προχωρήσει σε νέα υποψηφιότητα.