ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
What If Fest: Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε το διήμερο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου
Ειδήσεις
16:18 - 28 Σεπ 2026

What If Fest: Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε το διήμερο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό ολοκληρώθηκε στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το What If Fest του Ιδρύματος Ευγενίδου, ένα διήμερο αφιερωμένο στην επιστήμη, την τεχνολογία, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη.

Μικροί και μεγάλοι αγκάλιασαν τη διοργάνωση και συμμετείχαν ενεργά στις διαφορετικές δράσεις του προγράμματος, που για δύο ημέρες μετέτρεψαν τους χώρους του Ιδρύματος σε ένα μεγάλο πεδίο επιστημονικής εξερεύνησης. Πειράματα, STEM εργαστήρια, ρομποτική, τεχνολογικές επιδείξεις, επιστημονικές συζητήσεις και διαστημικές ξεναγήσεις στο Πλανητάριο έφεραν το κοινό πιο κοντά στην επιστήμη μέσα από τη συμμετοχή, τον πειραματισμό και την ανακάλυψη.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του εορτασμού των 70 χρόνων προσφοράς του Ιδρύματος Ευγενίδου στην εκπαίδευση, τη γνώση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, αναδεικνύοντας με έναν διαφορετικό τρόπο τη διαχρονική του αποστολή να κρατά τη γνώση ανοιχτή και προσβάσιμη σε όλους.

Με κεντρικό μήνυμα «Δεν ήταν πάντα έτσι», το What If Fest έφερε στο προσκήνιο όσα η επιστήμη έχει αλλάξει στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον κόσμο, αλλά και τη σημασία της περιέργειας, της παρατήρησης, του πειράματος και της κριτικής σκέψης.

«Πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε; Από τη Γη στο Φεγγάρι»

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του What If Fest είχε η συζήτηση «Πιστεύουμε ό,τι βλέπουμε; Από τη Γη στο Φεγγάρι», η οποία έφερε στο επίκεντρο ένα ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα: πώς ξεχωρίζουμε την επιστημονική γνώση από την παραπληροφόρηση και ποιος είναι ο ρόλος της κριτικής σκέψης σε ένα περιβάλλον όπου η πληροφορία διακινείται με πρωτοφανή ταχύτητα.

Με αφετηρία ερωτήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται στον δημόσιο διάλογο, όπως «Πήγαμε πραγματικά στο Φεγγάρι;» ή «Είναι η Γη στρογγυλή;», η συζήτηση ανέδειξε τη σημασία της παρατήρησης, του πειράματος, της τεκμηρίωσης και της επιστημονικής μεθόδου ως βασικών εργαλείων για την κατανόηση του κόσμου και την αξιολόγηση της πληροφορίας.

Της συζήτησης προηγήθηκαν χαιρετισμοί από τον Καθηγητή Ιωάννη Γκόλια, Διοικητή του Ιδρύματος Ευγενίδου, και τον Καθηγητή Μανώλη Πλειώνη, πρώην Πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και Σύμβουλο Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Ο κ. Γκόλιας, αναφερόμενος στη σημασία της διοργάνωσης και στη σύνδεσή της με την ευρύτερη αποστολή του Ιδρύματος Ευγενίδου, σημείωσε: «Στόχος δεν είναι ένα κοινό που αποστηθίζει απαντήσεις, αλλά άνθρωποι που ξέρουν να θέτουν σωστά ερωτήματα. Αυτό επιδιώκουμε στο Ίδρυμα. Γι' αυτό η επιστημονική εκπαίδευση δεν μπορεί να περιορίζεται στη μετάδοση γνώσεων. Οφείλει να καλλιεργεί δεξιότητες κριτικής σκέψης. Να μας μαθαίνει να ελέγχουμε όσα ακούμε και βλέπουμε. Να ζητούμε στοιχεία και πηγές και να ρωτάμε: πώς το γνωρίζουμε αυτό; Ποια δεδομένα το στηρίζουν; Μπορεί να ελεγχθεί;».

Από την πλευρά του, ο κ. Πλειώνης αναφέρθηκε στη σημασία της επιστημονικής σκέψης και της τεκμηριωμένης γνώσης: «Η επιστήμη αποτελεί ίσως το ισχυρότερο εργαλείο που ανέπτυξε ο άνθρωπος για αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Όχι επειδή κατέχει κάποια αμετάβλητη και απόλυτη αλήθεια, αλλά ακριβώς επειδή διαθέτει μηχανισμούς για να ελέγχει τις υποθέσεις της, να εντοπίζει τα λάθη της και να αναθεωρεί τα συμπεράσματά της όταν τα δεδομένα το απαιτούν.»

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Γιώργος Πλειός, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Κοινωνικής Έρευνας στα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, ο Δρ Μάνος Σαριδάκης, Διευθυντής Ερευνών, ΙΑΑΔΕΤ, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, και ο Δρ Αλέξανδρος Χιωτέλης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και υπεύθυνος του διεθνούς πειράματος «Sea the Curve – Το Πείραμα της Γεώσφαιρας». Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος Ελεωνόρα Ορφανίδου.

Δύο ημέρες επιστήμης, πειραματισμού και ανακάλυψης

Η κριτική σκέψη, η παρατήρηση και η ενεργή συμμετοχή του κοινού διαπέρασαν συνολικά το πρόγραμμα του What If Fest.

Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, η πρώτη ημέρα ήταν αφιερωμένη στις μεγάλες επιστημονικές ιδέες, την εξερεύνηση και τον πειραματισμό. Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, οι επισκέπτες συμμετείχαν σε διαδραστικά workshops γύρω από το DNA, τις μαύρες τρύπες, τη ρομποτική και τις οπτικές ίνες, ανακαλύπτοντας μέσα από πειράματα έννοιες και φαινόμενα που συνδέονται τόσο με την καθημερινότητα όσο και με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της σύγχρονης επιστήμης.

Παράλληλα, το Πλανητάριο παρουσίασε τρία διαφορετικά ταξίδια στη διαστημική εξερεύνηση «Από τη Γη στη Σελήνη», «Η Μεγάλη Περιπέτεια» και «Το Μέλλον στο Διάστημα», ακολουθώντας την πορεία από τα πρώτα βήματα του ανθρώπου προς τη Σελήνη μέχρι τα ερωτήματα για τη μελλοντική παρουσία του στη Σελήνη, στον Άρη και πέρα από το Ηλιακό μας Σύστημα.

Το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, οι εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι του Ιδρύματος μετατράπηκαν σε ένα μεγάλο διαδραστικό πεδίο επιστήμης και τεχνολογίας για όλη την οικογένεια. Ζωντανές περιηγήσεις στο Σύμπαν με ξεναγό τον Διευθυντή του Πλανηταρίου Μάνο Κιτσώνα, κυνήγι θησαυρού, επιδείξεις αυτόνομης οδήγησης και τεχνητής νοημοσύνης και το The Eugenides Quiz Show έδωσαν τη δυνατότητα σε μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν ενεργά και να προσεγγίσουν διαφορετικές επιστημονικές έννοιες μέσα από το παιχνίδι και την εξερεύνηση.

Η επιστήμη πέρασε και στον εξωτερικό χώρο του Ιδρύματος, με δράσεις γύρω από τον ήχο και τη μουσική, τα ηφαίστεια και τους σεισμούς, το 3D printing και την υποβρύχια ρομποτική, ενώ οι Ρομποτικές Μάχες έβαλαν τους συμμετέχοντες στην αρένα με τους δικούς τους ρομποτικούς «μαχητές». Η «Επιστήμη των Εκρήξεων» έφερε τη Φυσική και τη Χημεία στο προσκήνιο μέσα από ένα science show με ζωντανά πειράματα, ενώ το διήμερο ολοκληρώθηκε με το DJ Set Closing Event, όπου η μουσική συνάντησε τα επιστημονικά πειράματα. Η επιστήμη πιο κοντά σε μικρούς και μεγάλους.

Η μεγάλη προσέλευση και η θερμή ανταπόκριση του κοινού στις δράσεις του διημέρου ανέδειξαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων για μια πιο άμεση, συμμετοχική και βιωματική επαφή με την επιστήμη. Το What If Science Fest πραγματοποιήθηκε σε μια χρονιά ορόσημο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, το οποίο το 2026 συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης και πολυδιάστατης προσφοράς στην εκπαίδευση, τη γνώση και την καλλιέργεια δεξιοτήτων των νέων.

Για δύο ημέρες, η επιστήμη βρέθηκε πιο κοντά στο κοινό, μέσα από ερωτήματα, πειράματα, διάλογο και συμμετοχή. Η μεγάλη προσέλευση και η ανταπόκριση μικρών και μεγάλων αποτέλεσαν το πιο ουσιαστικό αποτύπωμα της διοργάνωσης.

What If. Δεν ήταν πάντα έτσι. Και ποιος ξέρει τι ακολουθεί;

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«What If Science Festival»: Η επιστήμη γίνεται εμπειρία στο Ίδρυμα Ευγενίδου - Το αναλυτικό πρόγραμμα
Magazino

«What If Science Festival»: Η επιστήμη γίνεται εμπειρία στο Ίδρυμα Ευγενίδου - Το αναλυτικό πρόγραμμα

Το νέο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου έρχεται στις 18 &amp; 19 Σεπτεμβρίου
Magazino

Το νέο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου έρχεται στις 18 & 19 Σεπτεμβρίου

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία
Ειδήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου: Πέντε νέες δωρεές για την εκπαίδευση και την κοινωνία

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων
Ειδήσεις

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
28/09/2026 - 18:25

Κικίλιας για BLUE CARRIER 2: Προτεραιότητα η προστασία της ανθρώπινης ζωής – Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 18:10

Πούτιν: Σε προσωρινό κρατικό έλεγχο οι μονάδες της Metro Cash and Carry στη Ρωσία

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:53

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Αύξηση 95,5% στα EBITDA α εξαμήνου

Υγεία
28/09/2026 - 17:52

Σε 310.000 αναμένεται να αυξηθούν οι άνθρωποι που ζουν με άνοια στην Ελλάδα έως το 2050

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:41

Ισχυρή άνοδος για την Χαϊδεμένος: +20% ο κύκλος εργασιών και €1,44 εκατ. EBITDA

Σχόλια Αγοράς
28/09/2026 - 17:35

ΧΑ: Πάνω από τις 2.700 μονάδες με οδηγό τις τράπεζες – Υψηλό 11 ετών για την Εθνική

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:34

Fais Group: Αύξηση 125% στα καθαρά κέρδη – Στα €3,68 εκατ. τα έκτακτα κέρδη από τη Σαντορίνη

Πολιτική
28/09/2026 - 17:33

Χρηστίδης σε Κεραμέως: Έχετε μετατρέψει το επίδομα ανεργίας σε εσωκομματικό ξεκαθάρισμα λογαριασμών

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:25

Ιράν: Διαψεύδει η Τεχεράνη κάθε εμπλοκή στο περιστατικό στη RAF Fairford

Ανακοινώσεις
28/09/2026 - 17:21

ΣΙΔΜΑ Μεταλλουργική: Άλμα 80,6% στο EBITDA και επιστροφή σε κέρδη το Α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:18

Reuters: Νέες συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μέσω Κατάρ για επαναλειτουργία Ορμούζ και εκεχειρία

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:17

Ερντογάν: Εθνικιστικές κορώνες για «τουρκική λίμνη», Γαλάζια Πατρίδα, Μπαρμπαρόσα και Ναυμαχία της Πρέβεζας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 17:06

Κηφισός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ως την Πέμπτη (1/10) λόγω εργασιών

Χρηματιστήρια
28/09/2026 - 17:04

Wall: Επιστροφή στο «κόκκινο» για τους δείκτες καθώς εκτοξεύονται πετρέλαιο και αποδόσεις ομολόγων

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 16:56

Booking.com: Νέα μέτρα διαφάνειας εν μέσω έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
28/09/2026 - 16:47

Σχοινάς στο Συμβούλιο Γεωργίας στις Βρυξέλλες: Χρειάζεται ευρωπαϊκή άμεση δράση για το κόστος παραγωγής

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:40

Πάπας Λέων: Καλεί Ρωσία και Ουκρανία να κάνουν παραχωρήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:35

ΕΕ: Ενισχύει την παρουσία στην Ερυθρά Θάλασσα ενώ η ενεργειακή κρίση βαθαίνει

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:34

Βιολάντα: Διαψεύδει απολύσεις εργαζομένων και προσφεύγει στη Δικαιοσύνη

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:28

Ουγγαρία: Δικαστικές περιπέτειες για τον Μαγιάρ – Άρθηκε η ασυλία του

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:18

What If Fest: Με μεγάλη ανταπόκριση ολοκληρώθηκε το διήμερο Φεστιβάλ Επιστήμης του Ιδρύματος Ευγενίδου

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:16

Πάιατ για δημοσίευμα WSJ: Μην ξεχνάμε τα οφέλη από τη στενή ενεργειακή συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Στασινός για υδατορέματα: Βάζουμε τέλος στο χάος δεκαετιών - Το ΤΕΕ εκτελεστικός βραχίονας της ανθεκτικότητας της χώρας

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:08

Γαλλία: Μαζικές απεργίες ενόψει του προϋπολογισμού που «κόβει» €54 δισ.

Πολιτική
28/09/2026 - 16:04

Κυρανάκης: Τρεις επιθέσεις σε γραφεία της ΝΔ μέσα σε 24 ώρες – Η ΝΔ δεν εκφοβίζεται

Ειδήσεις
28/09/2026 - 16:04

Πανεπιστήμιο Πατρών: 400 νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή – «Καμπανάκι» για κόστος στέγασης και δημογραφικό

Επιχειρήσεις
28/09/2026 - 15:54

ΟΕΕ: Nα μετατεθούν οι προθεσμίες για ηλεκτρονική τιμολόγηση και ψηφιακό δελτίο αποστολής

Ακίνητα
28/09/2026 - 15:52

«Ανακαίνιση κατοικίας»: Πότε λήγει η προθεσμία – Ποιοι δικαιούνται επιδότηση έως €46.000

Οικονομία
28/09/2026 - 15:47

DBRS: Η Ελλάδα «τρέχει» ταχύτερα από την Ευρώπη – Ανάπτυξη 1,8% για το 2026-2027

Ειδήσεις
28/09/2026 - 15:39

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο τμήμα Αγ. Κωνσταντίνου – Καμένων Βούρλων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ