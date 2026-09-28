Στασινός για υδατορέματα: Βάζουμε τέλος στο χάος δεκαετιών - Το ΤΕΕ εκτελεστικός βραχίονας της ανθεκτικότητας της χώρας

Για ένα ιστορικό ορόσημο που βάζει οριστικό τέλος στην αβεβαιότητα, τη γραφειοκρατία και την πολυδιάσπαση πληροφοριών δεκαετιών έκανε λόγο ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, κατά την ομιλία του στην ημερίδα παρουσίασης του «Πληροφοριακού Συστήματος για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων» που πραγματοποιήθηκε στην Αίγλη Ζαππείου τη Δευτέρα (28/9).

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέδειξε ακόμη τη σημασία του Πληροφοριακού Συστήματος για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων στην υλοποίηση έργων αντιπλημμυρικής προστασίας καθώς και στην έγκαιρη προειδοποίηση, σε πραγματικό χρόνο, για τον κίνδυνο πλημμυρών,

Ο Γιώργος Στασινός τόνισε ότι η χώρα αποκτά για πρώτη φορά ενιαία ψηφιακή ταυτότητα για τα ρέματά της, ενταγμένη στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, μεταβαίνοντας οριστικά από την εκ των υστέρων διαχείριση καταστροφών στην ενεργητική ψηφιακή πρόληψη.

«Για εμάς στο ΤΕΕ, η Ανθεκτικότητα σημαίνει τεχνική ευθύνη, εθνικός σχεδιασμός, κοινωνική αλληλεγγύη και πατριωτισμός της πράξης. Κάθε ένα ευρώ που επενδύουμε σήμερα στην ψηφιακή πρόληψη, στην αποτύπωση και στη θωράκιση, γλιτώνει δέκα ευρώ αύριο από αποζημιώσεις, καταστροφές υποδομών και κοινωνικό πόνο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Απάντηση στις αγκυλώσεις και διεκδικητικός ρόλος

Απαντώντας σε όσους επικρίνουν το ΤΕΕ για την ενεργή ανάληψη μεγάλων έργων, ο Γιώργος Στασινός σημείωσε ότι η αδράνεια αποτελεί ευθύνη, προσθέτοντας ότι «εμείς δεν κρυφτήκαμε, αναλάβαμε την ευθύνη να κάνουμε πράξη όσα προτείνουμε και όσα έχει ανάγκη η χώρα.»

Και πρόσθεσε με έμφαση: «Όταν η γραφειοκρατία σηκώνει τα χέρια ψηλά, το ΤΕΕ βγαίνει μπροστά. Αναλαμβάνει, σχεδιάζει, δημοπρατεί, υλοποιεί και παραδίδει. Γινόμαστε ο κεντρικός εκτελεστικός βραχίονας – όχι κάποιου υπουργείου, όχι κάποιας παράταξης, όχι κάποιας σκοπιμότητας, όχι της κυβέρνησης όπως κάποιοι λένε, αλλά της ίδιας της ανθεκτικότητας της πατρίδας μας».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε: «Το αποδείξαμε με τον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, με τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, με τις Έξυπνες Γέφυρες με τον προσεισμικό έλεγχο χιλιάδων δημοσίων κτιρίων, το αποδεικνύουμε σήμερα με τα Υδατορέματα».

Ξεμπλοκάρισμα δημοσίων έργων, πολεοδομίας και επενδύσεων

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ ανέλυσε πώς το νέο σύστημα σπάει τον φαύλο κύκλο καθυστερήσεων στα δημόσια αντιπλημμυρικά έργα, οι μελέτες των οποίων συχνά κατέρρεαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ή λίμναζαν επί χρόνια λόγω έλλειψης οριοθετήσεων.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του έργου:

Ψηφιοποιήθηκε το σύνολο των υφιστάμενων οριοθετήσεων σε όλη την επικράτεια.

Συλλέχθηκε γεωχωρική πληροφορία για περισσότερα από 8.200 χιλιόμετρα μη οριοθετημένων ρεμάτων σε Ζώνες Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας.

Ιεραρχήθηκαν και προτεραιοποιήθηκαν οι περιοχές με τα εντονότερα πλημμυρικά προβλήματα.

Παράλληλα, επισήμανε ότι το σύστημα αποτελεί το «κουμπί» που ξεκλειδώνει τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΤΠΣ) σε όλη τη χώρα, ενώ βάζει τέλος στην ταλαιπωρία των ιδιωτών, των μηχανικών και των επενδυτών για την έκδοση οικοδομικών αδειών και την ασφάλεια δικαίου των ακινήτων.

Τεχνητή Νοημοσύνη και Real-Time Πρόληψη

Αναφερόμενος στην τεχνολογική υπεροχή του έργου, προϋπολογισμού 100,8 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (φορέας ευθύνης ΥΠΕΝ και τελικός χρήστης η Πολιτική Προστασία), ο κ. Στασινός υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για μια στατική βάση δεδομένων, αλλά για ένα ζωντανό επιχειρησιακό εργαλείο.

Με την εγκατάσταση 150 τηλεμετρικών σταθμών στάθμης και 250 μετεωρολογικών σταθμών σε όλη την Ελλάδα, τα δεδομένα θα αναλύονται σε πραγματικό χρόνο από λογισμικό με αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Το σύστημα θα προσομοιώνει την πλημμυρική παροχή και θα εκδίδει αυτόματα συναγερμούς επικινδυνότητας προς την Πολιτική Προστασία πριν την εκδήλωση των φαινομένων.

Κάλεσμα στην Πολιτεία και την Αυτοδιοίκηση

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ απηύθυνε ευθύ μήνυμα προς τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες και τους Δήμους της χώρας, τονίζοντας ότι το ΤΕΕ αξιοποίησε πλήρως τους ευρωπαϊκούς πόρους χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ:

«Σας παραδίδουμε τα δεδομένα. Σας παραδίδουμε τα τεχνολογικά εργαλεία. Δεν υπάρχει πια καμία δικαιολογία για αδράνεια. Δεν υπάρχει κανένα άλλοθι για καθυστερήσεις. Αξιοποιήστε το Πληροφοριακό Σύστημα, προχωρήστε άμεσα τις μελέτες οριοθέτησης και δημοπρατήστε τα αναγκαία έργα αντιπλημμυρικής προστασίας. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται άλλες καθυστερήσεις. Χρειάζεται έργα. Και οι Μηχανικοί τα κάνουμε πράξη!».

«Οι Έλληνες Μηχανικοί αποδεικνύουμε στην πράξη ότι η Ελλάδα μπορεί να σχεδιάζει, να υλοποιεί και να παραδίδει έργα ευρωπαϊκού επιπέδου. Μαζί, χτίζουμε μια Ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη, πιο σύγχρονη και –πάνω από όλα– πραγματικά ανθεκτική», υπογράμμισε.

Νίκος Παναγιωτόπουλος: Η Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις οριοθετήσεις, η μισή δουλειά έχει γίνει ήδη

Από την πλευρά του, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και Ανάπτυξης Έργων και Επιστημονικών και Επαγγελματικών Θεμάτων ΤΕΕ αναφέρθηκε στον Ενιαίο Ψηφιακό Χάρτη, που εντάσσεται το Πληροφοριακό Σύστημα για την Οριοθέτηση των Υδατορεμάτων και ο οποίος προσπαθεί να συγκεντρώσει το Δίκαιο επί της γης σε ένα σημείο για να γνωρίζουν όλοι τι ισχύει.

Ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης «έχει ήδη πολύ καλή απόκριση» όπως έκανε γνωστό, τονίζοντας τη συμβολή του και ζητώντας από την Πολιτεία «να καθιερώσει ότι η ροή της πληροφορίας θα περνάει σε ένα σημείο ώστε να ελέγχεται» κάτι που όπως παρατήρησε δεν έχει γίνει ακόμα.

Μιλώντας στη θεματική συζήτηση με τίτλο: «Από τα διάσπαρτα αρχεία στην ενιαία ψηφιακή πληροφορία», ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι το ΤΕΕ έχει συγκεντρώσει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων πάνω στα οποία θα εργαστεί ώστε να μείνουν για πάντα, καθώς όπως υπογράμμισε «τα δεδομένα πρέπει να είναι επάνω στο τραπέζι για όλο τον κόσμο». Ειδικότερα για τα υδατορέματα, παρατήρησε ότι «τα δεδομένα για το ρέμα ανήκουν στη φύση και δεν μπορούν να αγνοηθούν, αν αγνοηθούν η φύση δεν θα στη χαρίσει».

Σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτόπουλο, το έργο έχει ψηφιακά 800 υπάρχουσες οριοθετήσεις που μπορεί πλέον ο καθένας να συμβουλευθεί, ενώ «το ΤΕΕ προβληματίζεται πώς θα συνεχίσει να εντάσσεται στον ΕΨΧ ό,τι παράγεται» στο κομμάτι αυτό. Στη συνέχεια ανέφερε έναν επιπλέον άξονα που είναι τα 8.200 χλμ. μη οριοθετημένων ρεμάτων καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στις οριοθετήσεις καθώς «η μισή δουλειά έχει γίνει ήδη». Ο τρίτος άξονας του έργου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ότι «η φύση αρχίζει να γίνεται ψηφιακή, έχουμε πραγματικά δεδομένα, ακούμε τι κάνει η φύση στις κατασκευές μας, έχουμε πλέον το ψηφιακό αποτύπωμα» το οποίο κατά τον κ. Παναγιωτόπουλο πρέπει «να το ενσωματώσουμε στη λήψη αποφάσεων είτε προληπτικά είτε κατασταλτικά».

Παρουσίαση του έργου

Το πλαίσιο υλοποίησης, το αντικείμενο και οι επιμέρους τεχνικές παράμετροι του Πληροφοριακού Συστήματος παρουσιάστηκαν από εκπροσώπους της Κοινοπραξίας ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ («Κ/Ξ Οριοθέτησης Υδατορεμάτων») και από τις ομάδες που συμμετείχαν στην υλοποίηση των επιμέρους τμημάτων του έργου.

Μ. Πατσός: «Ένα έργο απολύτως απαραίτητο για τη χώρα και τους πολίτες»

Ο Μάριος Πατσός, τεχνικός διευθυντής της ΤΕΡΝΑ και εκπρόσωπος της αναδόχου κοινοπραξίας, αναφέρθηκε στον βασικό στόχο του έργου, που είναι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος, στο οποίο συγκεντρώνονται κρίσιμα στοιχεία για τα υδατορέματα που μέχρι σήμερα βρίσκονταν διάσπαρτα, ώστε να μπορούν να αξιοποιούνται στον σχεδιασμό και την παρακολούθηση παρεμβάσεων.

Σημείωσε ότι η κλιματική κρίση και οι καταστροφές των τελευταίων ετών κατέστησαν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων εργαλείων παρακολούθησης και σχεδιασμού. Αναφέρθηκε επίσης στον υψηλό βαθμό δυσκολίας του έργου, στη συγκέντρωση περίπου 800 φακέλων με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στις επίγειες εργασίες και στην παραγωγή μοντέλων και τεχνικής πληροφορίας για τα υδατορέματα.

Όπως ανέφερε, η ΤΕΡΝΑ και η ΜΕΤΚΑ κατέβαλαν τη μέγιστη προσπάθεια για την άρτια και εμπρόθεσμη υλοποίηση του έργου, ευχαριστώντας το ΤΕΕ και όλους τους συνεργάτες που συμμετείχαν.

Ι. Παπάς: Η τεχνική διάρθρωση και τα επόμενα βήματα του έργου

Ο Ιωάννης Παπάς από την MTC/ROIKOS και τεχνικός διευθυντής του έργου, παρουσίασε τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά και την εξέλιξη του έργου, εξηγώντας ότι αυτό οργανώνεται σε τρεις βασικούς πυλώνες: τη συγκέντρωση και ψηφιοποίηση της διαθέσιμης πληροφορίας, την παραγωγή και οργάνωση του απαραίτητου γεωχωρικού και τεχνικού υποβάθρου και τη δημιουργία δικτύου παρακολούθησης.

Αναφέρθηκε ειδικότερα στην ψηφιοποίηση περίπου 800 φακέλων, στην παραγωγή τοπογραφικού και γεωχωρικού υποβάθρου, καθώς και στην υδρολογική και υδραυλική ανάλυση των περιοχών πέριξ των υδατορεμάτων. Μέσα από την επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε επίσης αξιολόγηση και ιεράρχηση περιοχών ως προς τον πλημμυρικό κίνδυνο.

Παρουσίασε ακόμη τις δυνατότητες πρόσβασης και λήψης των διαθέσιμων αρχείων από τον χρήστη και αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίστηκαν, μεταξύ άλλων στην ανεύρεση της υφιστάμενης πληροφορίας, στις συνθήκες που επηρέασαν τις αεροφωτογραφήσεις και στην ενοποίηση ετερογενών δεδομένων.

Υπογράμμισε, ακόμα, την ανάγκη το σύστημα να συνεχίσει να εμπλουτίζεται και να επικαιροποιείται, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα του έργου δεν υποκαθιστούν τη θεσμική διαδικασία οριοθέτησης, αλλά αποτελούν τη βάση για τα επόμενα βήματα των αρμόδιων φορέων.

Σ. Μισιρλόγλου: «Η πληροφορία που για δεκαετίες βρισκόταν στο χαρτί γίνεται πλέον αναζητήσιμη»

Ο Σίμος Μισιρλόγλου, από την TERRA, παρουσίασε τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται και καθίσταται αξιοποιήσιμος ο μεγάλος όγκος των δεδομένων που παράχθηκαν στο πλαίσιο του έργου.

Όπως εξήγησε, πληροφορία που για δεκαετίες βρισκόταν σε έντυπους φακέλους και διαφορετικά αρχεία συγκεντρώνεται πλέον σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον, όπου μπορεί να αναζητηθεί, να απεικονιστεί γεωγραφικά και, ανάλογα με το είδος της, να ανακτηθεί από τον χρήστη.

Παρουσίασε τις επιμέρους κατηγορίες και τα θεματικά επίπεδα πληροφορίας, μεταξύ των οποίων οι υφιστάμενες οριοθετήσεις, το τοπογραφικό και ψηφιακό υπόβαθρο, δεδομένα πλημμυρικού κινδύνου και η απεικόνιση των σταθμών παρακολούθησης, καθώς και τη δυνατότητα συνδυαστικής αξιοποίησης των γεωχωρικών δεδομένων.

Β. Φωτεινός: «Δεν μιλάμε απλώς για το πώς ανεβαίνει η στάθμη»

Ο Βασίλης Φωτεινός, από τη WINGS, αναφέρθηκε στο σκέλος της συλλογής, μετάδοσης και αξιοποίησης δεδομένων από το πεδίο, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η πραγματοποίηση αξιόπιστων μετρήσεων, αλλά η μετατροπή τους σε χρήσιμη πληροφορία για τις αρμόδιες αρχές.

Όπως εξήγησε, οι σταθμοί μεταδίδουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, τα οποία, σε συνδυασμό με τις μετεωρολογικές πληροφορίες και την κατάλληλη ανάλυση, μπορούν να δώσουν έγκαιρη εικόνα για την εξέλιξη ενός πλημμυρικού φαινομένου.

«Δεν μιλάμε απλώς για το πώς ανεβαίνει η στάθμη», σημείωσε, αναφερόμενος στη δυνατότητα έγκαιρης ενημέρωσης και υποστήριξης αποφάσεων για την προστασία ανθρώπων, υποδομών και δραστηριοτήτων. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διασύνδεση της πληροφορίας πεδίου με το συνολικό ψηφιακό σύστημα.

Από τα διάσπαρτα αρχεία στην ενιαία ψηφιακή πληροφορία

Στην πρώτη θεματική συζήτηση με τίτλο «Από τα διάσπαρτα αρχεία στην ενιαία ψηφιακή πληροφορία» εξετάστηκαν η σημασία της συγκέντρωσης της πληροφορίας, οι κοινές τεχνικές προδιαγραφές και οι δυνατότητες αξιοποίησης των δεδομένων από διαφορετικούς χρήστες.

Ευ. Μπαλτάς: «Το μείζον είναι να υπάρχει σαφής, κοινή και ενιαία πληροφορία»

Στην τοποθέτησή του, ο Ευάγγελος Μπαλτάς, Καθηγητής και Διευθυντής του Εργαστηρίου Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ και Ειδικός Σύμβουλος του έργου, στάθηκε στη σημασία της κοινής και ενιαίας πληροφορίας.

Όπως σημείωσε, «το μείζον είναι να υπάρχει σαφής, κοινή και ενιαία πληροφορία», ώστε να αποφεύγονται διαφορετικές ερμηνείες και αντικρουόμενες προσεγγίσεις. Υπογράμμισε ακόμη την ανάγκη μιας ενιαίας, διεπιστημονικής προσέγγισης στη διαχείριση και αξιοποίηση των δεδομένων.

Ν. Καραμόσχος: «Το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται από αρχείο 20 ετών μέχρι live πληροφορία»

Ο Νίκος Καραμόσχος, CEO της MTC και εκπρόσωπος των μελετητών, αναφέρθηκε στα τρία βασικά σκέλη του έργου: τη συλλογή της υφιστάμενης πληροφορίας, την ενιαία τεχνική αντιμετώπιση με κοινές προδιαγραφές και κανόνες και, τέλος, την οργάνωση και ένταξη του συνόλου της πληροφορίας στο ψηφιακό σύστημα.

Στάθηκε ιδιαίτερα στη μεγάλη κλίμακα του έργου και στον όγκο των δεδομένων που έπρεπε να οργανωθούν, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η πληροφορία απευθύνεται σε πολλές διαφορετικές κατηγορίες χρηστών. «Το σύστημα πρέπει να διαχειρίζεται από αρχείο 20 ετών μέχρι live πληροφορία», σημείωσε.

Α. Σπυρίδης: «Τα τρία Τ ήταν ταλέντο, τόλμη και τύχη»

Στη δική του παρέμβαση, ο Dr Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος, Τοπογράφος Μηχανικός, Επιστημονικός Συνεργάτης της Planet, αναφέρθηκε στη μεγάλη ποσότητα και την ετερογένεια της πληροφορίας που έπρεπε να συγκεντρωθεί, να αξιολογηθεί και να οργανωθεί μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να αποτελέσει βάση για εργαλεία υποστήριξης της λήψης αποφάσεων.

Όπως σημείωσε, η υλοποίηση στηρίχθηκε σε «τρία Τ: ταλέντο, τόλμη και τύχη». Αναφέρθηκε στη συνεργασία διαφορετικών επιστημονικών ομάδων, αναδόχων και τεχνικών συμβούλων, στην τόλμη που απαιτήθηκε για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προέκυψαν και στη δυνατότητα χρηματοδότησης του έργου μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Η σημασία της πρόληψης στα υδατορέματα

Στη δεύτερη θεματική συζήτηση με θέμα «Η σημασία της πρόληψης στα υδατορέματα: περιβάλλον, κλίμα, πολιτική προστασία» παρουσιάστηκε η σημασία της οργανωμένης πληροφορίας και της αξιοποίησης των δεδομένων για τον καλύτερο σχεδιασμό των παρεμβάσεων και την ενίσχυση της πρόληψης.

Ε. Τσαπούρα: «Το σημαντικότερο είναι να έχουμε την πληροφορία πριν από την κρίση»

Η Ειρήνη Τσαπούρα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, χαρακτήρισε το έργο σημαντικό βήμα για την πρόληψη και την προετοιμασία απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα.

Όπως σημείωσε, η αξία της πληροφορίας βρίσκεται κυρίως στη δυνατότητα γρήγορης και έγκαιρης αξιοποίησής της. Πρόσθεσε ότι, η εικόνα για τα υδατορέματα μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό σημείων ιδιαίτερης προσοχής, στον σχεδιασμό παρεμβάσεων στο πεδίο και στην ενσωμάτωση της γνώσης στον ευρύτερο σχεδιασμό της Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς σε μια κρίση απαιτείται συνεργασία διαφορετικών υπηρεσιών. «Το σημαντικότερο είναι να έχουμε την πληροφορία πριν από την κρίση», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μια κοινή βάση δεδομένων υποστηρίζει τον συντονισμό και τη λήψη αποφάσεων υπό πίεση χρόνου.

Λ. Κοσμόπουλος: «Τώρα ξέρουμε πού είναι τα ρέματα, το επόμενο βήμα είναι να φτάσουμε στα έργα»

Από την πλευρά του, ο Λευτέρης Κοσμόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Μητροπολιτικών Υποδομών και Δικτύων της Περιφέρειας Αττικής, αναφέρθηκε στην εμπειρία της Αττικής από καταστροφικά πλημμυρικά φαινόμενα, όπως αυτά στη Μάνδρα το 2017 και στην Κινέτα, και στη σημασία της πλήρους γνώσης του δικτύου των υδατορεμάτων.

Όπως σημείωσε, το νέο πληροφοριακό σύστημα αποτελεί σημαντικό εργαλείο, καθώς επιτρέπει να γνωρίζουμε πού βρίσκεται και πώς αναπτύσσεται κάθε υδατόρεμα. Επισήμανε, ωστόσο, ότι το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι να προχωρήσουν οι μελέτες οριοθέτησης, ιδίως για τα ρέματα που επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές, και στη συνέχεια τα αναγκαία έργα.

Κ. Καλέργης: «Το κρίσιμο είναι η συνεχής τροφοδότηση και επικαιροποίηση του συστήματος»

Ο Κωνσταντίνος Καλέργης, CEO της Roikos και εκπρόσωπος των μελετητών, αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για τα υδατορέματα, επισημαίνοντας ότι η πραγματική του αξία θα κριθεί και από τη συνέχεια της λειτουργίας του.

Όπως τόνισε, «το κρίσιμο είναι η συνεχής τροφοδότηση και επικαιροποίηση του συστήματος», ώστε η πληροφορία να παραμένει αξιόπιστη και χρήσιμη σε βάθος χρόνου. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε τον ρόλο των Περιφερειών και των λοιπών αρμόδιων υπηρεσιών στην αποστολή και ενσωμάτωση νέων δεδομένων.

Π. Δεμέστιχας: «Πρώτα να μετράμε σωστά και μετά να ξέρουμε ποιο πρόβλημα λύνουμε»

Ο Παναγιώτης Δεμέστιχας, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιά, αναφέρθηκε στη σημασία της ποιότητας των δεδομένων και της σαφούς στόχευσης στη χρήση τους.

Όπως σημείωσε, ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστημα χρειάζεται συνεργασία με διαφορετικούς φορείς και ουσιαστική κατανόηση των αναγκών του τελικού χρήστη. Αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο των αλγορίθμων που ενσωματώνονται στο σύστημα και στην ανάγκη οι μετρήσεις να μετατρέπονται σε χρήσιμη και έγκαιρη πληροφορία.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον τρόπο παρουσίασης των δεδομένων στον τελικό χρήστη και στην ανάγκη το σύστημα να είναι σχεδιασμένο ώστε να μπορεί να εξελίσσεται και να ανταποκρίνεται στις μελλοντικές ανάγκες.

Αντ. Πέππας: «Η αξιοποίηση, η επικαιροποίηση και η χρήση της πληροφορίας θα δώσουν πολύ μεγάλη αξία»

Ο Αντώνιος Πέππας, Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Υδρολόγος, CEO της ΕΤΜΕ, αναφέρθηκε στη σημασία του έργου για τον μηχανικό, καθώς, όπως είπε, συνδυάζει τη μέτρηση της βροχόπτωσης, την καταγραφή του υδατορέματος και την ψηφιακή πληροφορία που απαιτείται για τη λήψη τεχνικών αποφάσεων.

Όπως σημείωσε, όσο πιο αξιόπιστη είναι η πληροφορία τόσο καλύτερα μπορούν να σχεδιάζονται οι μελέτες και τα έργα και να αξιοποιούνται οι διαθέσιμοι δημόσιοι πόροι. Τόνισε ότι η αξιοποίηση και η συνεχής επικαιροποίηση των δεδομένων μπορούν να συμβάλουν στην αποφυγή μελλοντικών παρεμβάσεων σε περιοχές υψηλού πλημμυρικού κινδύνου και στη μείωση του κόστους από μελλοντικές καταστροφές.

Αναφέρθηκε, επίσης, στην ανάγκη το επόμενο στάδιο να περιλαμβάνει την αξιοποίηση της πληροφορίας για τις απαιτούμενες οριοθετήσεις και τον σχεδιασμό των αντίστοιχων παρεμβάσεων.