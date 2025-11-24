Το ολοκαίνουργιο Mazda 6e ήρθε στην Ελλάδα, ένα νέο ηλεκτρικό μοντέλο με πολυτελή αέρα!

Το Mazda 6e αποτελεί το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό sedan μεσαίας κατηγορίας της μάρκας και φέρει τη σχεδιαστική ταυτότητα Kodo σε μια ιδιαίτερα εκλεπτυσμένη εκδοχή.

Το εξωτερικό του συνδυάζει σπορ γραμμές με διακριτική κομψότητα, ενώ στο εσωτερικό κυριαρχεί η ισορροπία ανάμεσα στην απλότητα, την καινοτομία και τη λειτουργικότητα. Υλικά υψηλής ποιότητας, καθαρές γραμμές και σύγχρονη τεχνολογία δημιουργούν ένα premium περιβάλλον για οδηγό και επιβάτες.

Το Mazda 6e με τη μικρή μπαταρία εξοπλίζεται με ένα ηλεκτρικό μοτέρ, που προσφέρει 258 άλογα, 320 Nm ροπής και κάνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 7,6 δευτερόλεπτα. Στην έκδοση Long Range η ισχύς μειώνεται στους 245 ίππους, ενώ το σπριντ 0-100 χλμ./ώρα γίνεται σε 7,8 δευτερόλεπτα. Τόσο το Mazda 6e, όσο και το Mazda 6e Long Range έχουν τελική ταχύτητα στα 175 χλμ./ώρα.

Από τις δύο επιλογές μπαταρίας, η μικρότερη (LFP - λιθίου) των 68,8 kWh θα παρέχει στο μοντέλο αυτονομία 479 χιλιομέτρων. Μπορεί να φορτίσει με 200 kW και να φτάσει από 10-80 τοις εκατό σε 22 λεπτά ή να προσθέσει περίπου 233 χιλιόμετρα σε 15 λεπτά φόρτισης. Η δεύτερη (NCM - Νικελίου) και μεγαλύτερη επιλογή (Long Range) είναι μία μπαταρία 80 kWh. Προσφέρει αυτονομία 552 χιλιομέτρων και χρειάζεται 45 λεπτά για να φορτιστεί από 10-80%.





Οι τιμές του ανακοινώθηκαν στην πρώτη πανελλαδική παρουσίαση. Η εισαγωγική πολιτική περιλαμβάνει Welcome Bonus –3.000 € (παραγγελίες έως 31/12/2025). Επιπλέον, για δικαιούχους του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προβλέπεται επιπλέον –3.000 €.

Τιμές τιμοκαταλόγου & ενδεικτικές τελικές:

Mazda 6e Takumi 258 PS — 43.490 €

με Welcome Bonus: 40.490 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 37.490 €

Mazda 6e Takumi Plus 258 PS — 45.440 €

με Welcome Bonus: 42.440 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.440 €

Mazda 6e Takumi 245 PS Long Range — 45.090 €

με Welcome Bonus: 42.090 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 39.090 €

Mazda 6e Takumi Plus 245 PS Long Range — 47.040 €

με Welcome Bonus: 44.040 € • με Welcome Bonus + ΚΗ3: 41.040 €

Σημειώσεις: