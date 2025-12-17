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Το Deepal S05 κερδίζει 5 αστέρια στο Euro NCAP 2025
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:41 - 17 Δεκ 2025

Το Deepal S05 κερδίζει 5 αστέρια στο Euro NCAP 2025

Νίκος Λιβανός
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Η CHANGAN ανακοινώνει ότι το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Deepal S05 πέτυχε την ανώτατη διάκριση των 5 αστέρων στις δοκιμές αξιολόγησης ασφάλειας Euro NCAP 2025, επιβεβαιώνοντας την τεχνολογική αρτιότητα και τον προηγμένο σχεδιασμό ασφαλείας του οχήματος.

Το Deepal S05 συνδυάζει σύγχρονο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας και ένα ολοκληρωμένο πακέτο συστημάτων ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας. Η πλατφόρμα υψηλής αντοχής, σε συνδυασμό με το πλήρως εξελιγμένο σύστημα ADAS, το καθιστούν μία από τις πιο ασφαλείς προτάσεις στην κατηγορία των ηλεκτρικών SUV.

Η υψηλή βαθμολογία αντικατοπτρίζει την ολοκληρωμένη προσέγγιση του Deepal S05 στην προστασία των επιβατών, των παιδιών και των ευάλωτων χρηστών που κινούνται στο δρόμο.

Κορυφαίες επιδόσεις στις τέσσερις βασικές κατηγορίες αξιολόγησης

Προστασία Ενήλικων Επιβατών - 94%

Το Deepal S05 διασφάλισε εξαιρετικές επιδόσεις σε εμπρόσθιες και πλευρικές συγκρούσεις, αλλά και σε ενδεχόμενα τραυματισμού αυχένα σε οπίσθιες προσκρούσεις.
Η ακαμψία της δομής, η αποδοτική απορρόφηση ενέργειας και η αποτελεσματική λειτουργία των αερόσακων συνέβαλαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα κινδύνου τραυματισμού.

Προστασία Παιδιών - 87%

Η αξιολόγηση βασίστηκε σε δυναμικές δοκιμές που αφορούν σε παιδιά και στην εργονομία εγκατάστασης καθισμάτων.
Το όχημα υποστηρίζει πλήρως i-Size συστήματα και ενσωματώνει τεχνολογία ανίχνευσης παρουσίας παιδιού (Child Presence Detection).

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