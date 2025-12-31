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Το ηλεκτρικό πρωτότυπο Renault Filante Record 2025 διένυσε 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
07:03 - 31 Δεκ 2025

Το ηλεκτρικό πρωτότυπο Renault Filante Record 2025 διένυσε 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες

Νίκος Λιβανός
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Το ηλεκτρικό πρωτότυπο Renault Filante Record 2025 διένυσε 1.008 km σε λιγότερο από 10 ώρες, με μέση ταχύτητα 102 km/h και κατανάλωση 7,8 kWh/100 km, χρησιμοποιώντας μπαταρία 87 kWh – ίδιας χωρητικότητας με αυτή του Scenic E-Tech electric – αποδεικνύοντας ότι τέτοια αυτονομία είναι εφικτή σε συνθήκες αυτοκινητοδρόμο

Ένας από τους βασικούς στόχους που έθεσε η Renault στις αρχές του 2025 ήταν φιλόδοξος: ένα ηλεκτρικό όχημα ικανό να διανύσει πάνω από 1.000 km, με μπαταρία ίδιου μεγέθους με του Scenic, σε ρεαλιστικές ταχύτητες αυτοκινητοδρόμου, χωρίς επαναφόρτιση.

Η πρώτη απόπειρα τον Οκτώβριο του 2025 ακυρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η επιτυχία ήρθε τελικά στις 18 Δεκεμβρίου, στην πίστα δοκιμών UTAC στο Μαρόκο.

Ο στόχος δεν ήταν απλώς η μέγιστη απόσταση. Αν αυτός ήταν ο σκοπός, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μεγαλύτερη μπαταρία ή εξαιρετικά χαμηλές ταχύτητες. Αντίθετα, η Renault επέλεξε έναν κανονικό συσσωρευτή 87 kWh, θέτοντας ως πρόκληση μια μέση ταχύτητα άνω των 110 km/h, με στόχο τα 1.000 km σε λιγότερο από 10 ώρες, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών στάσεων και αλλαγής οδηγών.

Η επιτυχία απαίτησε τη μέγιστη αξιοποίηση κάθε «στοιχείου απόδοσης»: κορυφαία αεροδυναμική, ελάχιστο βάρος και απόλυτη βελτιστοποίηση υλικών.

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Φόρος τιμής στην αεροπορική κληρονομιά της Renault

Το όχημα που σχεδιάστηκε για να καταρρίψει το ρεκόρ έπρεπε να είναι ταυτόχρονα εμβληματικό και απολύτως προσηλωμένο στο στόχο του. Οι σχεδιαστές συνδύασαν την εντυπωσιακή αισθητική με το DNA της Renault, αντλώντας έμπνευση από ιστορικά μοντέλα της μάρκας που έχουν διακριθεί για την αποδοτικότητα, την ταχύτητα και την αντοχή τους, δημιουργώντας ένα αυτοκίνητο που γεφυρώνει το χθες με το αύριο.

Με το μοναδικό μπλε χρώμα του, το Renault Filante Record 2025 αποτίει φόρο τιμής, 100 χρόνια μετά, στο θρυλικό 40 CV του 1925 που κατέρριψε ρεκόρ, ενώ, παράλληλα, παραπέμπει και στο Étoile Filante, ενσωματώνοντας χαρακτηριστικά από τον κόσμο της αεροπλοΐας. Η προστατευτική «φούσκα» πάνω από το κόκπιτ θυμίζει μαχητικό αεροσκάφος, ενώ η θέση οδήγησης είναι εμπνευσμένη από τα μονοθέσια της Formula 1.

Η μία και μοναδική αρχή που καθοδήγησε τον σχεδιασμό και την εξέλιξη του Filante Record 2025 ήταν η μέγιστη αποδοτικότητα με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

«Ο υπέρτατος στόχος, από τα πρώτα σκίτσα έως την τελική δοκιμή στην πίστα, ήταν η απόλυτη αποδοτικότητα. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό ενός αυτοκινήτου που καταρρίπτει ρεκόρ και αντικατοπτρίζει το πρωτοποριακό πνεύμα της Renault από το 1898. Όπως και τα 40 CV του 1925 και Étoile Filante του 1956, το Filante Record 2025 εξελίχθηκε για να γίνει το πρώτο αυτοκίνητο δρόμου που διανύει 1.000 χιλιόμετρα με ταχύτητα άνω των 100 km/h χωρίς επαναφόρτιση, με μπαταρία 87 kWh – ίδια με αυτή του Scenic E-Tech electric. Το επίτευγμα αυτό βασίστηκε σε μια εξαιρετικά αποδοτική αεροδυναμική, ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, ελαφριά υλικά όπως ανθρακονήματα και τρισδιάστατα εκτυπωμένα εξαρτήματα αλουμινίου, καθώς και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το steer-by-wire. Οι ομάδες ειδικών της Renault και των συνεργατών της, Michelin και Ligier, εργάστηκαν σε κάθε λεπτομέρεια για να αποδείξουν ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν πλέον να καλύπτουν μεγάλες αποστάσεις χωρίς επαναφόρτιση, ακόμη και σε σταθερά υψηλές ταχύτητες.»

Σχεδίαση με το βλέμμα στο μέλλον και την κορυφαία αποδοτικότητα

Η πρώτη έκδοση του Filante Record 2025, που παρουσιάστηκε στη Rétromobile τον περασμένο χειμώνα, διέθετε ήδη μια σιλουέτα που συνέδεε τις γραμμές των αεροσκαφών με στοιχεία από την κληρονομιά της Renault. Οι δοκιμές στην αεροδυναμική σήραγγα την άνοιξη αποκάλυψαν, ωστόσο, σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτιστοποίησης.

Οι ομάδες επέστρεψαν στο σχεδιαστήριο με ξεκάθαρο στόχο την επίτευξη ενός νέου ρεκόρ αποδοτικότητας. Τα καλύμματα των τροχών επανασχεδιάστηκαν και τοποθετήθηκαν απευθείας πάνω στους τροχούς, βελτιώνοντας θεαματικά τη ροή του αέρα και προσδίδοντας πιο ανάλαφρη αισθητική στο όχημα.

Η κεντρική δομή παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητη, καθώς ήταν ήδη εξαιρετικά αποδοτική αεροδυναμικά, ενώ οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν στη μείωση των εισαγωγών αέρα και στον περιορισμό κάθε περιττής αντίστασης.

Τεχνολογία αιχμής σε κάθε επίπεδο

Το Renault Filante Record 2025 αποτελεί ένα πραγματικό «κινούμενο εργαστήριο» καινοτομίας, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά:

  • Πλήρως ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνσης και πέδησης (steer-by-wire και brake-by-wire)
  • Εκτεταμένη χρήση υπερ-ελαφρών υλικών, όπως ανθρακονήματα, κράματα αλουμινίου και 3D-printed Scalmalloy (κράμα αλουμινίου υψηλής αντοχής)
  • Βελτιστοποιημένη γεωμετρία εξαρτημάτων, με χρήση υλικών μόνο όπου απαιτείται
  • Ειδικά εξελιγμένα ελαστικά Michelin χαμηλής αντίστασης κύλισης
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