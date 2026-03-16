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Volkswagen: Ο διάδοχος του ID.3 ονομάζεται ID.3 Neo – Νέα γενιά λογισμικού για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας
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16:02 - 16 Μαρ 2026

Volkswagen: Ο διάδοχος του ID.3 ονομάζεται ID.3 Neo – Νέα γενιά λογισμικού για όλα τα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας

Νίκος Λιβανός
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Ο διάδοχος του ID.3 βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν την επίσημη παρουσίασή του και θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του με τη νέα ονομασία ID.3 Neo¹ στα μέσα Απριλίου. Το ηλεκτρικό compact μοντέλο της Volkswagen αποκτά τη νέα γενιά λογισμικού της μάρκας, η οποία φέρνει σημαντικές τεχνολογικές αναβαθμίσεις και νέες λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία χρήσης.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται το βελτιωμένο σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Travel Assist με αναγνώριση φωτεινών σηματοδοτών, καθώς και η λειτουργία One Pedal Driving, κατά την οποία το όχημα ανακτά ενέργεια κατά την επιβράδυνση μέχρι την πλήρη ακινητοποίησή του.

Τα ID.4, ID.5 και ID.7 είναι ήδη διαθέσιμα προς παραγγελία ως τα πρώτα μοντέλα που εξοπλίζονται με τη νέα γενιά λογισμικού, τις παραπάνω λειτουργίες και το νέο σύστημα infotainment Innovision. Παράλληλα, όλα τα νέα μοντέλα της οικογένειας ID. διαθέτουν πλέον τη λειτουργία Vehicle-to-Load, η οποία επιτρέπει την τροφοδοσία εξωτερικών συσκευών απευθείας από την μπαταρία υψηλής τάσης του οχήματος. Έτσι, συσκευές όπως ηλεκτρικές ψησταριές, καφετιέρες ή ηλεκτρικά ποδήλατα μπορούν να λειτουργούν ή να φορτίζονται με ισχύ έως 3,6 kW. Ο Kai Grünitz, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Volkswagen με ευθύνη για την Τεχνική Εξέλιξη, δήλωσε ότι η νέα γενιά λογισμικού προσφέρει υψηλότερες επιδόσεις και ακόμη καλύτερη εμπειρία για τους πελάτες των μοντέλων ID. Παράλληλα, τα επερχόμενα ηλεκτρικά μοντέλα της Volkswagen στις μικρές και compact κατηγορίες – ID. Polo¹, ID. Polo GTI¹ και ID. Cross¹ – θα λανσαριστούν επίσης με αυτές τις τεχνολογικές καινοτομίες, ενισχύοντας την ευελιξία στην καθημερινότητα και στις δραστηριότητες αναψυχής.

Το λογισμικό και το hardware έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται τόσο σε νέες όσο και σε μελλοντικές κανονιστικές απαιτήσεις, όπως το ευρωπαϊκό πρότυπο εκπομπών Euro 7, το πρότυπο ZEV3 (Zero Emission Vehicle) της Καλιφόρνια και η ευρωπαϊκή οδηγία GSR2 (General Safety Regulation 2), η οποία στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση της οδικής ασφάλειας.

Τα νέα μοντέλα της οικογένειας ID. εξοπλίζονται επίσης με το σύστημα infotainment Innovision, το οποίο ενσωματώνει ένα νέο app store στο In-Car Shop. Μέσω αυτού, λειτουργίες και υπηρεσίες μπορούν να ενεργοποιούνται ή να επεκτείνονται ψηφιακά με ευελιξία και προσαρμογή σε κάθε όχημα. Όπως και στα smartphones, οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν δημοφιλείς εφαρμογές για audio, video streaming, parking, φόρτιση και gaming.

Για όλα τα μοντέλα διατίθεται πλέον προαιρετικά και ψηφιακό κλειδί οχήματος, το οποίο επιτρέπει την πρόσβαση στο αυτοκίνητο μέσω φορητών συσκευών όπως smartphone ή smartwatch. Το ψηφιακό κλειδί λειτουργεί συμπληρωματικά προς το συμβατικό κλειδί και βασίζεται σε ασύρματη επικοινωνία αντίστοιχη με αυτή των ανέπαφων πληρωμών, χωρίς να απαιτείται ειδική εφαρμογή. Στο πλαίσιο της νέας φιλοσοφίας χειρισμού, όλα τα μελλοντικά μοντέλα ID. διαθέτουν επίσης κουμπιά στο τιμόνι που διευκολύνουν τη διαισθητική χρήση των βασικών λειτουργιών.

Σημαντικές εξελίξεις υπάρχουν και στον τομέα του συστήματος κίνησης και της μπαταρίας. Τα βασικά μοντέλα ID.4² και ID.5³ Pure εξοπλίζονται πλέον με το νέο ηλεκτροκινητήρα APP 350, ισχύος 140 kW (190 PS), ο οποίος προσφέρει αυξημένη ροπή και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε σχέση με τον προηγούμενο κινητήρα APP 310. Χάρη σε αυτές τις βελτιώσεις, η αυτονομία του ID.4 μπορεί να αυξηθεί έως και κατά 40 km σύμφωνα με το πρότυπο WLTP⁴. Σε συνδυασμό με τη νέα μπαταρία υψηλής τάσης λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού άλατος (LFP) καθαρής χωρητικότητας 58 kWh, δημιουργείται ένα ιδιαίτερα αποδοτικό και ανθεκτικό τεχνολογικό πακέτο.

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