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Το Opel Corsa στην κορυφή της κατηγορίας του
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:23 - 05 Μάι 2026

Το Opel Corsa στην κορυφή της κατηγορίας του

Νίκος Λιβανός
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Το Opel Corsa επιβεβαιώνει τη διαχρονική του δυναμική στην Ελληνική αγορά, κατακτώντας την 1η θέση στην κατηγορία του για το πρώτο τετράμηνο του 2026. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία ταξινομήσεων έως και τον Απρίλιο, το δημοφιλές supermini σημείωσε 1.912 ταξινομήσεις, καταγράφοντας εντυπωσιακό μερίδιο αγοράς 19%.

Καθοριστικά σε αυτή την εμπορική επιτυχία συμβάλλει η έκδοση Corsa Edition Plus, η οποία συνδυάζει πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετικά ανταγωνιστική τιμή €18.600 (με προωθητικό πρόγραμμα). Η συγκεκριμένη έκδοση ενισχύει περαιτέρω την αξία του μοντέλου, προσφέροντας προηγμένα χαρακτηριστικά άνεσης, ασφάλειας και συνδεσιμότητας που συναντώνται σε αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας.

Το Opel Corsa ξεχωρίζει για τον fun-to-drive χαρακτήρα του, την υψηλή ποιότητα κύλισης και την ευελιξία του στην καθημερινή χρήση. Παράλληλα, η ευρεία γκάμα κινητήρων καλύπτει κάθε ανάγκη: από αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης, έως σύγχρονες υβριδικές εκδόσεις για μειωμένη κατανάλωση καυσίμου, αλλά και την αμιγώς ηλεκτρική έκδοση που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας.

Με σταθερή πορεία ανάπτυξης και ισχυρή απήχηση στο αγοραστικό κοινό, το Opel Corsa συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία του, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του ως ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της αγοράς.

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