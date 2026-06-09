ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:28 - 09 Ιουν 2026

Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

  Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες: η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας οδήγησης και ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στο έπακρο των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη οδήγηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Άλλα, ωστόσο, είναι λιγότερο προφανή - όπως το να μπορούν να ντριφτάρουν.

Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα EV υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ford συνεχίζει να αμφισβητεί και να διαψεύδει τέτοιες αντιλήψεις.

Αν και το ντριφτάρισμα δεν εντάσσεται στην «ατζέντα» εκείνων που οδηγούν σήμερα ένα Ford, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την ακραία κατάσταση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με καλύτερη απόκριση και χειρισμό σε όλες τις συνθήκες.

Τι χρειάζεται επομένως να έχει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να ντριφτάρει; Τα αγωνιστικά drift-cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς και σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο.

Το χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στου δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης.

Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους σε αναλογία 50/50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

2026_Ford_Mustang_Mach-E_Rally_04_27743.jpg

Η ισχύς και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύος, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει το γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα την ροπή τους. Με βάση την Mustang Mach-E GT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 PS και ροπή 950 Nm.

Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει ακόμα έναν άσσο στο μανίκι της - το πρόγραμμα οδήγησης RallySport, το οποίο παραμετροποιεί τη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης και ευστάθειας, την απόκριση του τιμονιού και την κατανομή ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες για πιο εύκολο και ελεγχόμενο ντριφτάρισμα.

Παρά το γεγονός ότι η Mustang Mach-E Rally είναι τετρακίνητη, η ποσότητα της ισχύος που αποστέλλεται στους τροχούς ρυθμίζεται αυτόματα, δίνοντας περισσότερη ροπή στον πίσω άξονα για την έναρξη της πλαγιολίσθησης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυξάνει τη ροπή που φτάνει στους εμπρός τροχούς έτσι ώστε ο οδηγός της Mustang Mach-E Rally να μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο στην έξοδο της στροφής.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το καινοτόμο λογισμικό xROM της Ford που κάνει τη διαφορά στη Formula 1
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το καινοτόμο λογισμικό xROM της Ford που κάνει τη διαφορά στη Formula 1

Πρωτιά της Ford με το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Πρωτιά της Ford με το προηγμένο σύστημα hands-free οδήγησης σε επιλεγμένα μοντέλα της γκάμας

Ford: Ανάκληση 254.640 οχημάτων στις ΗΠΑ - Ο λόγος
Επιχειρήσεις

Ford: Ανάκληση 254.640 οχημάτων στις ΗΠΑ - Ο λόγος

Τα 5 σημεία που κάνουν την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E να ξεχωρίζει
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τα 5 σημεία που κάνουν την ηλεκτρική Ford Mustang Mach-E να ξεχωρίζει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
09/06/2026 - 16:42

KKE για predator: Τα νέα στοιχεία επιβάλλουν άμεση σύγκλιση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας

Πολιτική
09/06/2026 - 16:38

Παπασταύρου στο Fox Business: Στρατηγικοί σύμμαχοι Ελλάδα και ΗΠΑ στην ενέργεια

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 16:31

Αναρτήθηκαν τα vouchers Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες

Ειδήσεις
09/06/2026 - 16:14

21ο πακέτο της ΕΕ κατά Ρωσίας: Στο στόχαστρο πετρέλαιο, τράπεζες, κρυπτονομίσματα αλλά και αλιευτικά προϊόντα

Πολιτική
09/06/2026 - 16:10

Καθιέρωση του όρου «γυναικοκτονία» στον Ποινικό Κώδικα ζητά η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 16:04

Premia: Στις 10 Ιουνίου η επαναληπτική συνεδρίαση των ομολογιούχων του δανείου των €100 εκατ.

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:49

ΗΠΑ: Έπεσε στα $55,9 δισ. το εμπορικό έλλειμμα τον Απρίλιο

Ομόλογα
09/06/2026 - 15:47

Η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με reopening του 10ετούς ομολόγου 2036 για ενίσχυση ρευστότητας

Ειδήσεις
09/06/2026 - 15:42

«Έξυπνες Γέφυρες»: Στο επίκεντρο η παρακολούθηση της «υγείας» των υποδομών με σύγχρονα εργαλεία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:41

Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi

Πολιτική
09/06/2026 - 15:38

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Φλωρίδη: Να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών - Να κληθούν Ντίλιαν και Δημητριάδης

Αυτοδιοίκηση
09/06/2026 - 15:29

Δούκας: Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στις οικογένειες της πόλης και ιδιαίτερα στους εργαζόμενους γονείς

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:28

Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 15:25

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Έγκριση απόκτησης ελέγχου επί της MED FRIGO από την OB STREEM

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09/06/2026 - 15:21

Η δυναμική πορεία της AION στην Ευρώπη συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 15:15

Παπακωνσταντίνου (IDEAL Holdings): Το σήμα για την είσοδο στο χρηματιστήριο - Το πλάνο ανάπτυξης

Πολιτική
09/06/2026 - 15:05

Φλωρίδης: «A la carte» η στάση της αντιπολίτευσης απέναντι στη δικαιοσύνη

Νομίσματα
09/06/2026 - 14:49

Bitcoin: Στα $63.000 μετά τη βίαιη διόρθωση – Έχασε 24% της αξίας του σε 30 ημέρες

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 14:39

Μπρατάκος: Σχεδιάζουμε με ορίζοντα 15ετίας μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και παραγωγική οικονομία για την Ελλάδα

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:36

Κομισιόν για την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος του Δένδια: «Θα διερευνήσουμε τι συνέβη»

Πολιτική
09/06/2026 - 14:29

ΠΑΣΟΚ: Αλλεπάλληλοι θάνατοι κρατουμένων στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας - Επιτακτική η λήψη άμεσων μέτρων

Πολιτική
09/06/2026 - 14:23

Πλεύρης: Πτώση 26% στις ροές το 2026 – Πολιτική σύγκρουση για το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
09/06/2026 - 14:18

Λαμπερά εγκαίνια για το νέο κατάστημα της Allwyn στο Σύνταγμα - Talk of the town το ολοήμερο party με χορηγούς τους ρ/σ Pepper και Happy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
09/06/2026 - 14:04

Η Enerwave «δίνει ενέργεια» στο EKO Acropolis Rally 2026

Ειδήσεις
09/06/2026 - 14:02

Αίγιο: Νεκροί μία γυναίκα 54 ετών και ο 26χρονος γιος της - Ανακρίνεται ο σύντροφος της

Business Facts
09/06/2026 - 13:59

Ποιες εταιρείες κινούν τα περισσότερα χρήματα στο Χρηματιστήριο Αθηνών;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
09/06/2026 - 13:53

ΕΟΤ: Ισχυρό ενδιαφέρον της διεθνούς αγοράς για τον Ελληνικό συνεδριακό τουρισμό

Τεχνολογία
09/06/2026 - 13:48

Σχεδόν ένα στα δύο θύματα ψηφιακής κακοποίησης γνωρίζει προσωπικά τον δράστη

Επιχειρήσεις
09/06/2026 - 13:45

Deal-μαμούθ $10,6 δισ. από τη GSK: Εξαγοράζει τη Nuvalent και στρέφεται στην ογκολογία

Πολιτική
09/06/2026 - 13:41

Χρηστίδης: Όσο κάποιοι ασχολούνται μόνο με την επικοινωνία, εμείς δίνουμε λύσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ