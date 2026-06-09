Μπορεί να ντριφτάρει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο;

Η δημιουργία μιας νέας γενιάς ηλεκτρικών οχημάτων αποτελεί μια συναρπαστική πρόκληση. Για τη Ford, δύο είναι οι κύριες προτεραιότητες: η επίτευξη μιας απολαυστικής εμπειρίας οδήγησης και ιδιοκτησίας, σε συνδυασμό με την αξιοποίηση στο έπακρο των μοναδικών πλεονεκτημάτων που προσφέρουν τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης σε σχέση με τους παραδοσιακούς κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Μερικά από αυτά τα πλεονεκτήματα είναι άμεσα εμφανή, όπως η σχεδόν αθόρυβη οδήγηση, η άμεση απόκριση και το χαμηλότερο κόστος χρήσης. Άλλα, ωστόσο, είναι λιγότερο προφανή - όπως το να μπορούν να ντριφτάρουν.

Ενώ οι φανατικοί λάτρεις των σπορ αυτοκινήτων που δεν σκέφτονται να αγοράσουν ένα EV υποστηρίζουν ότι ορισμένα δυναμικά χαρακτηριστικά οδήγησης αποτελούν αποκλειστικό προνόμιο των οχημάτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης, η Ford συνεχίζει να αμφισβητεί και να διαψεύδει τέτοιες αντιλήψεις.

Αν και το ντριφτάρισμα δεν εντάσσεται στην «ατζέντα» εκείνων που οδηγούν σήμερα ένα Ford, τα στοιχεία που απαιτούνται για αυτή την ακραία κατάσταση συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτοκινήτου με καλύτερη απόκριση και χειρισμό σε όλες τις συνθήκες.

Τι χρειάζεται επομένως να έχει ένα αυτοκίνητο προκειμένου να ντριφτάρει; Τα αγωνιστικά drift-cars, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ειδικά για αυτόν τον σκοπό, διαθέτουν συνήθως κάποια τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως τροποποιημένη ανάρτηση που επιτρέπει μεγαλύτερη γωνία στρέψης των τροχών, καθώς και υδραυλικά χειρόφρενα. Ωστόσο, ακόμα και τα εξειδικευμένα αυτά οχήματα διαθέτουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μπορεί να βρει κανείς και σε αυτοκίνητα που είναι φτιαγμένα για το δρόμο.

Το χαμηλό κέντρο βάρους, για παράδειγμα, είναι ένα από αυτά, περιορίζοντας τις κινήσεις του αμαξώματος στις στροφές και ταυτόχρονα επιτρέποντας στην ανάρτηση να λειτουργεί ακόμα πιο αποτελεσματικά. Επίσης, η σωστή κατανομή του βάρους ανάμεσα στου δύο άξονες καθιστά το αυτοκίνητο πιο ισορροπημένο και προβλέψιμο κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης.

Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει σχεδόν ιδανική κατανομή βάρους σε αναλογία 50/50, κάτι που είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί με ένα όχημα που τροφοδοτείται από κινητήρα εσωτερικής καύσης. Επιπλέον, η μπαταρία υψηλής τάσης, η οποία είναι τοποθετημένη χαμηλά στο πλαίσιο, διατηρεί το κέντρο βάρους όσο το δυνατόν χαμηλότερα.

Η ισχύς και η ροπή είναι εξίσου σημαντικές, όπως και η άμεση παροχή ισχύος, η οποία κρίνεται απαραίτητη προκειμένου ο οδηγός να ρυθμίζει το γκάζι κατά τη διάρκεια της πλαγιολίσθησης. Οι ηλεκτρικοί κινητήρες αποδεικνύονται ιδανικοί στον τομέα αυτό, προσφέροντας άμεσα την ροπή τους. Με βάση την Mustang Mach-E GT, η έκδοση Rally δεν υπολείπεται, αποδίδοντας ισχύ 487 PS και ροπή 950 Nm.

Η Mustang Mach-E Rally διαθέτει ακόμα έναν άσσο στο μανίκι της - το πρόγραμμα οδήγησης RallySport, το οποίο παραμετροποιεί τη ρύθμιση των συστημάτων ελέγχου πρόσφυσης και ευστάθειας, την απόκριση του τιμονιού και την κατανομή ισχύος ανάμεσα στους δύο άξονες για πιο εύκολο και ελεγχόμενο ντριφτάρισμα.

Παρά το γεγονός ότι η Mustang Mach-E Rally είναι τετρακίνητη, η ποσότητα της ισχύος που αποστέλλεται στους τροχούς ρυθμίζεται αυτόματα, δίνοντας περισσότερη ροπή στον πίσω άξονα για την έναρξη της πλαγιολίσθησης. Στη συνέχεια, το σύστημα αυξάνει τη ροπή που φτάνει στους εμπρός τροχούς έτσι ώστε ο οδηγός της Mustang Mach-E Rally να μπορεί να ελέγξει το αυτοκίνητο στην έξοδο της στροφής.