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Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
09:33 - 03 Ιουλ 2026

Όμιλος Volkswagen: Η ηλεκτροκίνηση γίνεται πιο προσιτή με τη νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης

Νίκος Λιβανός
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Electric Urban Car Family: Η νέα γενιά ηλεκτρικών μοντέλων πόλης του Ομίλου Volkswagen φέρνει την ηλεκτροκίνηση πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς, με ευρωπαϊκή παραγωγή, προηγμένη τεχνολογία και αυτονομία έως 450 χλμ.

Η ηλεκτροκίνηση περνά σε μια νέα, πιο προσιτή εποχή. Ο Όμιλος Volkswagen ανοίγει το επόμενο κεφάλαιο στην ηλεκτρική μετακίνηση πόλης, με μία νέα γενιά αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων που φέρνει τη βιώσιμη μετακίνηση πιο κοντά σε περισσότερους οδηγούς στην Ευρώπη.

Η νέα “Electric Urban Car Family” του Volkswagen Group αποτελεί το μεγάλο βήμα του Ομίλου προς την προσιτή ηλεκτροκίνηση. Με τιμή εισόδου στις 24.990 ευρώ με το ID.Polo, η νέα οικογένεια μικρών ηλεκτρικών μοντέλων διαμορφώνει μία νέα κατηγορία αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, σχεδιασμένων για την καθημερινή χρήση, την πόλη και τις πραγματικές ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα νέα Volkswagen ID. Polo, Volkswagen ID. CROSS και Skoda Epiq, μοντέλα που σηματοδοτούν την είσοδο της ηλεκτροκίνησης σε μια πιο προσιτή και πρακτική κατηγορία. Η εμπορική πορεία της νέας οικογένειας έχει ήδη ξεκινήσει να παίρνει μορφή, με το ID. Polo να αποτελεί ένα από τα πρώτα και πιο χαρακτηριστικά δείγματα της νέας στρατηγικής της Volkswagen για την ηλεκτρική μετακίνηση του αύριο.

Η στρατηγική αυτή απαντά σε μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις της ευρωπαϊκής αγοράς: την ανάγκη για σύγχρονη, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή μετακίνηση. Με τη νέα οικογένεια μικρών ηλεκτρικών μοντέλων, ο Όμιλος Volkswagen κάνει πράξη τη φιλοσοφία “Mobility for all” — μετακίνηση για όλους — με αυτοκίνητα που εξελίσσονται και κατασκευάζονται στην Ευρώπη, για την Ευρώπη.

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Τα νέα μοντέλα παράγονται στα εργοστάσια του Ομίλου στην Ισπανία, σε Martorell και Pamplona, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την κλίμακα παραγωγής και τις συνέργειες του Volkswagen Group. Η νέα οικογένεια περιλαμβάνει συνολικά τέσσερα μοντέλα από τις μάρκες Volkswagen, Skoda και CUPRA, τα οποία διατηρούν ξεχωριστό χαρακτήρα και ταυτότητα, ανάλογα με τη φιλοσοφία κάθε μάρκας.

Όλα τα μοντέλα βασίζονται στην εξελιγμένη ηλεκτρική πλατφόρμα MEB+, η οποία αποτελεί το τεχνολογικό υπόβαθρο για τη νέα γενιά προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων του Ομίλου. Παράλληλα, η χρήση της νέας unified cell του Volkswagen Group στην μπαταρία, για πρώτη φορά σε αυτή την κατηγορία, επιτρέπει περαιτέρω οικονομίες κλίμακας και συμβάλλει στη συγκράτηση του κόστους παραγωγής. Η συγκεκριμένη τεχνολογία καθιστά εφικτές αυτονομίες έως και 450 χιλιόμετρα για μικρά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφέροντας στους οδηγούς την πρακτικότητα και την καθημερινή ευελιξία που απαιτούνται για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Η Volkswagen κάνει, παράλληλα, το επόμενο βήμα προς την ακόμη πιο προσιτή ηλεκτρική μετακίνηση. Από το τέλος του 2027, η μάρκα Volkswagen σχεδιάζει να προσφέρει στην Ευρώπη ένα νέο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο με τιμή κοντά στις 20.000 ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της να κάνει την ηλεκτροκίνηση πραγματικά προσιτή σε όλους. Το πρωτότυπο ID. EVERY1 δίνει ήδη μια πρώτη εικόνα για τη σχεδιαστική και τεχνολογική κατεύθυνση της μελλοντικής entry-level ηλεκτρικής κινητικότητας της Volkswagen.

Η νέα Electric Urban Car Family εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ηλεκτροκίνησης του Volkswagen Group. Ο Όμιλος διαθέτει ήδη ένα από τα ευρύτερα χαρτοφυλάκια αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, από compact αυτοκίνητα έως ηλεκτρικά επαγγελματικά οχήματα και φορτηγά.

Το 2025, ο Όμιλος Volkswagen ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων κατασκευαστών αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, ενώ στην Ευρώπη κατέκτησε την κορυφή της αγοράς BEV, με μερίδιο περίπου 27%. Παράλληλα, το πρώτο τρίμηνο του 2026 έφτασε ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο, με τέσσερα εκατομμύρια αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να έχουν παραδοθεί παγκοσμίως.

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