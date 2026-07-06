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Η Mercedes-Benz χορηγός του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:55 - 06 Ιουλ 2026

Η Mercedes-Benz χορηγός του ιστιοπλοϊκού αγώνα AEGEAN 600

Νίκος Λιβανός
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Η Star Automotive Ελλάς στηρίζει με τη Mercedes-Benz ως Χορηγό και επίσημο  συνεργάτη  μετακινήσεων τη διεθνή ιστιοπλοϊκή διοργάνωση "AEGEAN 600", έναν από τους σημαντικότερους ιστιοπλοϊκούς αγώνες που συνδυάζει το πάθος για τη θάλασσα με την αγωνιστική υπεροχή.

Το AEGEAN 600 αποτελεί έναν από τους πιο απαιτητικούς και θεαματικούς αγώνες ιστιοπλοΐας παγκοσμίως, με διαδρομή άνω των 600 ναυτικών μιλίων στο Αιγαίο Πέλαγος. Η διοργάνωση προσελκύει κάθε χρόνο κορυφαία πληρώματα και σκάφη από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημείο αναφοράς στον διεθνή ιστιοπλοϊκό χάρτη.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Mercedes-Benz ενισχύει τη στρατηγική της παρουσία σε διοργανώσεις που προάγουν την καινοτομία, την αντοχή, την τεχνολογική ακρίβεια και την υψηλή απόδοση — αξίες που χαρακτηρίζουν τόσο τον χώρο της ναυταθλητικής δράσης όσο και τη φιλοσοφία της μάρκας.

Η συνεργασία περιλαμβάνει ενεργή υποστήριξη της διοργάνωσης, παρουσία οχημάτων και εμπειριών της Mercedes-Benz στον χώρο του event, καθώς και ενέργειες προβολής που αναδεικνύουν τη σύνδεση της μάρκας με την premium εμπειρία και τον δυναμισμό της ιστιοπλοΐας υψηλού επιπέδου.

«Για εμάς στη Mercedes-Benz, το AEGEAN 600 αποτελεί μια διοργάνωση που συμπυκνώνει τις αξίες της ακρίβειας, της στρατηγικής και της απόδοσης υπό πίεση. Σε ένα τόσο απαιτητικό περιβάλλον όπως το Αιγαίο, αναδεικνύεται η σημασία της προετοιμασίας, της συνεργασίας και της συνεχούς υπέρβασης ορίων. Είμαστε υπερήφανοι που στηρίζουμε έναν αγώνα διεθνούς κύρους που εκφράζει αυτές τις αρχές», δήλωσε ο Παναγιώτης Ριτσώνης, Γενικός Διευθυντής της Star Automotive Ελλάς.

Η Star Automotive Ελλάς με τη Mercedes-Benz συνεχίζει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συνδυάζουν το πάθος για την τεχνολογία με τον αθλητισμό, ενισχύοντας τη σχέση της με εκδηλώσεις που εκφράζουν την έννοια της υπεροχής, της αντοχής και της καινοτομίας.

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