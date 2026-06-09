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Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
15:41 - 09 Ιουν 2026

Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi

Νίκος Λιβανός
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Η PEUGEOT ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi, παρουσιάζοντας το νέο PEUGEOT E-208 GTi, ένα μοντέλο που παραμένει εξαιρετικά πιστό στο πρωτότυπο που αποκαλύφθηκε πριν από έναν χρόνο.

Στις 13 Ιουνίου 2025, παραμονή των θρυλικών 24 Ωρών του Le Mans, η PEUGEOT προκάλεσε αίσθηση ανακοινώνοντας την επιστροφή του εμβληματικού σήματος GTi και παρουσιάζοντας το πρωτότυπο PEUGEOT E-208 GTi.

Έναν χρόνο αργότερα, η PEUGEOT επιστρέφει στο Le Mans για να κάνει πράξη αυτή την υπόσχεση, αποκαλύπτοντας την τελική έκδοση παραγωγής του νέου PEUGEOT E-208 GTi, στο χώρο εκδηλώσεων των 24 Ωρών του Le Mans.

Από αύριο, τρία PEUGEOT E-208 GTi παραγωγής, σε μπλε, λευκό και κόκκινο χρώμα, θα εκτίθενται στο Le Mans, αποτίοντας φόρο τιμής στη γαλλική ταυτότητα της μάρκας, καθώς η PEUGEOT γιορτάζει τη συμπλήρωση 100 ετών από την πρώτη συμμετοχή της στον θρυλικό αγώνα αντοχής.

Το νέο E-208 GTi παραμένει εξαιρετικά κοντά στο πρωτότυπο μοντέλο που παρουσιάστηκε το 2025, ανταποκρινόμενο στον ενθουσιασμό με τον οποίο το υποδέχθηκαν οι φίλοι των GTi αλλά και το ευρύτερο κοινό. Με την οικογένεια PEUGEOT 208 να συνεχίζει την επιτυχημένη εμπορική της πορεία, ο νέος διάδοχος της εμβληματικής σειράς έρχεται να συνεχίσει την παράδοση που εγκαινίασε πριν από τέσσερις δεκαετίες το θρυλικό PEUGEOT 205 GTi.

Μοναδική οδηγική απόλαυση, σπορ και ταυτόχρονα εκλεπτυσμένη σχεδίαση, καθώς και υψηλή χρηστικότητα στην καθημερινότητα, συνθέτουν τον χαρακτήρα του νέου E-208 GTi. Το μοντέλο επαναπροσδιορίζει το DNA των GTi της PEUGEOT, ενσωματώνοντας σύγχρονη τεχνολογία, ηλεκτρική απόδοση και συναρπαστική οδηγική εμπειρία. Το νέο PEUGEOT E-208 GTi αποτελεί το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTi στην ιστορία της μάρκας. Οι επιδόσεις του, που αναμένεται να εντυπωσιάσουν, θα αποκαλυφθούν επίσημα την Παρασκευή 12 Ιουνίου, στο Le Mans.

Σχεδιασμένο και εξελιγμένο στη Γαλλία από τις ομάδες της PEUGEOT Sport και της PEUGEOT Design, το E-208 GTi αποδεικνύει ότι η PEUGEOT παραμένει πιο προσηλωμένη από ποτέ στην οδηγική απόλαυση, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία των GTi.

Μια νέα εποχή ξεκινά για το θρυλικό σήμα GTi.

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